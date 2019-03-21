Закон о «суверенном Рунете» грозит уничтожением интернету вещей

Российские операторы связи предрекли сильное замедление роста и развития сегмента интернета вещей и заодно возможную деградацию услуг связи по всей стране, которую может вызвать закон об изоляции Рунета. Свою обеспокоенность операторы выразили в письме, направленном вице-премьеру Максиму Акимову и авторам законопроекта, и реакция на него была незамедлительной.

Не все законы одинаково полезны

Ассоциация рынка интернета вещей (АИВ), в которую входят операторы связи «Ростелеком», МТС, «Эр-телеком», МТТ и др., выразила свою обеспокоенность возможными негативными последствиями принятия законопроекта о «суверенном Рунете», пишет «Коммерсант». В частности, операторы полагают, что это вызовет существенное снижение скорости работы интернета вещей, находящегося в стадии активного развития на территории страны.

Участники АИВ уже направили соответствующее письмо вице-премьеру Максиму Акимову, а также сенатору Людмиле Боковой, участвовавших в разработке законопроекта, который был внесен на рассмотрение 14 декабря 2018 г. и принят Госдумой в первом чтении 12 февраля 2019 г.

В своем письме АИВ указала на еще один «недостаток» проекта изоляции Рунета. Он связан с вероятными проблемами с инфраструктурой DNS. Это общепринятая система доменных имен, активно эксплуатируемая не только в классической Всемирной паутине, но и в интернете вещей. В настоящее время также отмечается рост протоколов, не работающих с традиционными серверами DNS, к тому же, в обозримом будущем крупные американские корпорации, в том числе Facebook, Google, Microsoft и Apple, внедрят альтернативную DNS-инфраструктуру. В текущей редакции законопроекта об изоляции Рунета, по словам директора АИВ Андрея Колесникова, ее появление вовсе не предусмотрено, что снижает эффективность защиты российского интернета (официальная причина продвижения законопроекта) от внешних угроз.

Суверенность российского интернета может нести не только пользу, но и вред

Напомним, что в предложенной к первому чтению редакции законопроекта присутствует норма о запуске в стране национальной системы доменных имен на базе Роскомнадзора. Однако эту инициативу могут исключить из документа уже ко второму чтению по той причине, что в России уже существует запасной реестр доменных имен, созданный по решению Координационного центра национального домена.

Мнение операторов связи

Как сообщил представитель МТС Алексей Меркутов, законопроект, предусматривающий ограничение доступа к тем или иным запрещенным ресурсам, подразумевает использование средств контроля содержимого трафика за счет специального оборудования, интегрированного в сети операторов связи. Реализация требований проекта, считает Меркутов, может стать причиной деградации качества услуг связи, как для обычных потребителей, так и для устройств интернета вещей. В дальнейшем это может оказать негативное воздействие на развитие проектов «умных городов».

Свое согласие с предположениями АИВ выразила и компания «Эр-телеком», предоставляющая услуги связи, в том числе и проводного интернета, на всей территории России. Представители компании подчеркнули, что законопроект в своем текущем виде требует существенной доработки.

Точка зрения генерального директора НИИ «Технологий и связи» Александра Минова схожа с позицией ассоциации. Он отметил, что изоляция российского сегмента интернета, подразумевающая интеграцию в сети операторов дополнительных устройств, повлечет за собой снижение технической эффективности интернета вещей. «Развитие технологий опережает скорость реакции регуляторов во всем мире, и создание дополнительных барьеров может негативно сказаться на обеспечении востребованными сервисами интернета вещей», — сказал Минов.

Реакция Правительства

Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил, что Правительство стремится минимизировать влияние законопроекта о «суверенном Рунете» на скорость его работы. Все соответствующие положения, по его словам, будут учтены при доработке проекта.

Людмила Бокова тоже ознакомилась с письмом АИВ и подчеркнула, что задержек в передаче данных быть не должно. Она также отметила, что текст законопроекта можно скорректировать необходимым образом.

В готовящийся ко второму чтению текст законопроекта уже внесены определенные изменения, направленные на содействие операторам связи. В частности, сенаторы внесли поправку о том, что затраты операторов на модернизацию сетей и обслуживание нового оборудования будут компенсированы из госбюджета. На реализацию проекта будет выделено 20 млрд руб. В целом же расходы на возможность полной изоляции российского сегмента интернета могут достигать 134 млрд руб., причем речь идет о ежегодном вливании средств.

Напомним также, что законопроект о «суверенном Рунете» поддержали многие крупные ИТ-корпорации России, в том числе холдинг Mail.ru Group и отечественный интернет-гигант «Яндекс».