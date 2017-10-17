Huawei представила флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Цены

Huawei Consumer Business Group представила смартфоны Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Porsche Design Huawei Mate 10 на базе процессора Kirin 970 и интерфейса EMUI 8.0.

«Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственного интеллекта, при этом он становится частью нашей повседневной жизни. Искусственный интеллект, который откроет перед нами новые возможности, улучшит пользовательский опыт, предоставит новое качество сервиса и оптимизирует работу устройств, — сказал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. — Серия Huawei Mate 10 представляет первый нейронный процессор с поддержкой искусственного интеллекта, открывая эру интеллектуальных смартфонов».

Смартфоны Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro стали первыми устройствами, получившими новый процессор Kirin 970, поддерживающий функции искусственного интеллекта и обеспечивающий более быстрый и персонализированный отклик на запросы и потребности пользователя. Процессор Kirin 970 построен по усовершенствованному технологическому процессу TSMC 10 нм и включает 8-ядерный процессор ARM Cortex, первый на рынке 12-ядерный графический чип Mali G72 и модуль нейронных вычислений NPU, созданный специально для мобильных устройств. Kirin 970 получил также новый двойной стабилизатор изображения для повышения качества фотографий.

Специализированный нейронный модуль NPU в сочетании с мобильной архитектурой HiAI позволяет Kirin 970, по данным компании, демонстрировать в 25 раз более высокую производительность и в 50 раз более высокую энергоэффективность на задачах, связанных с искусственным интеллектом в сравнении с четырехядерным процессором Cortex A73. Смартфоны серии Huawei Mate поддерживают новейшие стандарты передачи данных и демонстрируют высокие показатели скорости закачки. Устройства оснащаются двумя 4G SIM модулями и поддерживают голосовые звонки в формате VoLTE с обеих сим-карт.

Новые смартфоны Huawei Mate способны давать мгновенные ответы на запросы пользователей, используя функции распознавания сцен и объектов на фотографиях и синхронный переводчик. Kirin 970 — это открытая мобильная платформа искусственного интеллекта, доступная сторонним разработчикам приложений.

Смартфон Huawei Mate 10 получил FullView экран с диагональю 5,9-дюймов и соотношением сторон 16:9, практически не имеющий рамок и поддерживающий режим HDR10 для более натуралистичного воспроизведения цветов. Huawei Mate 10 Pro с 6-дюймовым OLED экраном 18:9 и высоким соотношением экрана к корпусу также поддерживает режим HDR10.

Корпуса новых устройств выполнены из 3D стекла, изогнутого со всех четырех сторон для дополнительной эргономичности. Задняя панель дополнена специальной полосой, подчеркивающей изящество новой двойной камеры Leica.

Модель Huawei Mate 10 Pro имеет защиту от влаги и пыли, соответствующую стандарту IP 67.

Двойные камеры смартфонов Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro состоят из 12 МП RGB и 20 МП монохромного сенсоров, оснащены оптическим стабилизатором (OIS), светосильными объективами f/1.6, имеют функцию «боке» и цифровой зум, работающие на основе технологий искусственного интеллекта. Интеллектуальные технологии распознавания сцен и объектов автоматически устанавливают оптимальные съёмочные параметры, соответствующие объекту и условиям освещения. Интеллектуальный цифровой зум и функция захвата движения AI Motion Detection позволяют получать интересные и качественные кадры.

Смартфоны Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro оснащаются батареями высокой плотности ёмкостью 4000 мАч. Интеллектуальная система управления энергопотреблением способна изучать привычки и предпочтения пользователя, чтобы заблаговременно выделять необходимые ресурсы для продления службы батареи. Смартфоны серии Mate 10 поддерживают технологию быстрой зарядки 4,5В / 5А Huawei SuperCharge, которая позволяет зарядить устройство за 10 минут с 1 до 20%, за 30 минут с 1 до 58%. Huawei SuperCharge стала первой технологией быстрой зарядки, прошедшей сертификацию безопасности в компании TÜV Rheinland.

Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro работают под управлением фирменного интерфейса EMUI 8.0 и операционной системы Android 8.0. Новые функции включают в себя алгоритмы ИИ, которые позволяют раскрыть в полной мере возможности процессора Kirin 970: например, встроенный переводчик, упрощающий процесс коммуникации, возможность вывести информацию на любой дополнительный экран, включая дублирование или расширение экрана смартфона при использовании его в качестве ПК.

Huawei также представила аксессуары к Mate 10: камера EnVizion 360, внешний аккумулятор с поддержкой технологии Huawei SuperCharge и умные весы. Камера EnVizion 360 позволяет снимать фото в 5К и видео 360° в формате 2К, которыми пользователь может поделиться в социальных сетях. Внешний аккумулятор Huawei SuperCharge поддерживает технологию быстрой зарядки 4,5В/5А. Умные весы могут мониторить и анализировать различные данные, такие как соотношение жировой ткани к общей массе тела и индекс массы тела с помощью специального приложения.

Смартфон Huawei Mate 10 с 64 ГБ накопителем и 4 ГБ оперативной памяти будет доступен в конце октября в более чем 15 странах, таких как Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Сингапур и Австралия по цене от 699 евро.

Huawei Mate 10 Pro с 128 ГБ накопителем и 6 ГБ оперативной памяти будет доступен в середине ноября в более чем 20 странах, включая Германию, Францию, Италию ОАЭ, Саудовскую Аравию, Малайзию, Сингапур и Таиланд по цене от 799 евро.

Версия Porsche Design Huawei Mate 10 с 256 ГБ накопителем и 6 ГБ оперативной памяти появится в продаже также в середине ноября по цене от 1395 евро.