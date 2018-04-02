Первая попытка «Почты России» доставить посылку дроном обернулась крахом

Первый дрон «Почты России», которому доверили доставить посылку, потерпел крушение сразу после старта. «Почта» заявила, что за инцидент полностью отвечает производитель аппарата. Возможной причиной аварии считается наличие рядом с местом старта множества точек доступа Wi-Fi.

Крушение дрона

Пробная доставка посылки «Почты России» с помощью воздушного дрона окончилась провалом — аппарат потерпел крушение. Он врезался в стену здания неподалеку от точки старта и упал на землю, в результате чего разбился на куски.

Инцидент произошел в Улан-Удэ, откуда дрон должен был проследовать в село Тарбагатай — районный центр в Бурятии. Перед стартом в связи со сменой направления ветра конечный пункт назначения был изменен на село Нижний Саянтуй, передает информационное агентство «Интерфакс». Село находится в 11 км от Улан-Удэ. При максимальной скорости 70 км/ч и максимальной дальности полета 60 км, дрон должен был доставить посылку и вернуться обратно.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявляет, что на этом попытки осуществить доставку посылки в регионе с помощью дрона не будут прекращены, передает ТАСС. Цыденов присутствовал при запуске дрона вместе с гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым.

Возможные причины аварии

Дрон был изготовлен компанией «Рудрон/Экспедитор 3М». Производитель характеризует причину крушения как «нештатное отключение электронного оборудования» и обещает предоставить больше информации после расшифровки телеметрических данных. Как сообщает «Интерфакс», для доставки был использован беспилотный аппарат БПК Эра-52, принадлежащий компании «Магнетар». Стоимость такого дрона составляет порядка 1,2 млн руб.

Фото: ТАСС Обломки дрона, потерпевшего крушение во время пробной доставки посылки в Улан-Удэ

По данным бурятских СМИ, предварительной причиной аварии считается воздействие точек доступа Wi-Fi, во множестве имеющихся в зданиях неподалеку от места запуска.

Пресс-секретарь «Почты России» Сергей Коляда, комментируя происшествие по просьба радиостанции «Говорит Москва», возложил всю ответственность за аварию на производителя дрона. По его словам, пробный полет был организован без участия «Почты России», которая присутствовала там лишь в качестве гостя. Логотип «Почта России» был размещен на мероприятии не более чем с целью создания соответствующей моменту атмосферы, утверждает Коляда.

Со своей стороны, глава Бурятии Алексей Цыденов связывает крушение с тем, что непосредственно в день запуска был изменен не только конечный пункт, но и точка старта. Как передают местные СМИ, это было сделано по просьбе телевидения — запуск был перенесен в более живописную локацию. Цыденов сообщил, что пробный запуск, который состоялся на день раньше, прошел нормально.

Доставка с помощью дронов

Использовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов в районах со сложным ландшафтом «Почта России» планирует еще с 2016 г. Изначально регионом, где будет тестироваться доставка, выступала Якутия, однако после встречи главы Бурятии с главой «Почты» решение было изменено.

Напомним, в декабре 2016 г. доставку посылок с помощью воздушных дронов начала осуществлять американская компания Amazon, которая развивала эту идею с 2013 г. Проект получил название Prime Air. Вскоре компания успешно провела доставку с помощью беспилотника в общественном месте, а недавно запатентовала возможность сбрасывать посылки с парашютом и умение дронов распознавать жесты пользователей.