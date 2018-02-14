В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда

В России готовится законопроект, который разрешит правоохранительным органам сбивать беспилотные летательные аппараты, залетевшие в запрещенную зону. Пока что за полеты в таких зонах полагается только штраф.

Новый законопроект

Минтранс занялся разработкой законопроекта, согласно которому беспилотные летательные аппараты, без специального разрешения залетевшие в запрещенную для полетов зону, можно будет повреждать, сбивать или просто принудительно опускать на землю. Уведомление о подготовке законопроекта опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Формально документ будет представлять собой поправки к Воздушному кодексу России, касающиеся совершенствования использования воздушного пространства, аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов и пресечения полетов беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено. В настоящий момент законопроект находится на общественном обсуждении. Предполагаемый срок вступления в силу — февраль 2019 г.

Идея законопроекта основывается на опасениях, что воздушные дроны могут быть использованы для совершения терактов или для других незаконных действий, сообщило издание РБК. Право отслеживать их и сбивать получат ведомства внутренних дел и Национальная гвардия.

Дроны, залетевшие в запрещенные зоны, будут принудительно опускаться на землю или сбиваться

Одновременно режимные объекты Минобороны следует оборудовать системами, которые будут препятствовать пролету дронов и беспилотников над этими объектами. Об этом изданию «Парламентская газета» сообщил зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. По его словам, в России уже разработаны образцы техники, которая дает возможность перехватывать управление дронами и принудительно сажать их на землю.

Регистрация и штрафы

Напомним, с 5 июля 2017 г. действуют положения Воздушного кодекса, согласно которым дроны с массой от 0,25 до 30 кг должны проходить обязательную регистрацию в Единой системе организации воздушного движения России. По сути, под эти требования не попадают только воздушные змеи, а все дроны, начиная с игрушечных моделей воздушных судов, уже должны ставится на учет.

Если же владелец дрона намерен запустить свое устройство в воздух над каким-либо населенным пунктам, он должен получить разрешение от органов местного самоуправления. Что касается фото и видеосъемки, которую может осуществлять дрон, то такая съемка классифицируется как авиационные работы и требует прохождения специальной сертификации владельцем дрона.

Нарушение правил использования беспилотников согласно действующему законодательству может караться штрафом от 2 до 500 тыс. руб.

Полеты над запретными зонами

Воздушные дроны нередко залетают в зоны, где полеты посторонних аппаратов запрещены или ограничены. Например, в июне 2016 г. экипаж воздушного судна Boeing 737-800, прибывшего из Владикавказа в Москву, сообщил о присутствии неизвестного дрона в воздушном пространстве аэропорта Внуково.

Дрон был замечен рядом с корпусом самолета, когда Boeing 737-800 снижался и разворачивался для посадки. Потенциально была вероятность того, что беспилотник может попасть в двигатель самолета, спровоцировав его остановку.

В ноябре 2016 г. неопознанный дрон был замечен в воздушном пространстве над аэропортом Шереметьево. Прежде чем покинуть зону аэропорта, дрон пролетел по зонам двух воздушных взлетно-посадочных коридоров, что потенциально могло спровоцировать авиакатастрофу.