Opera Software меняет имя на Otello Corporation

Через полтора года после продажи браузера Opera за $600 млн Opera Software сменит имя. Логотип для новоявленной Otello Corporation пока еще никто не видел.

Opera нынче не та

Норвежская компания Opera Software, разработчик одноименного интернет-браузера, объявила о решении изменить свое собственное название на Otello Corporation, следует из официального уведомления компании на сайте Фондовой биржи Осло (Oslo Børs). Решение было принято на сегодняшнем собрании акционеров компании.

В июле 2016 г. Opera Software продала группе китайских инвесторов за сумму порядка $600 млн свой ключевой бизнес – семейство интернет-браузеров Opera для ПК и мобильных устройств, а также приложения для работы и повышения безопасности, плюс лицензионные активы и 29% долю в китайском разработчике браузеров nHorizon.

После этого в собственном распоряжении Opera Software остались активы, связанные с рекламой в интернете (Opera Mediaworks), разработкой мобильных приложений (Opera Apps & Games) и телевидением (Opera TV).

Согласно сегодняшнему официальному сообщению Opera Software, новое название компании будет зарегистрировано в Норвежском Регистре бизнес-предприятий «в ближайшее время».

В связи с изменением имени компании, также ожидается изменение нынешнего тикера компании на Фондовой бирже Осло – OPERA, на новый тикер, дополнительная информация о котором появится позже.

Новостное агентство Reuters также сообщило, что Opera Software после переименования намерена провести ребрендинг, включающий, в том числе, разработку нового логотипа компании.

Как браузер Opera ушел в Китай

Первые сообщения о планах Opera Software по продаже своего бизнеса консорциуму из китайских компаний появились еще в феврале 2016 г. Однако еще в августе 2015 г. агентство Reuters сообщило о планах Opera Software по продаже своего бизнеса «по просьбе заинтересованных сторон ради получения выгоды акционерами компании». Сообщению о продаже предшествовала публикация предварительного финансового отчета Opera Software за II квартал 2015 г., результаты которого оказались ниже ожиданий, а также сокращения прогнозируемых финансовых показателей за весь 2015 г.

Согласно первоначальным планам, китайский консорциум, в который вошли разработчик онлайн-игр Beijing Kunlun Tech, разработчик антивирусов Qihoo 360 Technology и два инвестиционных фонда — Golden Brick Capital Management и Yonglian Investment, планировал приобрести весь бизнес норвежской Opera Software по цене $8,1 за акцию, что на 46% превышало стоимость ее ценных бумаг на тот момент. Приблизительная сумма сделки оценивалась аналитиками Bloomberg примерно в $1,2 млрд.

В середине июля 2016 г. Opera Software была вынуждена объявить о срыве первоначальной договоренности о продаже своего бизнеса в связи с тем, что сторонам не удалось достичь необходимого для завершения сделки одобрения регулирующих органов Китая и США.

По итогам дополнительных переговоров сторон Opera Software все же смогла продать той же группе китайских инвесторов часть своего бизнеса за сумму около $600 млн. В итоге были проданы подразделения по разработке всех версий браузера Opera, а также приложений для повышения безопасности работы в интернете, плюс лицензионные активы на браузер Opera и 29% доля в китайском разработчике браузеров nHorizon.

Эволюция браузера после продажи

В мае 2017 г. была представлена новая браузера под кодовым названием Opera Reborn, которая, как утверждается в компании, стала первым крупным браузером с возможностью открывать веб-версии популярных мессенджеров непосредственно в окне браузере без необходимости установки каких-либо расширений и приложений.

Стартовая страница браузера Opera Reborn

Первоначально в новой функциональности браузера Opera появился быстрый доступ к веб-версиям таких популярных мессенджеров, как Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram.

Новый браузер Opera с поддержкой VR

В октябре 2017 г. в рамках московской презентации нового поколения браузера Opera для настольных компьютеров также была представлена функция поддержки виртуальной реальности, а также российского мессенджера «ВКонтакте» (VK).

Предыстория продажи браузера Opera

В 2011 г. в Opera Software произошли важные перемены в руководящем составе, после чего компания выбрала другое направление своего дальнейшего развития. Браузер «переехал» с собственного движка Presto на Webkit, многие интегрированные функции, благодаря которым пользователи любили именно браузер Opera, его покинули (например, встроенный почтовый клиент). Вместо развития юзабилити компания сфокусировалась на маркетинговом продвижении и извлечении прибыли.

Все это случилось после того, как Opera Software покинул один ее основателей и исполнительный директор Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner).

Йон фон Течнер возглавлял Opera Software в 1995-2010 гг.

Позже Течнер собрал новую команду и отдельно от Opera выпустил новый браузер Vivaldi, основной идеей которого стало максимальное сходство с браузером Opera тех времен, когда он еще работал в Opera Software.