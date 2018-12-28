В Москве начинается братоубийственная война между беспилотниками

В Москве готовится к внедрению комплекс специально оборудованных полицейских дронов по борьбе с квадрокоптерами и другими видами БПЛА, незаконно перемещающимися в воздушном пространстве столицы.

Москва не для дронов

Борьба с нелегальными беспилотниками в России выходит на новый уровень: в Москве разрабатывается комплекс мер по захвату квадрокоптеров, не имеющих разрешение на полеты над городом. Инициатива включает использование специальных полицейских дронов, и, по словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимира Черникова, первые полицейские БПЛА уже поступили в распоряжение столичных правоохранительных органов, пишут «Известия».

Полицейские дроны будут использоваться в первую очередь для патрулирования и высотного наблюдения, в том числе и для осмотра мест происшествий. Также их экипируют специальной установкой для нейтрализации БПЛА, находящихся в воздухе незаконно. Полицейские коптеры, к примеру, смогут выводить из строя дроны, ведущие незаконную слежку за людьми и объектами или перевозящие запрещенные грузы. Напомним, что некоторые БПЛА специально проектируются для транспортировки грузов: например, у Amazon уже есть целая флотилия дронов, доставляющих посылки, а Google еще в 2014 г. провел успешные испытания по доставке товаров по воздуху при помощи коптеров.

Следует отметить, что сейчас в Москве в пределах МКАД запрещены любые полеты частных пользовательских дронов. Летать над столицей могут только БПЛА, принадлежащие экстренным службам, а все остальные имеют право запускать коптеры за пределами кольцевой автодороги и только после получения специального разрешения департамент региональной безопасности Москвы. В случае если у оператора находящегося в воздухе летательного аппарата такого разрешения не обнаружится, ему будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а должностные лица должны будут заплатить уже от 50 тыс. до 50 тыс. руб. Для организаций размер штрафа составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб., и в дополнение к этому деятельность компании может быть приостановлена на 90 дней.

Беспилотная армия

Полноценные комплексы по борьбе с БПЛА будут собраны к весне 2019 г. Их смонтируют на двух автомобилях повышенной проходимости, что позволит операторам не зависеть от качества дорожного покрытия и добираться до любой точки Москвы и Московской области. Каждый комплекс включает в себя несколько (точное количество пока не раскрывается) беспилотников, в том числе легковесных (800 граммов) и тяжеловесных (до 16 кг). В арсенал также войдут БПЛА самолетного типа малого и среднего классов. При прямой видимости полицейские дроны смогут нейтрализовать коптера-нарушителя на расстоянии до 600 м, используя для этого устройство подавления радиосигнала.

Полеты дронов запрещены по всей Москве, в том числе и над Кремлем

Применение таких «глушилок», по словам генерального директора компании-разработчика БПЛА и роботизированных систем M-Industries Михаила Липатова, не навредит технике. Современные пользовательские дроны, в большинстве своем, оснащены алгоритмами автоматической посадки или возврата к месту старта в случае потери сигнала с пультом управления или навигационным спутником. Однако, отметил Липатов, подавление радиосигнала не подействует на полностью автономные летательные аппараты, ориентирующиеся в пространстве при помощи машинного зрения.

Борьба с дронами по всей России

Россия, на самом деле, всерьез ополчилась против дронов-нарушителей. Еще в августе 2017 г. концерн «Калашников» анонсировал электромагнитное ружье REX 1 и даже продемонстрировал его в действии. Это нелетальное оружие для уничтожения беспилотников, в которое встроена «глушилка» сигналов навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Радиус действия ружья достигает пяти километров.

Инициативу поддержал и Минтранс, в феврале 2018 г. приступивший к разработке законопроекта, расширяющего полномочия правоохранительных органов. Документ разрешит полиции в буквальном смысле сбивать коптеры, залетевшие в запретную зону, к примеру, на частную территорию или в аэропорты.

Госкорпорации тоже не остались в стороне в деле борьбы с беспилоттниками: Ростех в октябре 2018 г. выпустил систему противодействия БПЛА, в которой используется модуль радиомониторинга «Черемуха». Комплекс позволяет быстро и с минимальной погрешность (не больше 2 градусов) засечь сам коптер и определить место дислокации его пилота.

Впрочем, далеко не все гражданские дроны одинаково опасны: некоторые даже имеют способность у самоуничтожению, как, например, фирменный БПЛА «Почты России». Летательный аппарат по доставке посылок в отдаленные населенные пункты, стоимость которого составляет 1,2 млн руб., разбился во время первых полевых испытаний спустя всего лишь несколько секунд, врезавшись в одно из ближайших зданий.