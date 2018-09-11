«Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой

«Яндекс.Почта» столкнулась с масштабным сбоем в работе, который начался около 11:00. «Яндекс» подтвердил факт сбоя в Twitter и посоветовал воспользоваться облегченной версией сервиса, которая работает исправно.

Сбой в «Яндекс.Почте»

В работе «Яндекс.Почты» наблюдается сбой. По данным ресурса DownDetector, неполадки начались около 11:00 по московскому времени. На ресурсе жалобы оставляют пользователи Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Перми, Челябинска, Кемерово, а также Белоруссии, Казахстана и Грузии. На проблемы с почтой жалуются 56% пользователей, на проблемы с сайтом — 31%.

Пользователи описывают проблемы, возникающие как с версией для ПК, так и с мобильным приложением. В основном они жалуются на невозможность отослать или распечатать письма, а также на невозможность загрузить содержимое почтового ящика — в этом случае сервис выдает ошибки 502 или 504. Некоторые отмечают, что мобильное приложение работает исправно, не работает только версия для ПК.

«Яндекс» прокомментировал сбой в соцсети Twitter, признав факт неполадок и посоветовав воспользоваться облегченной версией сервиса. «Мы работаем над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее. Воспользуйтесь: mail.yandex.ru/lite — работает в обычном режиме», — написала компания. К моменту публикации данного материала «Яндекс» не ответил на вопросы CNews о причинах сбоя.

Дополнение

Около 13:00 по московскому времени на DownDetector начали появляться сообщения пользователей, что сервис постепенно восстанавливает работу. Тем не менее, отдельные жалобы на то, что почта работает «через раз» публикуются до сих пор.

Тем временем «Яндекс» по просьбе CNews дал финальный комментарии ситуации. «У ряда пользователей возникали трудности с доступом в Почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас Почта работает в обычном режиме», — сообщила компания.

Исторический сбой в «Яндексе»

В 2011 г. CNews писал, что «Яндекс» испытал крупнейший пятичасовой сбой. Сбой произошел 19 августа, длился примерно с 19:00 до 22:00 и выразился в прекращении работы всех сервисов, включая поиск. После ликвидации неполадок замруководителя департамента эксплуатации «Яндекс» Владимир Иванов разместил в своем блоге пост, в котором объяснил причины аварии. Согласно его записи, она произошла из-за «проблем с маршрутизацией в сети Яндекса». Он подчеркнул, что сбой не был связан «с работой дата-центров, DDoS-атаками, пожарами, а также любыми другими внешними факторами».

«Яндекс.Почта» переживает масштабный сбой

По его описанию, «проблема была вызвана ошибкой программного обеспечения на маршрутизаторе, расположенном в нашем новом дата-центре в Амстердаме. В Яндексе используются протоколы маршрутизации – внутренний протокол OSPF и внешний протокол BGP. Из-за ошибки информация обо всех внешних маршрутах оказалась во внутренних таблицах маршрутизации. Это примерно на три порядка больше маршрутов, чем обычно. Протокол OSPF не рассчитан на такое количество. В результате у всех маршрутизаторов кончилась память, и они перестали работать. Нарушилась работа сети, и через несколько минут Яндекс стал полностью недоступен».

Согласно Иванову, внутренняя сеть поисковика тоже не работала, поэтому специалистам «Яндекса» потребовалось много времени, «чтобы по цепочке добраться до источника проблемы».

Когда администраторы исправили ошибку на маршрутизаторе, специалистам пришлось «разделить сеть на несколько частей», чтобы снять лишнюю нагрузку с остальных маршрутизаторов, которых в «Яндексе» больше сотни. Когда количество трафика снизилось, маршрутизаторы смогли самостоятельно восстановить связность сети, и через некоторое время сервисы «Яндекса» стали доступны большей части пользователей.