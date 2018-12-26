«МаксимаТелеком» построила Wi-Fi в индийском метро

Оператор Wi-Fi-сети в московском метро «МаксимаТелеком» запустила первый зарубежный проект. Оператор обеспечил платформы авторизации и монетизацию и провел аудит Wi-Fi-сети в метро Дели.

«МаксимаТелеком» вышла на индийский рынок

Компания «МаксимаТелеком», обеспечивающая работу Wi-Fi-сетей в метро в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о старте коммерческого партнерства с индийским оператором TechnoSatComm (TSC). Российская компания помогла TSC обеспечить работу Wi-Fi-сети в метрополитене Дели (столица Индии).

«МаксимаТелеком» предоставила TSC собственные платформы авторизации и монетизации. Кроме того, российская компания провела для индийского партнера аудит сети и помощь в ее дальнейшем строительстве.

Что представляла из себя Wi-Fi-сеть в метро Дели до прихода россиян

К моменту начала сотрудничества между сторонами сеть TSC покрывала 57 из 231 станций метро Дели, и еще не оказывала коммерческих услуг. Сеть была проложена только на станциях, но не в поездах, хотя покрытие поездов учитывалось при изначальном радиопланировании. Начало работы сети в поездах запланировано на 2019 г.

Сеть TSC построена на оборудовании Cisco и Huawei и использует топологию «кольцо». Такая топология была выбрана с целью оказывать услуги не только пассажирам, но и бизнес-клиентам, расположенным непосредственно в метрополитене. В то же время разворачивание сети по топологии «кольцо» требует дорогостоящего оборудования и лицензий.

Первым зарубежным проектом «МаксимаТелеком» стала Wi-Fi-сеть в метро Дели

Базовые станции для организации работы канала поезд-туннель располагались на основании данных о среднем расстоянии между ними либо по принципу «там, где удобнее». Профессиональное планирование радиосети поезд-тоннель не проводилось.

Также TSC не имеет собственной волоконно-оптической сети в подземке: компания арендует емкости в стороннем канале, причем TSC не может использовать более двух волокон между станциями.

Какие рекомендации дала «МаксимаТелеком»

«МаксимаТелеком» посчитала топологию «кольцо» нерелевантной для поставленных задач. В то же время оборудование для нее частично уже было закуплено, в связи с чем было рекомендовано использовать смешанную топологию.

Россияне рекомендовали использовать дорогостоящие коммутаторы только на каждой третьей станции, а на всех остальных устанавливать более дешевые коммутаторы Cisco. При этом георерезвированием каналов подключения SMB-коммутаторов можно достигнуть достаточного уровня надежности, чтобы оказывать качественные услуги предоставления каналов связи, уверены в «МаксимаТелеком».

Также было рекомендовано проведение полноценного радиопланирования размещения базовых станций в перегонах. Это приведет к увеличению числа необходимых базовых станций, что, в свою очередь, выльется в необходимость прокладки собственной волоконно-оптической сети.

Монетизация и авторизация от россиян

В части монетизация Wi-Fi-сеть в метро Дели, как и в Москве, будет зарабатывать на рекламе. Кроме того, дополнительно будут оказываться сервисы умного города: интеллектуальное видеонаблюдение, диспетчеризация поездов, управление движением, аналитика пассажиропотоков и показателей движения.

Основным отличием платформы авторизации в Индии от ее российского аналога стало отсутствие рекламы от «Яндекса». На первом этапе сеть будет монетизироваться через RTB-экосистему Google, в дальнейшем будут подключены и другие RTB-партнеры.

Авторизация в метро Дели осуществляется так же, как и в России, по SMS. Для работы систем авторизации и монетизации «МаксимаТелеком» арендовала собственные сервера в индийских ЦОДах. А вот создание собственного портала для индийских пассажиров, по аналогии с российским Wi-Fi.ru, было решено перенести на вторую фазу развития сети.