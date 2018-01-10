Сотовые операторы США отказались продавать смартфоны Huawei

Крупнейшие сотовые операторы США AT&T и Verizon в последний момент отказались от планов начать продажи смартфонов Huawei через свои сети. Причина — давление со стороны властей США, мотивированное возможностью «китайского шпионажа».

Решение AT&T

Крупный американский сотовый оператор AT&T в последний момент отменил договоренность с китайским производителем Huawei о продаже его смартфонов через свои сети в США. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Huawei намеревалась сообщить о сделке на торговой выставке в Лас-Вегасе во вторник, 9 января, однако заявление так и не прозвучало. Партнерство с AT&T должно было стать для Huawei первый договоренностью такого рода с крупным сотовым оператором в США, несмотря на то, что китайская компания занимает третье место среди мировых производителей смартфонов, после Samsung и Apple.

Напомним, в 2012 г. в докладе, представленном американскому парламенту, был поднят вопрос о возможности государственного шпионажа со стороны Китая с использованием техники Huawei. Это привело к тому, что в настоящий момент продукция Huawei доступна в США только через онлайн-магазины и немногочисленные физические точки продаж.

Позиции сторон

Неизвестно, почему AT&T, второй по масштабам сотовый оператор США, если говорить о количестве подписчиков, нарушил бойкот 2012 г. и пошел на сделку с Huawei, пишет Wall Street Journal. Представитель оператора отказался комментировать изданию сложившуюся ситуацию. Представитель Huawei также не дал комментариев, отметив лишь высокое качество техники, поставляемой производителем на глобальный и на американский рынки.

Смартфоны серии Huawei Mate 10 «открывают эру интеллектуальных смартфонов»

Внезапная отмена сделки с AT&T может затруднить реализацию планов Huawei по завоеванию новых позиций на рынке смартфонов. Компания, базирующаяся в Шэньчжэне, Китай, неоднократно заявляла о своем намерении стать первым в мире смартфонным брендом по объему продаж. В феврале 2017 г. глава компании Ричард Ю (Richard Yu) сообщил во время интервью, что надеется увидеть Huawei на втором месте среди мировых производителей смартфонов уже через два года, а лидером — через пять лет.

Издание The Information сообщает, что причиной отмены договоренности между и AT&T и Huawei стали письма, направленные разведывательными комитетами Сената и Палаты представителей в Федеральную комиссию по связи (FCC) США в декабре 2017 г. В письмах утверждалось, что техника Huawei может представлять собой угрозу безопасности США, в частности, если китайская компания будет сотрудничать с американскими сотовыми операторами. Через несколько недель AT&T аннулировала достигнутую договоренность.

Инициатива Verizon

Одновременно издание Android Police сообщило, также со ссылкой на инсайдерскую информацию, что другому крупному американскому сотовому оператору Verizon тоже пришлось отменить продажи смартфонов Huawei, старт которых был запланирован на 2018 г. Источник сообщает, что Verizon планировал начать продавать смартфон Huawei Mate 10 ближайшим летом, но свернул планы из-за политического давления.

Huawei представила смартфоны Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro в октябре 2017 г. Модели оснащены новым процессором Kirin 970, который поддерживает функции искусственного интеллекта. По словам Ричарда Ю, «серия Huawei Mate 10 представляет первый нейронный процессор с поддержкой искусственного интеллекта, открывая эру интеллектуальных смартфонов».

Корпуса устройств выполнены из 3D стекла, изогнутого со всех четырех сторон для дополнительной эргономичности. Экраны с диагональю 5,9 дюйма и 6 дюймов соответственно практически не имеют рамок. Двойные камеры смартфонов состоят из 12 МП RGB и 20 МП монохромного сенсоров. Емкость аккумуляторов равна 4000 мАч.

Huawei Mate 10 с 64 ГБ накопителем и 4 ГБ оперативной памяти можно приобрести по цене от 699 евро. Huawei Mate 10 Pro с 128 ГБ накопителем и 6 ГБ оперативной памяти доступен по цене от 799 евро.