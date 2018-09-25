Вышел Microsoft Office 2019. Что в нем нового
Microsoft начала распространять Office 2019, который вобрал в себя функции, появившиеся в Office 365 в последние три года. Лицензия у продукта классическая — пользователь оплачивает ее один раз и не получает обновления функциональности. Для бизнеса Office 2019 доступен с сегодняшнего дня, частные пользователи смогут приобрести продукт уже в ближайшие недели.
Вышел Office 2019
Microsoft выпустила пакет офисных приложений Office 2019 для пользователей Windows и Mac, о чем сообщила в своем блоге. Этот офисный пакет предназначен для тех корпоративных клиентов и частных потребителей, которые не пользуются подписочным сервисом Office 365, обновляемым ежемесячно.
В Office 2019 по большей части вошли все те функции, которые постепенно добавлялись в Office 365 в течение трех последних лет. Обновление затронуло Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher. По лицензии для бизнеса Office 2019 можно приобрести с сегодняшнего дня, всем остальным пользователям он станет доступен в ближайшие недели.
Также в ближайшие недели Microsoft обещает выпустить обновления для серверных продуктов — Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2019, SharePoint Server 2019 и Project Server 2019.
Основные новшества
Во всех приложениях Office 2019 ленту вкладок и команд можно кастомизировать. Также все приложения теперь будут распознавать силу нажатия и угол наклона стилуса. В PowerPoint была добавлена поддержка 3D-моделей и SVG. Кроме того, там был реализован переход «Трансформация», который позволяет одному изображению плавно превращаться в другое. Также появилась функция зума. Помимо этого в PowerPoint теперь есть возможность экспорта видео в формате 4K. Все эти возможности были реализованы, чтобы добавить презентациям кинематографичности.
Word обзавелся режимом фокуса, который помещает изучаемый пользователем контент впереди и по центру, и новым переводчиком. В Excel теперь можно создавать диаграммы в форме воронки и диаграммы с картой, также появились временные шкалы. Помимо этого, в Excel была улучшена технология моделирования данных PowerPivot, добавлены новые формулы и различные функции аналитики данных. В Word и Outlook появились обучающие инструменты, такие как чтение вслух и трекинг межбуквенных пробелов. Кроме того, в Outlook появилась сфокусированная папка для входящих писем, которая отфильтровывает маловажную корреспонденцию.
Компания акцентирует внимание на том, что с выходом Office 2019 все его версии, которые разворачиваются на собственных мощностях клиента, будут распространяться по технологии Click-to-Run («нажми и работай»), то есть установщик Windows с ним поставляться не будет. Это обеспечит установку актуальных версий приложений, не требующих немедленного обновления, даст возможность получать ежемесячное обновление безопасности и позволит в любой момент обновиться до Office 365 ProPlus, отмечает Microsoft в блоге.
Особенности работы
Напомним, еще в сентябре 2017 г. Microsoft официально объявила о работе над новым Office 2019. Компания сообщила, что новый офисный пакет будет распространяться с классической разовой лицензией на бессрочное использование – в отличие от Office 365.
В феврале 2018 г. Microsoft вывесила список операционных систем, с которыми будет работать грядущий Microsoft Office 2019. В перечне отсутствовали Windows 7 и Windows 8.1 — это означало, что Office 2019 можно будет использовать только с Windows 10. Полный список ОС имеет следующий вид: все поддерживаемые релизы Windows 10 SAC, релизы Windows 10 Enterprise LTSC 2018 и следующий LTSC-выпуск Windows Server.
Таким образом, пользователям придется обновиться до Windows 10, если они хотят задействовать новейшую версию Office, не подписываясь на облачный сервис Office 365. Собственно, компания и приняла это решение для того, чтобы стимулировать бизнес-клиентов подписываться на Office 365, писало тогда издание The Verge. Нововведения не должны затронуть Office для Mac, который является отдельным продуктом со своим расписанием релизов.
Тогда же Microsoft обнародовала цикл поддержки Office 2019. Продукт получит пять лет основной поддержки, а затем примерно два года расширенной. Напомним, Microsoft Office 2016 имеет другой цикл поддержки. Основная поддержка этого продукта, выпущенного в 2015 г., будет прекращена в октябре 2020 г., а расширенная — в октябре 2025 г. Microsoft Office 2013, выпущенный в 2013 г., будет пользоваться основной поддержкой до апреля 2018 г., а расширенной — до апреля 2023 г.