«Ростех» выпустил систему обнаружения пилотов дронов. Не только для спецслужб

«Ростех» создает комплекс противодействия воздушным дронам, в состав которого входит модуль радиомониторинга «Черемуха». Модуль позволяет засечь не только сам дрон, но и определить, откуда им управляют.

«Черемуха» против дронов

«Ростех» создал модуль радиомониторинга «Черемуха», предназначенный для обнаружения дронов. Особенностью решения является то, что с его помощью можно обнаружить не только сам беспилотник, но и найти локацию, откуда он управляется. Разработкой «Черемухи» занимается НИИ «Вектор», которое входит в состав холдинга «Росэлектроника». Холдинг, в свою очередь, является частью «Ростеха».

В ходе проведенных испытаний с помощью «Черемухи» оказалось возможным с погрешностью в 2 градуса определить направление, в котором находятся сам беспилотник и его оператор.

Создатели «Черемухи» полагают, что продукт будет интересен не только государственному, но и частному сектору. «Комплекс противодействия дронам может заинтересовать как специальные службы, так и собственников значимых инфраструктурных объектов», — отметили в аппарате радиоэлектронного кластера «Ростеха». Авторы проекта акцентируют внимание на том, что беспилотники все чаще используются в качестве оружия, от которого следует обезопасить инфраструктурные объекты.

К моменту размещения настоящей публикации в «Ростехе» не ответили на вопросы CNews, все ли компоненты «Черемухи» производятся непосредственно в «Векторе», во сколько продукт обойдется заказчикам, и поступали ли на него уже какие-либо заказы.

Комплекс против беспилотников

«Черемуха» войдет в состав единого комплекса противодействия дронам, который создается в НИИ «Вектор». Помимо нее в комплексе присутствует модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления «СЕРП».

Весь комплекс функционирует следующим образом. ПКЛ отслеживает все объекты, которые отражают радиоволны. Затем «Черемуха» определяет, принимают ли эти объекты какие-либо радиосигналы, и устанавливает, являются ли они дронами, после чего находит пульт, с которого управляется беспилотник.

В России создан обнаружитель дронов и тех, кто ими управляет

Комплекс планируют выпускать как в стационарном, так и в мобильном варианте. Заказчик сможет сам выбрать модификацию, и задать количество модулей, а также их расположение по территории охраняемого объекта и зону ответственности каждого из них. Согласование этих параметров будет проводиться на этапе разработки комплекса под конкретного заказчика, с учетом особенностей его объекта и ожидаемых угроз.

Чем занимается «Росэлектроника»

ОА «Российская электроника» («Росэлектроника») — это холдинговая компания, созданная правительством с целью консолидации предприятий в области радиоэлектроники в 1997 г. В 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». В 2017 г. «Ростех» присоединил к ней Объединенную приборостроительную корпорацию.

В образованный таким образом холдинг входит более 120 предприятий и научных организаций. Количество их сотрудников в общей сложности превышает 70 тыс. Основные продукты — радиоэлектронные компоненты, средства и систем связи, автоматизированные системы управления, робототехнические комплексы, СВЧ и др. Продукция «Росэлектроники» экспортируется в 30 стран. Годовая выручка предприятий холдинга в сумме составляет более 150 млрд руб.

Ранее CNews писал, что одно из предприятий «Росэлектроники» создает для российских силовиков шпионские автомобили — мобильные центры связи и слежения на базе Ford Transit. Эти авто были выбраны потому, что они не привлекают внимания в городе, делая слежку незаметной. Внутри машины оборудован центр связи с тремя рабочими местами. Снаружи расположены камеры, есть также наблюдательный квадрокоптер.