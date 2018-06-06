Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается

Бренд «Евросеть» завершает свое существование. В течение ближайшего года салоны перейдут под бренд «Связной». Новый «Связной» будет позиционироваться как «место об актуализации знаний о возможностях цифрового мира».

«Евросеть» превращается в «Связной»

Объединенная компания «Евросети» и «Связного» представила стратегию своего развития. Компания будет развиваться под брендом «Связной».

Объединенную компанию возглавил Александр Малис, который до этого был президентом «Евросети». Бренд «Евросеть» в течении года прекратит свое существование.

Салоны «Евросети» будут переведены под бренд «Связной» либо под некий новый бренд, пояснил CNews Александр Малис. Решение о создании нового бренда еще не принято.

В объединенной сети будет 5,5 тыс. салонов в 1,3 тыс. российских городов. В них работает 30 тыс. человек. Ежедневно в данные магазины заходит 2 млн покупателей.

«Связной» хочет открыть новые салоны и готов работать с любыми сотовыми операторами

Число салонов не будет сокращаться. Наоборот, как говорит Малис, есть порядка 400 мест в России, где объединенная компания хотела бы открыть свои магазины. Соответственно, число сотрудников также не будет сокращаться.

Бренд «Евросеть» прекратит существование до конца 2018 года

Ранее было много мест, где салоны «Евросети» находились рядом с салонами «Связного». Но после состоявшего в прошлом году разделения «Евросети» между «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») и «Мегафоном» таких мест практически не осталось, говорит Малис.

Объединенная компания «Евросети» и «Связного» не намерена фокусироваться на продаже SIM-карт только лишь «Мегафона», акционера объединенной компании. Сейчас в этих сетях продаются SIM-карты и других крупных сотовых операторов, «Вымпелком», Tele2, но не МТС.

Малис заявил, что теперь объединенная компания стала еще более независимой от «Мегафона», поэтому она готова к сотрудничеству и с другими сотовыми операторами.

«Связной» - место актуализации знаний о новых технологиях

Сами салоны будут позиционироваться как «место об актуализации знаний о возможностях цифрового мира».

Кроме того, в рамках объединения компаний была представлена новая концепция развития, согласно которой «Связной» ожидает ребрендинг, а также внедрение нового подхода к продажам и взаимодействию с покупателями.

По словам Олега Малиса, основателя группы SLV, контролирующего акционера объединенной компании, «Связной» в рамках выбранной концепции развития откроет до 500 салонов нового формата. В каждый магазин под новым брендом будет инвестировано порядка 1,5 млн руб.

Новый визуальный образ «Связного» создало агентство Ctzn. При его разработке использовался фирменный шрифт Svyaznoy Sans с характерными знаками (альтернейтами).

При разработке нового формата магазинов использовались подробные карты User Experience (пользовательского поведения) клиентов. В магазинах товары, услуги и контент будут разделены на разлчиные зоны: «Дом», «Семья», «Здоровье», «Работа», «Развеления» и др.

Клиент сможет получить максимальный набор нужных ему решений: например, от подписок на фитнесс-тренировки до «умных» кроссовок. Первые три магазина в новом формате были открыты в конце прошлого года.

В трех московских салонах ритейлера покупателям стали доступны не только привычные смартфоны и планшеты с аксессуарами для них, но и шлемы виртуальной реальности, проекторы, устройства для системы «умного» дома, квадрокоптеры и прочие.

Помимо этого, в торговых точках были организованы специальные зоны с диванами для более пристального и комфортного знакомства с товарами.

Краткая история «Евросети» и «Связного»

«Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. После кризиса 2008 г. компания была продана Александру Мамуту, который сразу перепродал 49,9% акций компании «Вымпелкому». Через некоторое время компанию возглавил Александр Малис.

У «Вымпелкома» был опцион на выкуп контрольного пакета акций «Евросети», но оператор этим не воспользовался. Вместо этого в 2012 г. компания была на паритетных началах разделена между, с одной стороны «Вымпелкомом», с другой стороны «Мегафоном» и его крупнейшим акционером, холдингом USM (впоследствии «Мегафон» выкупил долю USM).

В 2017 г. было принято решение о разделе «Евросети». «Мегафон» сохранил за собой юридическое лицо сети и примерно половину из 4 тыс. салонов. «Вымпелком» забрал себе другую половину салонов и выплатил «Мегафону» 1,25 млрд руб.

«Связной» создавался предпринимателем Максимом Ноготковым. После кризиса 2014 г. Ноготков столкнулся в невозможностью обслуживать долги перед различными кредиторами. Долги группы Trellas, объединявшей активы Ноготкова, выкупила группа Solvers Олега Малиса, брата Александра Малиса.

Через некоторое время Олег Малис установил контроль над «Связным», решив проблемы с остальными кредиторами. В 2017 г. сразу после появления информации о разделе «Евросети» между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» начались переговоры о будущем объединении «Евросети» и «Связного».

Соответствующая сделка была заключена в апреле 2018 г.. По ней «Мегафон» получил 25,1% акций объединенной компании. Оставшаяся доля принадлежит структурам Олега Малиса.