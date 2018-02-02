Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft Office 2019 будет работать только с Windows 10 и не будет совместим с Windows 7 или Windows 8.1. Цикл основной поддержки продукта составить пять лет, расширенной — два года.

Совместимость Office 2019

Компания Microsoft вывесила список операционных систем, с которыми будет работать грядущий Microsoft Office 2019. В перечне отсутствуют Windows 7 и Windows 8.1, то есть Office 2019 можно будет использовать только с Windows 10. Полный список ОС имеет следующий вид: все поддерживаемые релизы Windows 10 SAC, релизы Windows 10 Enterprise LTSC 2018 и следующий LTSC-выпуск Windows Server.

Таким образом, пользователям придется обновиться до Windows 10, если они хотят задействовать новейшую версию Office, не подписываясь на облачный сервис Office 365. Собственно, компания и приняла это решение для того, чтобы стимулировать бизнес-клиентов подписываться на Office 365, отмечает издание The Verge. Нововведения не коснутся Office для Mac, который является отдельным продуктом со своим расписанием релизов.

Office 2019, выпуск которого ожидается во втором полугодии 2018 г., будет включать в себя клиенты Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные версии Exchange, SharePoint и Skype for Business. Компания планирует выпустить первые копии продукта для ознакомления в середине 2018 г.

Office 2019 разработан в первую очередь для организаций, которые не используют облачный Office 365. Для установки клиентов будет использоваться исключительно технология Click-to-Run («нажми и работай»), установщик Windows с ними поставляться не будет. Однако он по-прежнему будет поставляться с компонентами Office Server.

Поддержка Office 2019

Кроме того, Microsoft обнародовала цикл поддержки Office 2019. Продукт получит пять лет основной поддержки, а затем примерно два года расширенной.

Microsoft Office 2019 сможет работать только с Windows 10

Напомним, Microsoft Office 2016 имеет другой цикл поддержки. Основная поддержка этого продукта, выпущенного в 2015 г., будет прекращена в октябре 2020 г., а расширенная — в октябре 2025 г. Microsoft Office 2013, выпущенный в 2013 г., будет пользоваться основной поддержкой до апреля 2018 г., а расширенной — до апреля 2023 г.

Поддержка Windows 10

Одновременно компания сообщила о продлении поддержки некоторых версий Windows 10 для клиентов из сферы бизнеса и образования. Пользователям версий 1511, 1607, 1703 и 1709 будет предоставлено дополнительно шесть месяцев поддержки, чтобы они могли в этот срок обновиться до последней версии Windows 10.

Например, поддержка версии 1511 была завершена в октябре 2017 г., но клиенты из указанных сфер смогут пользоваться ею до апреля 2018 г. Точно так же общая поддержка версии 1607 прекратится в апреле 2018 г., но образовательные и бизнес-организации смогут пользоваться ею до октября 2018 г. Для версии 1703 обычный срок окончания поддержки выпадает на октябрь 2018 г., а продленный — на апрель 2019 г. Для версии 1709 указаны апрель и октябрь 2019 г. соответственно.

Согласно политике Microsoft, основной период поддержки продукта включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Для операционных систем он продолжается в течение пяти лет со дня запуска системы в общий доступ или двух лет после выхода следующей версии продукта (в зависимости от того, что закончится позже).

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок выполняются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.