Вышел Microsoft Office 2019. Что в нем нового

Microsoft начала распространять Office 2019, который вобрал в себя функции, появившиеся в Office 365 в последние три года. Лицензия у продукта классическая — пользователь оплачивает ее один раз и не получает обновления функциональности. Для бизнеса Office 2019 доступен с сегодняшнего дня, частные пользователи смогут приобрести продукт уже в ближайшие недели.

Вышел Office 2019

Microsoft выпустила пакет офисных приложений Office 2019 для пользователей Windows и Mac, о чем сообщила в своем блоге. Этот офисный пакет предназначен для тех корпоративных клиентов и частных потребителей, которые не пользуются подписочным сервисом Office 365, обновляемым ежемесячно.

В Office 2019 по большей части вошли все те функции, которые постепенно добавлялись в Office 365 в течение трех последних лет. Обновление затронуло Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher. По лицензии для бизнеса Office 2019 можно приобрести с сегодняшнего дня, всем остальным пользователям он станет доступен в ближайшие недели.

Также в ближайшие недели Microsoft обещает выпустить обновления для серверных продуктов — Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2019, SharePoint Server 2019 и Project Server 2019.

Основные новшества

Во всех приложениях Office 2019 ленту вкладок и команд можно кастомизировать. Также все приложения теперь будут распознавать силу нажатия и угол наклона стилуса. В PowerPoint была добавлена поддержка 3D-моделей и SVG. Кроме того, там был реализован переход «Трансформация», который позволяет одному изображению плавно превращаться в другое. Также появилась функция зума. Помимо этого в PowerPoint теперь есть возможность экспорта видео в формате 4K. Все эти возможности были реализованы, чтобы добавить презентациям кинематографичности.

В новый PowerPoint был добавлен переход «Трансформация»

Word обзавелся режимом фокуса, который помещает изучаемый пользователем контент впереди и по центру, и новым переводчиком. В Excel теперь можно создавать диаграммы в форме воронки и диаграммы с картой, также появились временные шкалы. Помимо этого, в Excel была улучшена технология моделирования данных PowerPivot, добавлены новые формулы и различные функции аналитики данных. В Word и Outlook появились обучающие инструменты, такие как чтение вслух и трекинг межбуквенных пробелов. Кроме того, в Outlook появилась сфокусированная папка для входящих писем, которая отфильтровывает маловажную корреспонденцию.

Компания акцентирует внимание на том, что с выходом Office 2019 все его версии, которые разворачиваются на собственных мощностях клиента, будут распространяться по технологии Click-to-Run («нажми и работай»), то есть установщик Windows с ним поставляться не будет. Это обеспечит установку актуальных версий приложений, не требующих немедленного обновления, даст возможность получать ежемесячное обновление безопасности и позволит в любой момент обновиться до Office 365 ProPlus, отмечает Microsoft в блоге.

Особенности работы

Напомним, еще в сентябре 2017 г. Microsoft официально объявила о работе над новым Office 2019. Компания сообщила, что новый офисный пакет будет распространяться с классической разовой лицензией на бессрочное использование – в отличие от Office 365.

В новом Excel можно создавать диаграммы в виде воронки

В феврале 2018 г. Microsoft вывесила список операционных систем, с которыми будет работать грядущий Microsoft Office 2019. В перечне отсутствовали Windows 7 и Windows 8.1 — это означало, что Office 2019 можно будет использовать только с Windows 10. Полный список ОС имеет следующий вид: все поддерживаемые релизы Windows 10 SAC, релизы Windows 10 Enterprise LTSC 2018 и следующий LTSC-выпуск Windows Server.

Таким образом, пользователям придется обновиться до Windows 10, если они хотят задействовать новейшую версию Office, не подписываясь на облачный сервис Office 365. Собственно, компания и приняла это решение для того, чтобы стимулировать бизнес-клиентов подписываться на Office 365, писало тогда издание The Verge. Нововведения не должны затронуть Office для Mac, который является отдельным продуктом со своим расписанием релизов.

В новом Word режим фокуса помещает изучаемый пользователем контент по центру

Тогда же Microsoft обнародовала цикл поддержки Office 2019. Продукт получит пять лет основной поддержки, а затем примерно два года расширенной. Напомним, Microsoft Office 2016 имеет другой цикл поддержки. Основная поддержка этого продукта, выпущенного в 2015 г., будет прекращена в октябре 2020 г., а расширенная — в октябре 2025 г. Microsoft Office 2013, выпущенный в 2013 г., будет пользоваться основной поддержкой до апреля 2018 г., а расширенной — до апреля 2023 г.