«Мегафон» создал Цифровую управляющую компанию для ЖКХ на базе интернета вещей

«Мегафон» создает Цифровую управляющую компанию для ЖКХ, которая будет работать из облака и собирать данные с помощью интернета вещей. Проект будет реализовывать совместно с бывшей «дочкой» оператора - компанией «Кометрика», которую возглавил бывший GR-директор «Мегафона» Дмитрий Петров.

Умный город от «Мегафона»

Минстрой добавил в банк решений Умного города проект Цифровой управляющей компании, реализуемый «Мегафоном». Речь идет о создании системы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов, состояния имущественных комплексов для целей унификации и проведения к единому стандарту качества оказания услуг собственникам жилых и нежилых помещений.

Система будет использовать технологии сбора данных посредством интернета вещей, Доступ к системе для управляющих компаний и собственников жилья будет организован через личный кабинет.

Для чего нужна Цифровая управляющая компания в сфере ЖКХ

Цифровая управляющая компания включает в себя систему администрирования операционных процессов, личный кабинет в веб-версии, мобильные приложения жильцов (для iOS и Android), интеграционный модуль с ГИС ЖКХ и интеграционный модуль с платежной системой. Продажа будут вестись по модели SaaS (Software as a Service, «ПО как услуга») на базе инфраструктуры «Мегафона».

Цифровая управляющая компания предоставит жильцам следующие возможности: взаимодействовать с управляющей организацией, используя «удобный и современный канал коммуникаций»; передавать показания проборов учета энергоресурсов и анализировать объемы их потребления; оплачивать коммунальные и иные услуги управляющих организаций; заказывать услуги в едином маркетплейсе; сообщать о неполадках; участвовать в голосованиях и онлайн собраниях; влиять на качество сервиса; получать уведомления, новости, рассылки и напоминания; снижать размер ежемесячных коммунальных платежей.

Цифровая управляющая компания «Мегафона» для ЖКХ будет работать из облака и собирать данные с помощью интернета вещей

Управляющим компаниям система поможет: передавать данные о ведении операционной деятельности в ГИС ЖХХ; получать «в моменте» статистку по потреблению ресурсов; формировать отчеты любой сложности в ручном и автоматическом формате; вести реестр должников; стандартизировать процессы начислений, сбора платы за жилые помещения, коммунальные и иные услуги; контролировать и поддерживать «на высоком уровне» качество оказываемых услуг; расширить список услуг, предоставляемых жильцам; получать дополнительную прибыль с комиссии от заказов услуг внешних поставщиков в формате разделения прибыли; снизить издержки на управление вверенным имуществом; обеспечить круглосуточную поддержку и работу из облака без собственных серверов и их технического обслуживания.

Размер инвестиций в Цифровую управляющую компанию

Мероприятие по созданию Цифровой управляющей компании для ЖКХ включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». На первом этапе предполагается развернуть пилотные проекты данной системы в не менее чем пяти регионах. Затем будут подготовлены необходимые изменения в нормативно-правовую базу, в том числе в части внедрения приборов учета с беспроводными модулями сбора и передачи информации.

Кураторами проекта будут Минкомсвязи и Минстрой. Реализовывать проект будут «Мегафон» вместе с рабочей группой по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика». При этом финансировать проект будет из внебюджетных источников: «Мегафон» вложит в соответствующие мероприятия 150 млн руб.

Кто будет партнером «Мегафона» в этом проекте

Представители «Мегафона» рассказали CNews, что проект оператор будет реализовывать вместе со своей бывшей дочерней компанией «Кометрика». Эта компания создавалась оператором для работы в сфере блокчейна и интернета вещей. В конце 2018 г. «Мегафон» продал «Кометрику» «ИКС-Холдингу» Антона Черепенникова, бывшего партнера по киберспорту основного владельца «Мегафона» Алишера Усманова.

«Кометрику» возглавил бывший директор по правовым вопросам и связям с органами власти (GR) Дмитрий Петров. «Проект в некоторой степени уникальный: он объединит как интернет вещей от «Мегафона», так и удобный интерфейс коммуникации жильцов с управляющими компаниями, возможность совершать платежи, видеть статистику потребления коммунальных услуг, обращаться в управляющую компанию в удобной форме, - пояснил CNews Петров. - Важной составляющей станет экосистема дополнительных услуг - маркетплейс - когда жильцы могут заказать дополнительные услуги от проверенных источников». .