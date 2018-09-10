Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли

Госкорпорация «Ростех» объявила о планах выпустить в свободную продажу шлем для обмена информацией между мозгом и электронными устройствами к 2019 году. По заверению создателей, устройство защищено от помех и обеспечивает точность распознавания команд до 95%. Непосредственный разработчик устройства - соразработчик процессоров «Эльбрус» ИНЭУМ им. И. С. Брука.

Помехозащищенный нейроинтерфейс «Ростеха»

Российская госкорпорация «Ростех» заявила о создании предсерийного образца устройства для обмена информацией между мозгом и внешними устройствами. К таковым могут относиться бытовые приборы, компьютеры, экзоскелеты, искусственные органы чувств, инвалидные коляски и т.п.

Как утверждают в «Ростехе», разработанный нейроинтерфейс устойчиво работает в местах большого скопления людей, в транспорте, в окружении большого числа передающих устройств и не подвержен влиянию помех.

Над созданием технологии работал Институт электронных управляющим машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука, входящий в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Широкой публике ИНЭУМ известен как один из участников разработки процессоров «Эльбрус», которой он занимался со своей близкородственной компанией МЦСТ.

В изобретении реализован механизм адаптивной цифровой обработки электрической активности мозга и неинвазивный метод снятия данных на основе «сухих» электродов, что, по расчетам создателя, позволяет регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом с точностью 92-95%, встроив интерфейс в специальный шлем, который можно легко снять и надеть.

«Ростех» обещает выпустить российский нейроинтерфейс к 2019 году

Специально для нейроинтерфейса создали программно-аппаратную платформу, которая обрабатывает и «очищает» сигналы от внешних помех. За счет этого, устройство может использоваться не только в лабораторных условиях, но и в привычной городской среде.

По мнению Сергея Чемезова, генерального директора «Ростеха», разработка окажется полезной во множестве сфер: от медицины и до компьютерных игр.

«Разработка наших инженеров открывает новые возможности для медицины в области протезирования и реабилитации инвалидов с различными моторными нарушениями, – отметил Сергей Чемезов. – Нейроинтерфейс позволит управлять любыми электронными или электронно-механическими устройствами: протезы или транспортные средства. Устройство можно применять для управления системой "умного" домаили в качестве манипулятора в компьютерных играх».

Ожидается, что новинка появится в свободной продаже в 2019 г.

Прошлое и будущее нейроинтерфейсов

История развития технологий, позволяющих соединить мозг живого организма с машиной, насчитывает не один десяток лет. Так, в конце 80-х годов XX-го века американский невролог Филипп Кеннеди (Philip Kennedy) начал практическую работу над создание нейроинтерфейса. Проведя успешные опыты по установке электродов в кору головного мозга обезьян, ученый занялся людьми. В 1998 г. он имплантировал человеко-компьютерный интерфейс в мозг полностью парализованного пациента, который в результате научился управлять курсором на экране монитора и таким образом общаться с окружающими. Кеннеди также известен тем, что не побоялся стать подопытным в собственных экспериментах, чтобы доказать чиновникам важность проводимой им работы.

В начале нового тысячелетия многолетние наработки ученых заинтересовали бизнес. В 2003 г. компания Interactive Productline выпустила настольную игру для двоих под названием Mindball. В ней игрокам было предложено контролировать мяч силой мысли.

В то же самое время австралийская компания Emotiv Systems разработала EPOC – простой и компактный нейроинтерфейс на основе ЭЭГ, позиционируемый как периферийное устройство для компьютера. На старте продаж цена EPOC составляла $299.

Устройство содержало меньшее количество электродов по сравнению со стандартными медицинскими аппаратами ЭЭГ и требовало смачивания поверхности кожи пользователя специальным составом для улучшения контакта (так называемый мокрый интерфейс).

Рассказывая о нейроинтерфейсах, нельзя не упомянуть Neural Impulse Actuator (NIA), разработанный американской компанией OCZ Technology и поступивший в продажу в 2008 г. по цене в $300, которая позднее была снижена почти вдвое. Прибор позиционировался в первую очередь как игровой контроллер и был способен считывать, как биоэлектрические сигналы мозга, так и сигналы мускулатуры.

В 2009 г. стартовал российский научно-исследовательский проект NeuroG, в рамках которого ученые МГУ и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН занялись разработкой технологии, которая позволяла бы распознавать воображаемые образы при помощи доступных электроэнцефалографических приборов без осуществления опасных инвазивных процедур. Таким прибором стало устройство EPOC Emotiv Systems.

В 2011 г. в Политехническом музее Москвы проект NeuroG продемонстрировал эксперимент по распознаванию мыслительных образов человека.

По данным американской исследовательской компании Grand View Research, глобальный рынок компьютерных нейроинтерфейсов достигнет $1,7 млрд уже к 2022 г. В настоящее время основными областями применения данного вида устройств являются медицина и цифровые развлечения.