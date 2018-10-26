Такси «Яндекса» и Mail.ru объединились против властей, которые хотят «отбросить рынок на 15 лет назад»

Крупнейшие онлайн-сервисы заказа такси – «Везет», Maxim, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» выступили против инициативы о законодательном запрете на участие в ценообразовании поездок. По общему мнению, последствия непродуманной инициативы приведут к массовой безработице среди водителей и полному застою в отрасли.

Непримиримые конкуренты выступили единым фронтом

Крупнейшие российские интернет-сервисы заказа такси, включая «Яндекс.Такси», «Ситимобил» (совладельцем сервиса является Mail.ru Group), «Везет» и Maxim официально выступили с совместным заявлением против инициативы о законодательном запрете на участие онлайн-сервисов в ценообразовании поездок на такси.

«Мы считаем, что если они будут приняты, то российский рынок такси в своем развитии будет отброшен на 15 лет назад, а все достижения последних лет – легальное такси, новые автомобили, прозрачные и невысокие цены, быстрая подача машины – будут перечеркнуты», – говорится в совместном заявлении компаний.

Документ был опубликован после того, как Департамент транспорта Москвы поддержал список предложений по итогам Международного евразийского форума «Такси». В список инициатив, в частности, вошло предложение «определить правовой статус агрегаторов и ввести их правовое регулирование в рамках транспортного законодательства. Например, законодательно запретить агрегаторам регулировать тарифы за проезд пассажиров. Таксомоторные компании и ИП должны направлять своё тарифное меню агрегаторам, а те, в свою очередь, размещать их в свободном доступе».

Список предложений по итогам работы форума будет направлен в Госдуму, Правительство, Министерство транспорта и другие федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной властей, которые участвуют в проработке «Закона о такси».

«У пассажира должна быть возможность выбора из общего меню агрегатора тарифа на перевозку или компании», – пояснил Дмитрий Пронин, заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы.

Почему запрет губителен для российского рынка такси

Цена на поездки в онлайн-сервисах сейчас определяется рынком в интересах пассажиров и перевозчиков по соглашению с партнерами-таксопарками и индивидуальными предпринимателями.

Непримиримые конкуренты на рынке такси объединились против законотворческих инициатив властей

«Единый максимальный тариф – основа работы онлайн-сервисов. Именно он позволяет передавать заказ ближайшему свободному водителю, сокращать время подачи машины – до 4-5 минут в любую точку города – и формировать понятную стоимость поездки, которая не меняется в пути», – пояснили свою позицию компании.



«Законодательный запрет на участие онлайн-сервисов в определении тарифов приведет к тому, что о прозрачности цен и быстрой подаче машины можно будет забыть. Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Следовательно, холостой пробег машин значительно вырастет, увеличится средняя цена поездки. Такси станет недоступным для миллионов людей, которые пользуются им каждый день. Падение спроса оставит десятки тысяч водителей без работы, а таксопарки будут вынуждены отказаться от части флота и не смогут вывести машины на линию», – так онлайн-сервисы объяснили свое неприятие поправок в совместном заявлении.

Другие предложения Форума «Такси»

Международный евразийский форум «Такси» – крупнейшее в России отраслевое мероприятие, посвященное вопросам комплексного развития таксомоторного рынка. В форуме приняло участие свыше тысячи представителей органов федеральной и региональной власти РФ, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей из России, ФРГ, Бельгии, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, КНР и других стран.

Помимо идеи о законодательном запрете агрегаторам сервисов такси регулировать тарифы за проезд пассажиров, участники форума также предложили допускать к работе таксистов исключительно с российскими правами.

«Если человек хочет работать на дорогах Москвы, он должен сдать экзамены, чтобы знать детали, особенности российского законодательства в области дорожного движения», – прокомментировал это предложение Дмитрий Пронин.

Список инициатив участников форума включает предложение о сохранении требований каждого региона к ограничению максимального числа автомобилей такси на территории субъекта РФ, к цветовой гамме кузова и проведению регионального государственного контроля раз в год.

Помимо этого, участники форума сошлись во мнении, что необходимо установить законом дополнительные требования к легковым такси, водителям, таксометру, типу регистрационного знака, количеству посадочных мест, а также режиму работы водителей.

«Мы предлагаем жестче контролировать график работы и здоровье тех, кто отвечает за безопасную перевозку пассажиров, и не допускать переработок. Это позволит улучшить контроль состояния их здоровья, а также повысить качество и безопасность предоставления услуги», – сказал Дмитрий Пронин.