CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г.

Совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличились на 30,1%. 66,5% всех региональных ИКТ-расходов приходится на долю 5 субъектов РФ. Бюджет лидера рейтинга превышает бюджет расположенного на 85 месте региона почти в 1900 раз. Региональные ИКТ-расходы на душу населения отличаются в 250 раз.

Сколько потратят регионы

В 2017 г. с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий субъекты Федерации израсходуют на проекты в сфере ИКТ ₽101,3 млрд, что на 30,1% больше, чем годом ранее. Это самый значительный показатель роста за все время составления рейтинга – с 2013 г. по 2017 г.

Лидерами рейтинга «CNews: ИКТ в регионах 2017» традиционно являются Москва (₽45,7 млрд), Санкт-Петербург (₽11,4 млрд), Московская область (₽6,2 млрд). В 2017 г. на четвертое место с двенадцатого в 2016 г. поднялась Сахалинская область (₽2,1 млрд), а пятое место благодаря показателю ₽2 млрд досталось Республике Саха (Якутия) (13 место и ₽1,1 млрд в 2016 г.). На долю этих 5 субъектов РФ приходится 66,5% всех региональных ИКТ-расходов.

Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Брянской (₽34,3 млн), Костромской (₽24,1 млн) областей и Карачаево-Черкесской Республики (₽39,1 млн). Таким образом, бюджет лидера рейтинга Москвы превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области почти в 1900 раз.

Суммарные ИКТ-расходы регионов России

Источник: CNews Analytics, 2017

Наиболее существенно увеличили свои ИКТ-бюджеты в 2017 г. Пензенская, Тамбовская, Волгоградская области и Чукотский автономный округ. Последний в 2016 г. находился в списке регионов с самыми маленькими ИКТ-бюджетами, занимая в рейтинге третью строчку с конца, а в 2017 г. переместился на 69 позицию.

Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов



№ в 2017 г. № в 2016 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, % Расходы региона на ИКТ, ₽млн Субсидия из федерального бюджета, ₽млн 2017 2016 2017 2016 2017 2016 1 1 Москва* 45 710,8 32 140,8 42,2% 45 710,8 32 140,8 0,0 0,0 2 2 Санкт-Петербург 11 360,3 7 799,7 45,7% 11 360,3 7 779,7 0,0 20 3 3 Московская область 6 156,9 4 613,88 33,4% 6 156,9 4 594 0,0 19,9 4 12 Сахалинская область 2 131,7 1 116,5 90,9% 2 131,7 1 116,5 0,0 0,0 5 13 Республика Саха (Якутия) 2 036,9 1 110,8 83,4% 2 036,9 1 100,3 0,0 10,5 6 7 Республика Татарстан 1 984,6 1 362,5 45,7% 1 984,6 1 362,5 0,0 0,0 7 5 Новосибирская область 1 863,9 1 686,1 10,5% 1 852,2 1 686,1 11,7 0,0 8 4 ХМАО-Югра 1 816,7 1 689,8 7,5% 1 816,7 1 689,8 0,0 0,0 9 18 Красноярский край 1 682,3 769,6 118,6% 1 668,4 743 13,9 26,6 10 9 Самарская область 1 406,9 1 361,1 3,4% 1 406,9 1 361,1 0,0 0,0

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Источник: CNews Analytics, 2017

В Ульяновской, Калужской, Липецкой, Саратовской областях и Республике Карелия, напротив, в 2017 г. ИКТ-бюджеты сократились на 60-70%.

ИКТ-расходы для граждан

Российские регионы существенно отличаются друг от друга по числу проживающих в них граждан. Так, по данным Росстата на 01.01.2017 г. население Москвы составляло 12,4 млн человек, в то время как число жителей Чукотского автономного округа почти в 250 раз меньше – всего 50 тыс человек.

Если при оценке величины региональных ИКТ-расходов исходить не из абсолютного показателя, а из затрат на душу населения, десятка регионов-лидеров существенно изменится. Так, первое место в ней займет Ненецкий автономный округ, который, обладая относительно скромным ИКТ-бюджетом (38 место в рейтинге), в итоге израсходует на каждого проживающего в нем гражданина ₽7290. На втором месте Сахалинская область, где ИКТ-затраты на душу населения составляют ₽4263. Бессменные лидеры всех рейтингов CNews Москва и Санкт-Петербург окажутся на третьем и четвертом месте с показателями ₽3686 и ₽2143 соответственно.

Топ 10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения

№ в 2016 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Численность населения на 01,01.2017 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2017 г., ₽ 2017 2016 1 Ненецкий АО 291,6 333,5 0,04 7 290 2 Сахалинская область 2 131,7 1 116,5 0,5 4 263,4 3 Москва* 45 710,8 32 140,8 12,4 3 686,4 4 Санкт-Петербург 11 360,3 7 799,7 5,3 2 143,5 5 Ямало-Ненецкий АО 1 063,6 1 019,3 0,5 2 127,2 6 Республика Саха (Якутия) 2 036,9 1 110,8 1 2 036,9 7 Чукотский АО 89,3 23,8 0,05 1 786 8 Севастополь 533,1 451,3 0,4 1 332,8 9 Магаданская область 112,2 141,3 0,1 1 122 10 ХМАО-Югра 1 816,7 1 689,8 1,7 1 068,6

Источник: CNews Analytics, 2017

Правда, такой подход не в силах изменить позицию Брянской области – она по-прежнему занимает одну их последних строчек с показателем ИКТ-расходов на душу населения ₽28 – в 250 раз меньше, чем уже упомянутый Ненецкий АО. Немногим лучше обстоят дела в Алтайском крае, где на каждого гражданина приходится около ₽31 регионального ИКТ-бюджета. Остается только надеяться, что столь низкие показатели являются следствием не отсутствием финансирования ИКТ-проектов как таковых, а непрозрачностью ИКТ-расходов в структуре региональных бюджетов.

С полным рейтингом «CNews: ИКТ в регионах» можно ознакомиться здесь.