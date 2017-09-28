Microsoft представила «бесконечный» Office 2019

Microsoft официально объявила о работе над новым Office 2019. Новый офисный пакет появится в 2018 году и будет распространяться с классической разовой лицензией на бессрочное использование – в отличие от подписной модели облачного Office 365.

Традициям жить. Вечно или еще немного

Microsoft официально объявила о работе над офисным пакетом нового поколения Microsoft Office 2019. Анонс состоялся в рамках проходящей на этой неделе конференции Microsoft Ignite в Орландо, Флорида, некоторые подробности о новом релизе также опубликовал в корпоративном блоге глава подразделения Microsoft Office Джаред Спатаро (Jared Spataro).

На сегодняшний день доступна лишь ограниченная информация о версиях, новых функциях, сроках выпуска и модели распространения нового офисного пакета Microsoft. По ценовой политике компании в отношении новой версии также нет никакой информации.

Тем не менее, в своем сообщении Джаред Спатаро назвал Office 2019 следующим «бесконечным» (perpetual) обновлением Office, без уточнений, к какой именно форме офисного пакета относится этот эпитет – стандартной Office или облачной Office 365.

В любом случае, официальные планы выпуска Office 2019 перечеркнули циркулировавшие до этого предположения о том, что Microsoft Office 2016 была последней «оффлайновой версией» и компания полностью готова перейти к облачной модели дистрибуции Office 365. В то же время, название «возможно, последняя» теперь закрепляется за Office 2019.

Известные подробности

Джаред Спатаро также официально подтвердил, что в офисный пакет Microsoft Office 2019 будут входить все традиционные «вечные» настольные приложения, такие как Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные Exchange, SharePoint и Skype for Business.

По словам Джареда Спатаро, выпуск Office 2019 (в противовес Office 365) обеспечит «новыми пользовательскими и ИТ возможностями тех пользователей, кто еще не готов к облакам».

Список новых и расширенных возможностей Microsoft Office 2019 включает поддержку «чернильных» (каллиграфических) функций – таких как чувствительность к давлению пера, написанию с наклоном, анимация рукописного ввода.

В новой версии Excel 2019 разработчики обещают появление новых формул и графиков для более удобного анализа и отображения данных. В PowerPoint 2019 появятся расширенные возможности визуальной анимации с помощью таких функций как морфинг (Morph) и масштабирование (Zoom).

Усовершенствования серверных возможностей будут включать повышение управляемости, удобства в эксплуатации, голосовое управление и дополнительные опции защиты.

Сроки и форматы

Первые бета-версии пакета Microsoft Office 2019 будут представлены ближе к середине 2018 года. С большой вероятностью первый черновой релиз будет представлен в мае на ежегодной конференции Microsoft Build. Официальный анонс и начало коммерческих поставок обещано на второе полугодие 2018.

Ожидается, что распространение Office 2019 будет производиться по классической схеме продажи разовой лицензии на бессрочное использование.

Официальный анонс Office 2019 намечен на второе полугодие 2018.

На сегодняшний день распространенная версия Microsoft Office 2016 для дома и бизнеса (Home & Business) предлагается по розничной цене порядка $200, в то время как годовая подписка на облачный офисный пакет Office 365 для дома (Home) обойдется примерно в $100.

Среди преимуществ облачной лицензии Office 365 в Microsoft подчеркивают постоянное обновление функций и появление новых возможностей, а также поддержку пакета на всех платформах, включая ПК, планшеты и смартфоны, в то время как лицензия Office 2019 предусматривает инсталляцию только на один ПК.