ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть
CNews подготовил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. Совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличились на 30,1%. 66,5% всех региональных ИКТ-расходов приходится на долю 5 субъектов РФ. Бюджет лидера рейтинга превышает бюджет расположенного на 85 месте региона почти в 1900 раз. Региональные ИКТ-расходы на душу населения отличаются в 250 раз.
Согласно данным очередного ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, в 2017 г. с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий субъекты Федерации израсходуют на проекты в сфере ИКТ ₽101,3 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. (₽77,9 млрд c учетом корректировок бюджета Москвы) совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличатся на 30,1%. Это самый значительный показатель роста за все время составления рейтинга – за последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.)
Как формируется рейтинг
Напомним, что рейтинг CNews составляется на основании анализа бюджетов регионов, размещенных в открытом доступе на момент его подготовки. Понятно, что до конца текущего года в бюджеты могут быть внесены коррективы, однако, как показывает опыт, в целом они бывают не столь значительными. Приведенные в рейтинге показатели ИКТ-расходов являются результатом суммирования бюджетов региональных органов власти, отвечающих за вопросы информатизации (профильных министерств или департаментов), затрат всех остальных региональных ведомств на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как информатизация здравоохранения, подключение публичных библиотек к сети интернет, внедрение электронного бюджета и создание «Безопасного города» и пр., а также расходы по статье «Связь и информатика».
Суммарные ИКТ-расходы регионов России
Источник: CNews Analytics, 2017
К сожалению, в некоторых российских регионах расходы на ИКТ по-прежнему достаточно сложно выделить, поскольку они могут учитываться в бюджете не только в рамках указанных статей, но и в других статьях бюджета. Наиболее точные данные можно получить из бюджетов тех регионов, где ИКТ-расходы сосредоточены в руках профильного ведомства, как это сделано, например, в Москве, Санкт-Петербурге и др.
Мероприятия, которые будут реализованы за счет субсидии
Источник: Минкомсвязи, 2017
Также в состав суммарных расходов региона на ИКТ входит и полученная им от Минкомсвязи субсидия. В 2017 г. на эти цели было выделено ₽342,9 млн – несколько меньше, чем в 2016 г. (₽364,7 млн). Субсидии получили 25 регионов, и направлены они должны быть на мероприятия по созданию или доработке информационных систем, связанных с предоставлением электронных госуслуг, а также на популяризацию последних.
Сколько потратят регионы
Лидерами рейтинга «CNews: ИКТ в регионах 2017» традиционно являются Москва (₽45,7 млрд), Санкт-Петербург (₽11,4 млрд), Московская область (₽6,2 млрд). В 2017 г. на четвертое место с двенадцатого в 2016 г. поднялась Сахалинская область (₽2,1 млрд), а пятое место благодаря показателю ₽2 млрд досталось Республике Саха (Якутия) (13 место и ₽1,1 млрд в 2016 г.). На долю этих 5 субъектов РФ приходится 66,5% всех региональных ИКТ-расходов.
Заказчиком основных столичных ИТ-проектов является Департамент информационных технологий (ДИТ) Правительства Москвы. Он отвечает за реализацию главной городской программы в сфере ИКТ – «Информационный город», в рамках которой происходит внедрение электронных госуслуг, системы «Безопасный город» и других решений в сфере управления городским хозяйством, финансами, образованием, здравоохранением. В 2017 г. финансирование программы «Информационный город» вырастет почти на 30% и составит ₽41,5 млрд. Столь существенный рост финансирования связан с решением «осуществить глобальное инвестирование в сферы образования и ЖКХ», говорят в ДИТ Москвы.
В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга CNews рассказали, что в 2017 г. в городе планируется завершить формирование инфраструктуры АПК «Безопасный город», подготовиться к созданию «Умного города», а также завершить модернизацию и объединение государственных информационных систем, участвующих в предоставлении электронных госуслуг.
Средства, выделенные на информатизацию Сахалинской области, будут направлены на обеспечение покрытия автомобильных дорог региона мобильной связью и расширение пропускной способности сети интернет для жителей Курильских островов, внедрение во всех ЛПУ области медицинской информационной системы, лабораторной системы, создание центрального архива медизображений, развитие АПК «Безопасный город» и др., говорят в агентстве по информационным технологиям и связи Сахалинской области.
Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов
|№ в 2017 г.
|№ в 2016 г.
|Регион
|Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, %
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Субсидия из федерального бюджета, ₽млн
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|1
|1
|Москва*
|45 710,8
|32 140,8
|42,2%
|45 710,8
|32 140,8
|0,0
|0,0
|2
|2
|Санкт-Петербург
|11 360,3
|7 799,7
|45,7%
|11 360,3
|7 779,7
|0,0
|20
|3
|3
|Московская область
|6 156,9
|4 613,88
|33,4%
|6 156,9
|4 594
|0,0
|19,9
|4
|12
|Сахалинская область
|2 131,7
|1 116,5
|90,9%
|2 131,7
|1 116,5
|0,0
|0,0
|5
|13
|Республика Саха (Якутия)
|2 036,9
|1 110,8
|83,4%
|2 036,9
|1 100,3
|0,0
|10,5
|6
|7
|Республика Татарстан
|1 984,6
|1 362,5
|45,7%
|1 984,6
|1 362,5
|0,0
|0,0
|7
|5
|Новосибирская область
|1 863,9
|1 686,1
|10,5%
|1 852,2
|1 686,1
|11,7
|0,0
|8
|4
|ХМАО-Югра
|1 816,7
|1 689,8
|7,5%
|1 816,7
|1 689,8
|0,0
|0,0
|9
|18
|Красноярский край
|1 682,3
|769,6
|118,6%
|1 668,4
|743
|13,9
|26,6
|10
|9
|Самарская область
|1 406,9
|1 361,1
|3,4%
|1 406,9
|1 361,1
|0,0
|0,0
Источник: CNews Analytics, 2017
Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Брянской (₽34,3 млн), Костромской (₽24,1 млн) областей и Карачаево-Черкесской Республики (₽39,1 млн). Таким образом, бюджет лидера рейтинга Москвы превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области почти в 1900 раз.
Топ-10 регионов по росту ИКТ-расходов
|№
|Регион
|Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, %
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Субсидия из федерального бюджета, ₽млн
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|1
|Пензенская область
|229
|57,3
|299,7%
|220,2
|57,3
|8,8
|0,0
|2
|Тамбовская область
|365,3
|91,8
|297,9%
|365,3
|91,8
|0,0
|0,0
|3
|Волгоградская область
|1 337,9
|353,6
|278,4%
|1 323,2
|353,6
|14,7
|0,0
|4
|Чукотский АО
|89,3
|23,8
|275,2%
|89,3
|14,8
|0,0
|9
|5
|Республика Тыва
|126
|52,9
|138,2%
|126
|37,9
|0,0
|15
|6
|Ивановская область
|210,7
|91
|131,5%
|210,7
|91
|0,0
|0,0
|7
|Република Адыгея
|84,9
|38,1
|122,8%
|84,9
|38,1
|0,0
|0,0
|8
|Красноярский край
|1 682,3
|769,6
|118,6%
|1 668,4
|743
|13,9
|26,6
|9
|Брянская область
|34,3
|16,3
|110,4%
|25,5
|16,3
|8,8
|0,0
|10
|Сахалинская область
|2 131,7
|1 116,5
|90,9%
|2 131,7
|1 116,5
|0,0
|0,0
Источник: CNews Analytics, 2017
Наиболее существенно увеличили свои ИКТ-бюджеты в 2017 г. Пензенская, Тамбовская, Волгоградская области и Чукотский автономный округ. Последний в 2016 г. находился в списке регионов с самыми маленькими ИКТ-бюджетами, занимая в рейтинге 3 строчку с конца, а в 2017 г. переместился на 69 позицию.
Топ-10 регионов по сокращению ИКТ-расходов
|№
|Регион
|Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, %
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Субсидия из федерального бюджета, ₽млн
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|1
|Ульяновская область
|55,1
|246,6
|-77,7%
|55,1
|246,6
|0,0
|0,0
|2
|Калужская область
|175,3
|675,9
|-74,1%
|175,3
|667
|0,0
|8,9
|3
|Республика Карелия
|56,3
|193,9
|-69,9%
|56,3
|186,9
|0,0
|7
|4
|Саратовская область
|225
|561
|-59,9%
|210,9
|561
|14,1
|0,0
|5
|Липецкая область
|44,4
|106
|-58,1%
|44,4
|96,5
|0,0
|9,5
|6
|Томская область
|135,1
|256,7
|-47,4%
|135,1
|256,7
|0,0
|0,0
|7
|Республика Коми
|621,8
|1 028,9
|-39,6%
|621,8
|1 026,3
|0,0
|2,6
|8
|Республика Чувашия
|59,2
|97,8
|-39,5%
|59,2
|92,3
|0,0
|5,5
|9
|Еврейская АО
|60,4
|96,8
|-37,6%
|60,4
|76,8
|0,0
|20
|10
|Камчатский край
|219,1
|338,4
|-35,3%
|219,1
|318,9
|0,0
|19,5
Источник: CNews Analytics, 2017
В Ульяновской, Калужской, Липецкой, Саратовской областях и Республике Карелия, напротив, в 2017 г. ИКТ-бюджеты сократились на 60-70%.
ИКТ-расходы для граждан
Российские регионы существенно отличаются друг от друга по числу проживающих в них граждан. Так, по данным Росстата на 01.01.2017 г. население Москвы составляло 12,4 млн человек, в то время как число жителей Чукотского автономного округа почти в 250 раз меньше – всего 50 тыс человек.
Топ 10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения
|№ в 2016 г.
|Регион
|Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн
|Численность населения на 01,01.2017 г., млн человек
|Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2017 г., ₽
|2017
|2016
|1
|Ненецкий АО
|291,6
|333,5
|0,04
|7 290
|2
|Сахалинская область
|2 131,7
|1 116,5
|0,5
|4 263,4
|3
|Москва*
|45 710,8
|32 140,8
|12,4
|3 686,4
|4
|Санкт-Петербург
|11 360,3
|7 799,7
|5,3
|2 143,5
|5
|Ямало-Ненецкий АО
|1 063,6
|1 019,3
|0,5
|2 127,2
|6
|Республика Саха (Якутия)
|2 036,9
|1 110,8
|1
|2 036,9
|7
|Чукотский АО
|89,3
|23,8
|0,05
|1 786
|8
|Севастополь
|533,1
|451,3
|0,4
|1 332,8
|9
|Магаданская область
|112,2
|141,3
|0,1
|1 122
|10
|ХМАО-Югра
|1 816,7
|1 689,8
|1,7
|1 068,6
Источник: CNews Analytics, 2017
Если при оценке величины региональных ИКТ-расходов исходить не из абсолютного показателя, а из затрат на душу населения, десятка регионов-лидеров существенно изменится. Так, первое место в ней займет Ненецкий автономный округ, который, обладая относительно скромным ИКТ-бюджетом (38 место в рейтинге), в итоге израсходует на каждого проживающего в нем гражданина ₽7290. На втором месте Сахалинская область, где ИКТ-затраты на душу населения составляют ₽4263. Бессменные лидеры всех рейтингов CNews Москва и Санкт-Петербург окажутся на 3 и 4 месте с показателями ₽3686 и ₽2143 соответственно.
Правда, такой подход не в силах изменить позицию Брянской области – она по-прежнему занимает одну их последних строчек с показателем ИКТ-расходов на душу населения ₽28 – в 250 раз меньше, чем уже упомянутый Ненецкий АО. Немногим лучше обстоят дела в Алтайском крае, где на каждого гражданина приходится около ₽31 регионального ИКТ-бюджета. Остается только надеяться, что столь низкие показатели являются следствием не отсутствия финансирования ИКТ-проектов как такового, а непрозрачности ИКТ-расходов в структуре региональных бюджетов.
С полным рейтингом «CNews: ИКТ в регионах» можно ознакомиться здесь.