«Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ

«Ростех» отдает татарстанский НЦИ в управление своего концерна «Автоматика», за счет чего рассчитывает усилить свои позиции на гражданском ИТ-рынке.

НЦИ уходит под крыло «Автоматики»

Госкорпорация «Ростех» передаст своего ИТ-интегратора из Татарстана — Национальный центр информатизации (НЦИ) — в управление своего же дочернего концерна «Автоматика». За счет этого «Ростех» рассчитывает сформировать крупнейшего разработчика и поставщика комплексных цифровых решений для гражданской сферы. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Пока данное решение в базе ЕГРЮЛ отражения не нашло — 100% доли НЦИ закреплено непосредственно за «Ростехом».

В составе «Автоматики», которая специализируется на создании защищенных информационно-телекоммуникационных систем и оборудования для военных и других спецзаказчиков, НЦИ будет выполнять роль «гражданского крыла» концерна.

Подоплека реорганизации активов

Объединение активов проводится в рамках стратегии развития радиоэлектронного кластера госкорпорации (РЭК), которая предусматривает увеличение доли его выручки от гражданской продукции за счет расширения технологических компетенций и вывода на рынки новых продуктовых линеек.

«Ростех» передает НЦИ в «Автоматику» для усиления своих «гражданских» компетенций

«Перед “Ростехом” стоит задача — нарастить долю гражданской продукции в среднем до 50%, а в сфере электроники и ИТ — до 60% к 2025 г., — отмечают в организации. — При этом объем продаж гражданских цифровых продуктов должен вырасти почти в четыре раза — до 300 млрд. руб. Для достижения таких результатов “Ростех” консолидирует в рамках РЭК технологические заделы своих ключевых ИТ-активов».

Перспективы НЦИ в «Автоматике»

Одним из ключевых проектов НЦИ, имеющих широкий потенциал для внедрения в масштабах России, в «Ростехе» считают «Безопасный город», который направлен на формирование комфортной и безопасной городской среды с помощью технологий.

«Рынок таких решений развивается очень быстро: по нашим оценкам, темп его роста в России — порядка 30% в год, — говорит генеральный директор “Автоматики” Сергей Сахненко. — Цифровые решения, которые сегодня создают “Автоматика”, НЦИ и другие компании РЭК, могут использоваться в составе комплексных предложений и экосистемных проектов для государства, регионов, муниципалитетов, корпоративных заказчиков».

Среди этих решений указываются продукты для мониторинга экологии и городских объектов, управления дорожным движением, организации работы экстренных служб, контроля коммунальной инфраструктуры, мест массового скопления людей и т. д., защиты жизни и здоровья граждан.

На первом этапе НЦИ планирует разработать синхронизированную матрицу ИТ-решений предприятий РЭК, основанную на маркетинговом анализе потребностей рынка, производственных возможностей и потенциала предприятий кластера. Это должно позволить создать полную картину продуктовых линеек более 200 предприятий кластера и их коммерческих перспектив для продвижения на рынках.

История и показатели НЦИ

НЦИ с первоначальным названием «РТ-электронные услуги» был создан в структуре «Ростеха» в апреле 2014 г. — в качестве «дочки» входящей в госкоропорацию компании «РТ-развитие бизнеса». Гендиректором новой структуры был назначен Камиль Газизов, ранее работавший в татарстанском холдинге «АК барс» и казанском представительстве системного интегратора «Ай-теко». На данный момент руководство НЦИ осуществляет Константин Солодухин.

Переход НЦИ под прямое управление «Ростеха» произошел в 2016 г. По данным госкорпорации, выручка НЦИ в 2017 г. превысила 3,2 млрд руб., а в 2018 г. уже законтрактовано более 7,5 млрд руб.

С точки зрения председателя совета директоров НЦИ и директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко, такой рост стал возможен благодаря кардинальному изменению стратегии компании. «Мы перешли от вендорской модели к модели интегратора российских высокотехнологичных решений, — говорит он. — Была проведена серьезная программа оптимизации, предусматривающая сокращение персонала и издержек компании. В то же время мы заметно нарастили компетенции и возможности компании на рынке ИТ».

Основная деятельность НЦИ связана с реализацией комплексных инфраструктурных проектов в гражданской сфере, автоматизацией процессов в госуправлении, промышленных и социальных отраслях, разработкой и поддержкой различных видов программного обеспечения.

Отметим, что по данным «Контур-фокус», за организацией числится 28 госконтрактов на 2,8 млрд руб., хотя сама она успела распределить 224 контракта на общую сумму в 10,8 млрд руб.

В числе крупных работ НЦИ последнего времени — создание инфокоммуникационных сервисов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедерации 2017, развитие и поддержка госинформсистем здравоохранения и медицинского страхования — ЕГИСЗ и ГИС ОМС. Одним из ключевых проектов НЦИ стала комплексная автоматизация деятельности «Почты России», включающая проектирование и разработку системы с функциями управления заказом, электронного документооборота, управления недвижимостью.