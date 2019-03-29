После череды провалов Sony закрыла мобильное подразделение

Отдел Sony по производству смартфонов показал свою несостоятельность и будет закрыт в рамках реорганизации. Его присоединят к новому подразделению с новым руководителем в надежде, что он сможет вывести смартфоны Sony на прибыль. Сборкой устройств займется единственный завод Sony в Таиланде – вторую фабрику, расположенную в Китае, компания закрыла.

Реорганизация по-японски

Японская компания Sony сообщила о крупномасштабной реорганизации, в ходе которой она закроет свое мобильное подразделение Mobile Communications (MC), занимающееся производством смартфонов. В последние годы оно приносило компании одни убытки, с чем и связано его упразднение.

Однако с рынка смартфонов Sony не уходит – она продолжит выпускать портативные гаджеты, и обязанность эта будет возложена на новое подразделение Electronics Products & Solutions (EP&S). Изменения вступят в силу 1 апреля 2019 г. Всего Sony закроет три подразделения – из структуры компании уже в ближайший понедельник исчезнут отделы Imaging Products & Solutions (IP&S), Home Entertainment & Sound (HE&S). По официальным данным, они, как и MC, тоже войдут в состав EP&S.

Провальные смартфоны

Мобильный бизнес Sony из года в год не может выйти на прибыль – по данным Counterpoint, она не входит даже в первую пятерку производителей, уступая не только Apple и Samsung, но также Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo. Одна из вероятных причин – завышенная стоимость моделей по сравнению с аналогами других брендов. Для примера, флагман 2018 г. Xperia XZ2 Premium поступил в продажу в России в июле 2018 г. по цене 80 тыс. руб., обладая нестандартным дизайном, немалой толщиной 12 мм и весом 236 граммов. В зарубежных странах за него просили $1000 (64,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 марта 2019 г.). На момент релиза он был дороже, чем Apple iPhone X.

Sony буквально переоценила Xperia XZ2 Premium

11 марта 2019 г. российская цена смартфона с уже прошлогодней начинкой снизилась до 50 тыс. руб., хотя на тот момент в продажу уже поступили более современные флагманы Samsung Galaxy S10 по цене от 57 тыс. руб. и Xiaomi Mi 9, который можно приобрести в Китае за $445 (28,9 тыс. руб.).

15 марта 2019 г. Sony представила в России смартфоны новой линейки Xperia 10 и Xperia 10 Plus с нестандартными «киношными» экранами 21:9 на 6 и 6,5 дюйма соответственно, наличие которых сделало мобильники узкими и сильно вытянутыми. Вопреки ожиданиям, гаджеты не относятся к числу флагманов, работая на процессорах Qualcomm Snapdragon 630 и 636, но Sony просит за них 25 тыс. руб. и 30 тыс. руб. соответственно. Стоимость топовой модели Xperia X1 в России пока не объявлена, а за границей его оценили в $1000 (64,8 тыс. руб.).

Xperia 10 Plus с непривычным для пользователя экраном 21:9

Сомнительная ценовая политика, характерная не только для России, но и для всего мира, отразилась на финансах компании. По результатам III квартала финансового 2018 г, завершившегося 31 декабря 2018 г., мобильное подразделение принесло компании убыток в размере 15,5 млрд иен ($140,8 млн). Аналитики компании подсчитали, что по итогам всего финансового 2018 г., завершающегося 31 марта 2019 г., убыток мобильного подразделения достигнет 95 млрд иен ($853 млн).

Выдержка из отчета Sony за III квартал финансового 2018 г.

Еще одним серьезным последствием провала мобильного бизнеса Sony стало закрытие завода компании по производству смартфонов в Пекине (Китай). В итоге у нее осталась всего одна собственная фабрика в Таиланде.

Кадровый состав

Руководство Sony не сообщает об изменениях в количестве сотрудников компании – неизвестно, будут ли работники упраздненных отделов вынуждены искать новую работу, или же они смогут сохранить свои должности в компании. А вот в сегменте топ-менеджеров изменения неизбежны и уже определены.

Новое подразделение EP&S возглавит нынешний глава отдела Storage Media Шигеки Ишизука (Shigeki Ishizuka), который останется на прежнем посту и добавит к имеющимся обязанностям новые. Руководитель подлежащего закрытию подразделения HE&S Ичиро Такаги (Ichiro Takagi) станет его заместителем.

Кадзуо Хираи

Также Sony покинет председатель совета директоров Кадзуо Хираи (Kazuo Hurai), отдавший компании 35 лет своей жизни. Он сообщил о своем уходе 28 марта 2019 г. В 2017 г. Хираи оставил должность генерального директора Sony, уступив пост бывшему финансовому директору компании Кэнъитиро Есида (Kenichiro Yoshida).

Хираи и Есида – ключевые фигуры в истории Sony. Благодаря им компания за сравнительно небольшой срок перешла от убытков к крупной прибыли и стала одним из ведущих игроков на мировом рынке техники.