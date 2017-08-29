«Калашников» выпустил нелетальное ружье для уничтожения беспилотников. Видео

Прямой наводкой по нарушителям

Концерн «Калашников» в рамках военно-технического форума «Армия-2017» впервые показал в действии электромагнитное ружье REX 1. Новинка предназначена для уничтожения любых типов беспилотных летательных аппаратов, в том числе, мультикоптерного типа, применяемых на земной и водной поверхности и находящихся на расстоянии прямой видимости.

Современный уровень развития беспилотных технологий и их доступность, степень потенциальной опасности при использовании летательных аппаратов в противоправных целях против личности или общественных и государственных интересов, стали главной причиной разработки ружья REX 1.

Кроме защиты охраняемых объектов от беспилотников-нарушителей, охраны и обеспечения безопасности VIP персон, безопасности на охраняемых объектах, в том числе, при проведении массовых мероприятий и в ходе выполнения специальных контртеррористических мероприятий, новое электромагнитное оружие также может быть полезным при саперных работах и при борьбе с самодельными взрывными устройствами, которые активируются с помощью сигнала мобильного телефона.

Электромагнитное ружье REX 1 в полной оснастке

Разработка REX 1, подчеркивают его создатели из входящей в концерн «Калашников» компании Zala Aero Group, выполнена на базе объединенного многолетнего опыта концерна в производстве стрелкового оружия и современных киберсистем.

Прицельная стрельба из REX 1

Zala Aero Group, с 2004 г. специализирующаяся на разработке и серийном производстве беспилотных воздушных судов, имеет достаточный опыт в этой сфере.

Подробности о технической реализации REX 1

Внешне ружье REX 1 похоже на автомат, но стреляет не патронами, а направленным электромагнитным импульсом, позволяющим заглушать сигналы навигационных систем.

В REX 1 встроен блок подавления, который способен заглушать сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo в радиусе до пяти километров.

REX 1 в действии

Ружье REX 1 способно блокировать сигналы сотовых сетей стандартов GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 МГц, 2,4, 5,2–5,8 ГГц в радиусе поражения до одного километра.

Вес REX 1 составляет 4,2 кг. Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели и устройства объективного контроля. оснащено встроенным элементом питания. Заряда встроенной батареи достаточно для автономной непрерывной работы устройства и опциальных приспособлений на протяжении до 3 часов.

Экипировка REX 1

REX 1 оснащен микропроцессорным управлением, поддерживает оперативные и стационарные режимы. В боевую готовность REX 1 переводится нажатием единственной кнопки.

Особенностью работы электромагнитного ружья REX 1 является то, что после поражения дрона, он выходит из строя, но не повреждается физически: летательный аппарат всего лишь теряет связь с пультом и плавно приземляется.

О компании Zala Aero Group

Zala Aero Group – российский производитель беспилотной авиационной техники, с 2004 г. разрабатывающий и производящий серийно несколько моделей беспилотных воздушных судов (БВС), уникальных целевых нагрузок и других технических средств для их применения.

В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется более 800 комплексов с БВС марки ZALA. С 2015 г. компания входит в состав концерна «Калашников».