Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов

Министр цифрового развития и связи Константин Носков начал формировать собственную команду. Заместителями министра стали Евгений Кисляков и Олег Войтенко, которые ранее были заместителями Носкова в Аналитическом центр при правительстве.

Заместителя министра Носкова стали его прежние замы по АЦ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило о назначении двух новых заместителей министра. Ими стали Евгений Кисляков и Олег Войтенко, до сих пор работавшие заместителями гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) «Аналитический центр при правительств» (АЦ).

В мае 2018 г. Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Тогда же в правительстве появился профильный вице-премьер Максим Акимов, отвечающий за цифровое развитие, телекоммуникации и транспорт.

До этого Акимов был замруководителя аппарата правительства и главой правительственной подкомиссии по цифровой экономике. Эта подкомиссия занимается созданием программы «Цифровая экономика». Проектный офис соответствующей программы был создан на базе АЦ.

Затем министром цифрового развития и связи был назначен Константин Носков, до того момента занимавший пост гендиректора АЦ. Вскоре по рынку начали циркулировать слухи, что его заместителем в министерстве станет Евгений Кисляков, который возглавлял проектный офис программы «Цифровая экономика».

Евгений Кисляков

В числе прочего была слышна неофициальная информация, что Кисляков успел провести совещания в Министерстве. В числе кандидатов на пост заместителя министра связи называли и Олег Войтенко. Теперь оба слуха подтвердились.

Выходцы из Минэкономразвития и УЭК

Евгений Кисляков в 2003-2010 гг. работал в Минэкомразвития. В 2010-2012 гг. он был заместителем директора департамента информационных технологий и связи правительства (в то время департамент возглавлял Алексей Попов). В 2012 г., после того как Попов возглавил проект «Универсальная электронная карта» (УЭК), Кисляков стал его заместителем.

Олег Войтенко

В 2016 г. Кисляков пришел в АЦ. В 2017 г. Евгений Кисляков был признан потерпевшим по делу хакеров из группировки «Шалтай-Болтай», которые воровали переписку высокопоставленных чиновник и бизнесменов и затем распространяли ее в интернете.

Олег Войтенко в 2000-2005 гг. также начинал свой путь в Минэкономразвития. Минэкономразвития. Затем он работал руководителем фонда «Центр стратегических разработок - Регион». В 2008-2012 гг. он возглавлял департамент по взаимодействию с органами госвласти Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. После этого Войтенко пришел в АЦ.

Кто еще может стать заместителем Носкова

Тем временем из министерства уходят заместители прежнего министра Николая Никифорова. Официально известно об уходе Дмитрия Алхазова (курировал телекоммуникационную отрасль), Рашида Исмаилова (международное сотрудничество) и Алексея Козырева (отвечал за электронное правительство).

Источники CNews на рынке говорят и о предстоящем уходе еще одного замминистра - Михаила Евраева (ранее отвечал за развитие почтовой отрасли, с недавних пор стал курировать Реестр отечественного ПО).

С высокой долей вероятности среди заместителей министра сохранят свои посты Алексей Волин (курирует масс-медиа) и Алексей Соколов (отвечает за ИТ-отрасль, с недавних пор стал курировать еще и почтовую связь).

Также заместителями министра продолжают работать статс-секретарь Олег Пак и бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин.

Источники CNews говорят, что команда Константина Носкова может пополниться еще одним заместителем - Олегом Ивановым, который сейчас работает заместителем главы Роскомнадзора и отвечает за контроль работы операторов связи. В министерстве он может продолжит курировать данную сферу, то есть занять место Дмитрия Алхзова.

У Никифорова ранее по штату было семь заместителей. В 2017 г. после прихода в министерство Сергея Калугина число заместителей было увеличено до восьми. Недавно новое руководство министерства начало подготовку нормативного акта, согласно которому число возможных заместителей должно быть увеличено до десяти.