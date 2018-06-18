1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах

С 1 июля россияне будут платить пошлину за доставку покупок дороже 500 евро из зарубежных интернет-магазинов в Россию. Сейчас эта планка составляет 1 тыс. евро. Власти планируют постепенно обложить пошлинами все зарубежные покупки, независимо от стоимости.

Новые пошлины

С 1 июля 2018 г. приобретенные в зарубежных интернет-магазинах товары стоимостью от 500 евро и выше при ввозе в Россию будут облагаться пошлиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексея Сазанова.

Напомним, с начала 2010 г. в России действуют таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг., такова норма на одного человека в месяц. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг).

Программа введения пошлин

Как уточнил Сазанов, в конечном счете пошлиной могут быть обложены все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от стоимости, но эта мера будет реализована не ранее 2020 г. Предложение облагать пошлиной все покупки было выдвинуто Федеральной таможенной службой (ФТС). Информационные системы ФТС будут оценены на предмет готовности к нововведениям не ранее 2020 г., пояснил Сазанов.

По его словам, введение пошлин должно происходить пошагово, с оценкой загрузки персонала и информационных систем на каждом этапе. Если в какой-то момент сотрудники и системы окажутся не готовы к увеличению потока облагаемых пошлиной товаров, то сначала будет решена эта проблема — обучение людей, настройка систем — и только потом продолжена программа распространения пошлин на большее количество товаров.

Фото: depositphotos.com Россиянам придется платить пошлины за зарубежные интернет-покупки дороже 500 евро

ФТС полагает, что введение пошлин на все интернет-покупки, осуществленные россиянами за рубежом, принесет бюджету дополнительные 25 млрд руб. в год и одновременно поспособствует развитию российской онлайн-торговли.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует собственный таможенный кодекс, согласно которому с начала 2019 г. пошлинами будут облагаться покупки стоимостью от 500 евро, а с начала 2020 г. — от 200 евро.

История вопроса

Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы, а полученные таким образом доходы бюджета направить на инфраструктурные проекты в области ЖКХ.

В ответ Минфин выдвинул предложение снизить размер порога до 150 евро, однако Минпромторг стал настаивать на другой сумме – 500 евро, а Минэкономразвития предложило исключить ряд товаров из сферы действия данной нормы. Наконец, на портале Российская общественная инициатива было собрано свыше 100 тыс. подписей против снижения этого порога, после чего в правительстве задумались о целесообразности пересмотра действующих норм беспошлинной интернет-торговли.

В конце 2014 г. Владимир Путин заговорил о том, что «налогообложение интернет-торговли» должно соответствовать уровню других стран-участниц Евразийского экономического союза – то есть Белоруссии и Казахстана. Иначе, если уровень налогообложения будет разным, «весь бизнес переедет в эти страны». По всей видимости, тогда президент имел в виду не налогообложение, а как раз размер беспошлинных покупок. В Казахстане, как и в России, норма для беспошлинных покупок в интернет-магазинах составляет 1 тыс. евро, а в Белоруссии лишь 200 евро.

В 2017 г. начался очередной виток дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза. Предлагалось облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагалось ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам. Как сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 22 евро — это планка, за которую не заходит 61,4% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах.

В феврале премьер Дмитрий Медведев сообщил, что ценовая планка беспошлинного ввоза товаров в 2018 г. останется на уровне 1000 евро, но с 2019 г. будет понижена до 500 евро, а с 2020 г. — до 200 евро. В апреле CNews писал, что Минфин подготовил проект постановления, согласно которому с июля 2018 г. порог будет снижен до 500 евро, а с начала 2019 г. его ужесточат до 200 евро.

Трансграничная онлайн-торговля

По данным АКИТ, в 2017 г. российский рынок розничной онлайн-торговли оценивался более чем в 1,04 трлн руб. Годовой темп роста составлял 13%, хотя в 2016 г. он был равен 21%. Снижение этого показателя ассоциация связывает в том числе с замедлением роста трансграничной торговли. Объем данного сегмента составил в 2017 г. 374,3 млрд руб., показав годовой рост на 24% в деньгах, при том, что в 2016 г. темп роста был выше и составлял 37%. Однако доля трансграничный торговли в российской электронной коммерции выросла за год с 33% до 36%.

Осенью 2017 г. президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что иностранные интернет-площадки активно наступают на российский рынок онлайн-ритейла. При этом «Почта России» повышает качество доставки, также она обеспечила трекинг товаров из AliExpress, что увеличивает спрос россиян на товары из-за рубежа. На тот момент 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинах приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress. По мнению Федорова, при нынешнем положении вещей российские интернет-магазины могут сохранить свои позиции только в сегменте крупной бытовой техники, так как вести холодильник из Китая пока нерентабельно.