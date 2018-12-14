«Яндекс», Mail.ru и «Мегафон» объединились, чтобы повлиять на закон о такси

У «Яндекс.такси» и «Ситимобила» есть совместно сформулированные дополнения к законопроекту, регулирующему работу сервисов заказа такси в России. В первом чтении законопроект был принят вчера Госдумой. Он обязывает каждого водителя такси иметь персональное разрешение на осуществление этого вида деятельности.

Замечания «Яндекс.такси» и «Ситимобила»

У сервисов организации поездок «Яндекс.такси» и «Ситимобил» есть замечания к закону об агрегаторах такси, который Госдума вчера приняла в первом чтении. Компаниям удалось выработать общую позицию и сформулировать три дополнения к законопроекту. Напомним, 18% сервиса «Ситимобил» принадлежит компании Mail.ru, еще 16% — сотовому оператору «Мегафон».

Во-первых, «Яндекс.такси» и «Ситимобил» считают, что законопроект должен предусматривать ответственность сервисов заказа такси за передачу заказа водителю без разрешения на автомобиль. Кроме того, в законе следует отрегулировать страхование в сфере такси и упрощение условий работы для самозанятых.

«В первоначальной версии законопроекта эти вопросы подробно не затрагивались, поэтому мы объединили усилия и совместно выносим наши предложения на обсуждение рабочей группы», — пишут «Яндекс.такси» и «Ситимобил» в совместном заявлении. Оба сервиса участвуют в рабочей группе Госдумы по подготовке законопроекта.

Компании заявляют, что их конечной целью является принятие такого закона, который учитывал бы интересы всех участников рынка, в первую очередь 1 млн водителей и 30 млн пассажиров такси в России.

Напомним, «Яндекс.такси» и «Ситимобилу» уже случалось выступать единым фронтом против инициатив, которые могли бы быть включены в законопроект. Они протестовали против идеи о законодательном запрете на участие онлайн-сервисов в ценообразовании поездок на такси. Инициатива была сформулирована в списке предложений по итогам Международного евразийского форума «Такси», который был направлен на рассмотрение авторам законопроекта.



Закон о сервисах заказа такси

В своем нынешнем виде законопроект о сервисах заказа легкового такси предусматривает, что каждый водитель будет получать индивидуальное разрешение на работу таксистом. Разрешение будет действовать до 5 лет. Этот документ должен находиться в салоне авто, водитель обязан показать его по просьбе пассажира, сотрудника автоинспекции или полиции.

Использовать в качестве такси можно только те легковые автомобили, которые зарегистрированы на территории России. На автомобиле должны быть опознавательные знаки — цветографическая схема, то есть так называемые шашечки, которые наносятся сбоку. Перекрашивать весь автомобиль не нужно. На крыше должен быть оранжевый фонарь. В салоне должен быть установлен таксометр, если с его помощью рассчитывается плата за поездку.

Законопроект о сервисах заказать такси разрешает не перекрашивать авто в желтый цвет

В качестве водителя такси может работать лицо со стажем вождения не менее 3 лет. Водитель должен проходить обязательные медосмотры, о чем обязана заботиться компания. Кроме того, компания отвечает за состояние, техобслуживание и ремонт авто, а также его проверку перед поездкой.

Надзор за сервисами

Чтобы начать работать в России, иностранный сервис заказа легкового такси должен будет создать на территории страны юрлицо. Начало работы любого сервиса возможно только после того, как он подаст соответствующее извещение о начале работы. В регионах будут созданы реестры сервисов заказа такси, которые можно будет просмотреть на сайтах госорганов.

Данные о заказах агрегаторы должны будут обрабатывать на территории России. Все заказы будут регистрироваться в специальных журналах — бумажных или электронных. Срок хранения данных составляет 6 месяцев. Пассажиру, который сделал заказ, сервис должен сообщить следующие сведения: местонахождение авто, его номер, цвет, марку и время подачи.

Проблема передачи машин

Как поясняют авторы законопроекта, на данный момент в России является распространенной схема, при которой сервисы получают для автомобилей разрешения на осуществление пассажирских перевозок, а потом передают эти автомобили в руки нелегальных мигрантов или ранее судимых лиц. После этого сервис получает определенный процент от заработка водителя через электронный кошелек.

Чтобы положить этому конец, законопроект вводит запрет на передачу автомобилей водителям, у которых нет разрешения работать таксистами. Это не только должно воспрепятствовать оттоку средств за границу через электронные кошельки, но и обязать сервисы нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, включая выплату компенсации пассажирам.

Сейчас сервисы компенсации не платят, поскольку автомобиль на момент ДТП находится в аренде у другого лица — водителя. Что касается самого таксиста, то если это мигрант, то после ДТП он просто покидает пределы России, уклоняясь тем самым от ответственности.

Штрафы

Если сервис будет передавать заказы таксистам, у которых нет лицензии, то такую компанию будут штрафовать сумму до 200 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 500 тыс. руб. или прекращение работы сервиса на срок до трех месяцев. Эти меры будут прописаны в отдельном законопроекте, который внесет поправки в Кодекс административных правонарушений.

Самих водителей за незаконную работу в качестве таксиста будут штрафовать на 30 тыс. руб., в случае повторного нарушения — лишать водительских прав на срок до полугода в судебном порядке.