После череды провалов Sony закрыла мобильное подразделение
Реорганизация по-японски
Японская компания Sony сообщила о крупномасштабной реорганизации, в ходе которой она закроет свое мобильное подразделение Mobile Communications (MC), занимающееся производством смартфонов. В последние годы оно приносило компании одни убытки, с чем и связано его упразднение.
Однако с рынка смартфонов Sony не уходит – она продолжит выпускать портативные гаджеты, и обязанность эта будет возложена на новое подразделение Electronics Products & Solutions (EP&S). Изменения вступят в силу 1 апреля 2019 г. Всего Sony закроет три подразделения – из структуры компании уже в ближайший понедельник исчезнут отделы Imaging Products & Solutions (IP&S), Home Entertainment & Sound (HE&S). По официальным данным, они, как и MC, тоже войдут в состав EP&S.
Провальные смартфоны
Мобильный бизнес Sony из года в год не может выйти на прибыль – по данным Counterpoint, она не входит даже в первую пятерку производителей, уступая не только Apple и Samsung, но также Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo. Одна из вероятных причин – завышенная стоимость моделей по сравнению с аналогами других брендов. Для примера, флагман 2018 г. Xperia XZ2 Premium поступил в продажу в России в июле 2018 г. по цене 80 тыс. руб., обладая нестандартным дизайном, немалой толщиной 12 мм и весом 236 граммов. В зарубежных странах за него просили $1000 (64,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 марта 2019 г.). На момент релиза он был дороже, чем Apple iPhone X.
11 марта 2019 г. российская цена смартфона с уже прошлогодней начинкой снизилась до 50 тыс. руб., хотя на тот момент в продажу уже поступили более современные флагманы Samsung Galaxy S10 по цене от 57 тыс. руб. и Xiaomi Mi 9, который можно приобрести в Китае за $445 (28,9 тыс. руб.).
15 марта 2019 г. Sony представила в России смартфоны новой линейки Xperia 10 и Xperia 10 Plus с нестандартными «киношными» экранами 21:9 на 6 и 6,5 дюйма соответственно, наличие которых сделало мобильники узкими и сильно вытянутыми. Вопреки ожиданиям, гаджеты не относятся к числу флагманов, работая на процессорах Qualcomm Snapdragon 630 и 636, но Sony просит за них 25 тыс. руб. и 30 тыс. руб. соответственно. Стоимость топовой модели Xperia X1 в России пока не объявлена, а за границей его оценили в $1000 (64,8 тыс. руб.).
Сомнительная ценовая политика, характерная не только для России, но и для всего мира, отразилась на финансах компании. По результатам III квартала финансового 2018 г, завершившегося 31 декабря 2018 г., мобильное подразделение принесло компании убыток в размере 15,5 млрд иен ($140,8 млн). Аналитики компании подсчитали, что по итогам всего финансового 2018 г., завершающегося 31 марта 2019 г., убыток мобильного подразделения достигнет 95 млрд иен ($853 млн).
Еще одним серьезным последствием провала мобильного бизнеса Sony стало закрытие завода компании по производству смартфонов в Пекине (Китай). В итоге у нее осталась всего одна собственная фабрика в Таиланде.
Кадровый состав
Руководство Sony не сообщает об изменениях в количестве сотрудников компании – неизвестно, будут ли работники упраздненных отделов вынуждены искать новую работу, или же они смогут сохранить свои должности в компании. А вот в сегменте топ-менеджеров изменения неизбежны и уже определены.
Новое подразделение EP&S возглавит нынешний глава отдела Storage Media Шигеки Ишизука (Shigeki Ishizuka), который останется на прежнем посту и добавит к имеющимся обязанностям новые. Руководитель подлежащего закрытию подразделения HE&S Ичиро Такаги (Ichiro Takagi) станет его заместителем.
Также Sony покинет председатель совета директоров Кадзуо Хираи (Kazuo Hurai), отдавший компании 35 лет своей жизни. Он сообщил о своем уходе 28 марта 2019 г. В 2017 г. Хираи оставил должность генерального директора Sony, уступив пост бывшему финансовому директору компании Кэнъитиро Есида (Kenichiro Yoshida).
Хираи и Есида – ключевые фигуры в истории Sony. Благодаря им компания за сравнительно небольшой срок перешла от убытков к крупной прибыли и стала одним из ведущих игроков на мировом рынке техники.