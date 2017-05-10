В браузер Opera вживили WhatsApp и Telegram

Мессенджеры без границ

Компания Opera Software объявила о выходе новой версии своего браузера под кодовым названием Opera Reborn. В компании утверждают, что Opera стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров непосредственно в окне браузере без необходимости установки каких-либо расширений и приложений.

В обновлении Reborn, помимо работы с мессенджерами, также представлен новый дизайн, иконки, цвета, обои и анимация.

«Мессенджеры полностью изменили нашу жизнь, позволив нам одновременно работать, открывать новое и общаться. Этот социальный тренд пришел к нам вместе с ростом популярности смартфонов, тогда как настольные компьютеры и ноутбуки, будучи более мощными инструментами мультизадачности, оставались в стороне от данного явления. Мы считаем, что настало время для перемен», – отметил Кристиан Колондра (Krystian Kolondra), руководитель разработки браузера Opera.

Как это работает

В начале 2017 г. компания представила концептуальный браузер Opera Neon, одним из новшеств которого была возможность органично совмещать работу с контентом и чаты в мессенджерах. Теперь эта функциональность Neon интегрирована в браузере Opera Reborn.

Стартовая страница браузера Opera Reborn

С выходом нового браузера пользователи получают простой доступ к веб-версиям мессенджеров прямо в Opera. В новой расширенной функциональности браузера Opera появился быстрый доступ к веб-версиям таких популярных мессенджеров, как Facebook Messenger и WhatsApp.

Иконки мессенджеров в боковой панели браузера Opera Reborn

Запуск этих мессенджеров возможен прямо из боковой панели браузера сразу же после инсталляции программы.



Настройки начальной страницы б раузера Opera Reborn

Веб-версия Telegram в настройках браузера по умолчанию на боковую панель не выведена. Активировать ее можно в два клика: открыв панель настроек начальной страницы и поставив в настройках боковой панели галочку напротив названия мессенджера (в настройках по умолчанию галочка напротив Telegram не установлена).

Настройка мессенджера в окне браузера Opera Reborn

Боковую вкладку для мессенджеров, которая позволяет одновременно общаться и серфить по всемирной Сети, можно настроить, вкладку мессенджера можно закрепить для быстрого перехода к общению.

Работа с Facebook Messenger непосредственно в окне браузера Opera Reborn

Браузер также поддерживать возможность быстро поделиться фотографией. Для этого любое изображение из сети можно перетащить к иконке мессенджера.

Отключение и выход из мессенджеров в Opera Reborn

Браузер позволяет настроить свои клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами. По мере поступления новых сообщений в мессенджерах, оповещения о них будут отображаться в окне браузера. После нажатия на кнопку с иконкой трех точек в меню можно отключить звук, скрыть панель или выйти из мессенджеров в браузере.

Развитие браузера Opera

В прошлом году Opera представила ряд совершенно новых функций. В плане безопасности Opera обзавелась расширенной защитой от мошенничества, дополнительную конфиденциальность позволяет обеспечить бесплатная встроенная функция VPN. Opera также обзавелась блокировкой рекламы без установки дополнений.

Среди популярных функций Opera также есть многозадачность, обеспечиваемая с помощью визуальных закладок, прокрутки вкладок и настраиваемых комбинаций клавиш, отображение видео во всплывающем окне, Режим сжатия Opera Turbo и поддержка более 1000 расширений из каталога дополнений.

Интерфейс обновленного браузера Opera поддерживает новое оформление с графическим дизайном, единым для всех платформ, легкие вкладки, свежий дизайн иконок, обновленную экспресс-панель, набор новых тем оформления и анимацию в режиме приватной вкладки.

Новая версия браузера Opera уже доступна бесплатно для платформ Windows, Mac и Linux.