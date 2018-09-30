Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы

В сентябре 2018 г. в южноафриканском городе Дурбан прошла четвертая встреча министров связи и ИКТ стран, входящих в БРИКС. Традиционно в рамках мероприятия прошли не только переговоры глав профильных ведомств, но и состоялся бизнес-диалог компаний и представителей ИТ-индустрии.

МСМП, 5G и новая промышленная революция

Министры связи стран БРИКС определили малые, средние и микропредприятия (МСМП) в качестве потенциальных двигателей для роста экономики и создания рабочих мест, а также договорились об оказании содействия в их сотрудничестве. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных по итогам четвертой встречи министров связи БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), которая прошла в сентябре 2018 г. в Южно-Африканской Республике. Российскую делегацию возглавлял Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

На открытии встречи глава Минкомсвязи России отметил, что вопрос развития цифровой экосистемы становится важным для глобального экономического роста и играет значительную роль в ускорении темпов экономического развития. Кроме этого Константин Носков подчеркнул необходимость создания комфортных условий для малого и среднего бизнеса и отдельно отметил роль ИКТ в этом процессе.

В рамках этого мероприятия главы профильных ведомств также договорились об обмене исследованиями, опытом и информацией о внедрении 5G в странах БРИКС, а также о стимулировании инвестиции в развитие связи пятого поколения и в другие инновации. Кроме этого, будут расширены партнерские контакты в сфере подготовки кадров для ИТ-индустрии и продолжено сотрудничество в области кибербезопасности.

Министры связи БРИКС призвали МСМП продолжать внедрение инноваций и решений, которые будут способствовать всеобщему доступу к телекоммуникациям

Помимо этого была согласована совместная работа по операционализации Партнерства в области новой промышленной революции (Partnership on New Industrial Revolution, PartNIR). Его целью является расширение возможностей и решение проблем, связанных с четвертой промышленной революцией, углубление сотрудничества стран БРИКС в сфере цифровизации, индустриализации, инноваций, инклюзивности и инвестиций.

Бизнес тоже участвует

Как отмечают участники, регулярные встречи и взаимодействие представителей стран БРИКС содействуют обмену опытом в области ИКТ на международном уровне, установлению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества и расширению использования информационных технологий в других отраслях. Уже стало традицией, что встречи министров сопровождаются бизнес-диалогом ИТ компаний стран БРИКС.

«Мы регулярно участвуем в данных встречах, и хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия и обмена опытом между странами участниками – рассказал Сергей Аносов, директор продуктов в компании “Открытая мобильная платформа”. – Мобильные технологии стали привычной составляющей нашей жизни, на работе, на отдыхе, во время учебы, всегда. И по мере развития мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, разрабатываемой нашей компанией, мы видим все больший интерес к проекту со стороны международного сообщества. Сегодня Sailfish Mobile OS RUS уже не только операционная система, но и полноценная мобильная корпоративная платформа, включающая в себя экосистему партнеров и специализированных приложений, сервер управления (устройствами, приложениями, обновлениями и настройками), общедоступные средства разработки приложений и документацию».

Идея о проведении отдельных встреч министров связи стран БРИКС впервые была озвучена летом 2015 г., в рамках председательства России в этой организации. В октябре того же года Минкомсвязи РФ организовало первую встречу профильных министров. По ее итогам было пописано коммюнике, закрепляющее перспективы международного сотрудничества в этой сфере.

Вторая встреча прошла ноябре 2016 г. в Бангалоре в рамках председательства Индии в межгосударственном объединении БРИКС. По итогам встречи была принята совместная программа развития и план действий стран БРИКС в области информационно-коммуникационных технологий. В июле 2017 г. в рамках Третья встреча министров связи состоялась в Ханчжоу под эгидой председательства Китая в этой организации.

Все встречи проходят с участием компаний, представителей бизнеса, производителей ПО и оборудования.