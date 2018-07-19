Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов может стать замминистра цифрового развития, ответственным за телекоммуникационную отрасль. Сейчас этот пост занимает Дмитрий Алхазов. В последнее время Иванов курировал вопрос блокировки Telegram.

Олег Иванов может стать заместителем министра цифрового развития

Заместителем министра цифрового развития, курирующим телекоммуникационную отрасль, может стать Олег Иванов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники и подтвердил источник CNews на телекоммуникационном рынке. Сейчас Иванов занимает пост замглавы Роскомнадзора и курирует ту же сферу – отрасль связи.

Напомним, в мае министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве (АЦ).

Постепенно люди Никифорова стали покидать министерство. Доподлинно известно об уходе замминистра Алексея Козырева, который курировал вопросы электронного правительства. Ранее источники CNews также сообщали о грядущем уходе других заместителей: Дмитрия Алхазова (курирует телекоммуникации), Михаила Евраева (ранее занимался почтовой отраслью, с этого года – Реестром отечественного ПО) и Рашида Исмаилова (международное сотрудничество).

Замглавы Роскомнадзора Олега Иванова прочат на должность замминистра цифрового развития

Источники «Интерфакса» также пишут о грядущей отставке Алхазова. Соответственно, Иванов может занять его место. В пресс-службе министерства не стали комментировать «Интерфаксу» данную информацию. Также поступили и в пресс-службе вице-премьера Максима Акимова, который с мая 2018 г. курирует в правительстве связь и цифровое развитие.

Чем ранее занимался Иванов

Олег Иванов служил в вооруженных силах военным связистом. В том числе он возглавлял войска радиоэлектронной борьбы. В 2011 г. он стал замглавы Роскомнадзора, занимающимся телекоммуникационной отраслью.

При Иванове прошел конкурс по распределению 4G-частот и первые аукционы по продаже частот в различных российских регионах. С 2012 г. Роскомнадзор стал вести Реестр запрещенных сайтов, доступ к которым должен блокироваться всеми российскими интернет-провайдерами.

Борец с Telegram

Иванов контролировал исполнение провайдерами соответствующих обязательств. В числе прочего при Иванове была создана автоматизированная система «Ревизор», которая следит за блокировкой запрещенных сайтов из сетей различных провайдеров.

Весной 2018 г.Роскомнадзор начал блокировку доступа к мессенджеру Telegram. Владелец мессенджера Павел Дуров решил сопротивляться требованиям властей и обходить блокировку, меняя IP-адреса.

В ответ на это Роскомнадзор стал блокировать целые подсети (блоки) IP-адресов зарубежных хостинг –провайдеров, которыми пользуется Telegram: Google, Amazon WebServices, Microsoft Azure, Digital Ocean и др.

В какой-то момент в России из-за Telegram было заблокировано около 20 млн IP-адресов. Такие действия привели к перебоям в работе большого числа сервисов, при том что сам Telegram, хоть и с переменным успехом, но продолжал работать.

Это привело к негативной реакции общественности и протестам со стороны представителей интернет-индустрии. В итоге Роскомнадзор сократил число заблокированных IP-адресов до 3,7 млн и сейчас мессенджер остается доступным в России.

Кто еще придет в команду нового министра

Участники рынка ожидают, что в команду министра Константина Носкова придут люди, которые работали с ним в АЦ. Так, рассматривается возможность назначения заместителем министра Евгения Кислякова, который руководит созданным на базе АЦ проектным офисов программы «Цифровая экономика».

Один из источников CNews говорит, что Кисляков сейчас уже проводит совещания в министерстве. Другим вероятным кандидатом на должность замминистра является замглавы АЦ Олег Войтенков.