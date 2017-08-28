ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть

CNews подготовил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. Совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличились на 30,1%. 66,5% всех региональных ИКТ-расходов приходится на долю 5 субъектов РФ. Бюджет лидера рейтинга превышает бюджет расположенного на 85 месте региона почти в 1900 раз. Региональные ИКТ-расходы на душу населения отличаются в 250 раз.

Согласно данным очередного ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, в 2017 г. с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий субъекты Федерации израсходуют на проекты в сфере ИКТ ₽101,3 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. (₽77,9 млрд c учетом корректировок бюджета Москвы) совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличатся на 30,1%. Это самый значительный показатель роста за все время составления рейтинга – за последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.)

Как формируется рейтинг

Напомним, что рейтинг CNews составляется на основании анализа бюджетов регионов, размещенных в открытом доступе на момент его подготовки. Понятно, что до конца текущего года в бюджеты могут быть внесены коррективы, однако, как показывает опыт, в целом они бывают не столь значительными. Приведенные в рейтинге показатели ИКТ-расходов являются результатом суммирования бюджетов региональных органов власти, отвечающих за вопросы информатизации (профильных министерств или департаментов), затрат всех остальных региональных ведомств на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как информатизация здравоохранения, подключение публичных библиотек к сети интернет, внедрение электронного бюджета и создание «Безопасного города» и пр., а также расходы по статье «Связь и информатика».

Суммарные ИКТ-расходы регионов России

Источник: CNews Analytics, 2017

К сожалению, в некоторых российских регионах расходы на ИКТ по-прежнему достаточно сложно выделить, поскольку они могут учитываться в бюджете не только в рамках указанных статей, но и в других статьях бюджета. Наиболее точные данные можно получить из бюджетов тех регионов, где ИКТ-расходы сосредоточены в руках профильного ведомства, как это сделано, например, в Москве, Санкт-Петербурге и др.

Мероприятия, которые будут реализованы за счет субсидии

Источник: Минкомсвязи, 2017

Также в состав суммарных расходов региона на ИКТ входит и полученная им от Минкомсвязи субсидия. В 2017 г. на эти цели было выделено ₽342,9 млн – несколько меньше, чем в 2016 г. (₽364,7 млн). Субсидии получили 25 регионов, и направлены они должны быть на мероприятия по созданию или доработке информационных систем, связанных с предоставлением электронных госуслуг, а также на популяризацию последних.

Сколько потратят регионы

Лидерами рейтинга «CNews: ИКТ в регионах 2017» традиционно являются Москва (₽45,7 млрд), Санкт-Петербург (₽11,4 млрд), Московская область (₽6,2 млрд). В 2017 г. на четвертое место с двенадцатого в 2016 г. поднялась Сахалинская область (₽2,1 млрд), а пятое место благодаря показателю ₽2 млрд досталось Республике Саха (Якутия) (13 место и ₽1,1 млрд в 2016 г.). На долю этих 5 субъектов РФ приходится 66,5% всех региональных ИКТ-расходов.

Заказчиком основных столичных ИТ-проектов является Департамент информационных технологий (ДИТ) Правительства Москвы. Он отвечает за реализацию главной городской программы в сфере ИКТ – «Информационный город», в рамках которой происходит внедрение электронных госуслуг, системы «Безопасный город» и других решений в сфере управления городским хозяйством, финансами, образованием, здравоохранением. В 2017 г. финансирование программы «Информационный город» вырастет почти на 30% и составит ₽41,5 млрд. Столь существенный рост финансирования связан с решением «осуществить глобальное инвестирование в сферы образования и ЖКХ», говорят в ДИТ Москвы.

В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга CNews рассказали, что в 2017 г. в городе планируется завершить формирование инфраструктуры АПК «Безопасный город», подготовиться к созданию «Умного города», а также завершить модернизацию и объединение государственных информационных систем, участвующих в предоставлении электронных госуслуг.

Средства, выделенные на информатизацию Сахалинской области, будут направлены на обеспечение покрытия автомобильных дорог региона мобильной связью и расширение пропускной способности сети интернет для жителей Курильских островов, внедрение во всех ЛПУ области медицинской информационной системы, лабораторной системы, создание центрального архива медизображений, развитие АПК «Безопасный город» и др., говорят в агентстве по информационным технологиям и связи Сахалинской области.

Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов

№ в 2017 г. № в 2016 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, % Расходы региона на ИКТ, ₽млн Субсидия из федерального бюджета, ₽млн 2017 2016 2017 2016 2017 2016 1 1 Москва* 45 710,8 32 140,8 42,2% 45 710,8 32 140,8 0,0 0,0 2 2 Санкт-Петербург 11 360,3 7 799,7 45,7% 11 360,3 7 779,7 0,0 20 3 3 Московская область 6 156,9 4 613,88 33,4% 6 156,9 4 594 0,0 19,9 4 12 Сахалинская область 2 131,7 1 116,5 90,9% 2 131,7 1 116,5 0,0 0,0 5 13 Республика Саха (Якутия) 2 036,9 1 110,8 83,4% 2 036,9 1 100,3 0,0 10,5 6 7 Республика Татарстан 1 984,6 1 362,5 45,7% 1 984,6 1 362,5 0,0 0,0 7 5 Новосибирская область 1 863,9 1 686,1 10,5% 1 852,2 1 686,1 11,7 0,0 8 4 ХМАО-Югра 1 816,7 1 689,8 7,5% 1 816,7 1 689,8 0,0 0,0 9 18 Красноярский край 1 682,3 769,6 118,6% 1 668,4 743 13,9 26,6 10 9 Самарская область 1 406,9 1 361,1 3,4% 1 406,9 1 361,1 0,0 0,0

Источник: CNews Analytics, 2017

Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Брянской (₽34,3 млн), Костромской (₽24,1 млн) областей и Карачаево-Черкесской Республики (₽39,1 млн). Таким образом, бюджет лидера рейтинга Москвы превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области почти в 1900 раз.

Топ-10 регионов по росту ИКТ-расходов

№ Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, % Расходы региона на ИКТ, ₽млн Субсидия из федерального бюджета, ₽млн 2017 2016 2017 2016 2017 2016 1 Пензенская область 229 57,3 299,7% 220,2 57,3 8,8 0,0 2 Тамбовская область 365,3 91,8 297,9% 365,3 91,8 0,0 0,0 3 Волгоградская область 1 337,9 353,6 278,4% 1 323,2 353,6 14,7 0,0 4 Чукотский АО 89,3 23,8 275,2% 89,3 14,8 0,0 9 5 Республика Тыва 126 52,9 138,2% 126 37,9 0,0 15 6 Ивановская область 210,7 91 131,5% 210,7 91 0,0 0,0 7 Република Адыгея 84,9 38,1 122,8% 84,9 38,1 0,0 0,0 8 Красноярский край 1 682,3 769,6 118,6% 1 668,4 743 13,9 26,6 9 Брянская область 34,3 16,3 110,4% 25,5 16,3 8,8 0,0 10 Сахалинская область 2 131,7 1 116,5 90,9% 2 131,7 1 116,5 0,0 0,0

Источник: CNews Analytics, 2017

Наиболее существенно увеличили свои ИКТ-бюджеты в 2017 г. Пензенская, Тамбовская, Волгоградская области и Чукотский автономный округ. Последний в 2016 г. находился в списке регионов с самыми маленькими ИКТ-бюджетами, занимая в рейтинге 3 строчку с конца, а в 2017 г. переместился на 69 позицию.

Топ-10 регионов по сокращению ИКТ-расходов

№ Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, % Расходы региона на ИКТ, ₽млн Субсидия из федерального бюджета, ₽млн 2017 2016 2017 2016 2017 2016 1 Ульяновская область 55,1 246,6 -77,7% 55,1 246,6 0,0 0,0 2 Калужская область 175,3 675,9 -74,1% 175,3 667 0,0 8,9 3 Республика Карелия 56,3 193,9 -69,9% 56,3 186,9 0,0 7 4 Саратовская область 225 561 -59,9% 210,9 561 14,1 0,0 5 Липецкая область 44,4 106 -58,1% 44,4 96,5 0,0 9,5 6 Томская область 135,1 256,7 -47,4% 135,1 256,7 0,0 0,0 7 Республика Коми 621,8 1 028,9 -39,6% 621,8 1 026,3 0,0 2,6 8 Республика Чувашия 59,2 97,8 -39,5% 59,2 92,3 0,0 5,5 9 Еврейская АО 60,4 96,8 -37,6% 60,4 76,8 0,0 20 10 Камчатский край 219,1 338,4 -35,3% 219,1 318,9 0,0 19,5

Источник: CNews Analytics, 2017

В Ульяновской, Калужской, Липецкой, Саратовской областях и Республике Карелия, напротив, в 2017 г. ИКТ-бюджеты сократились на 60-70%.

ИКТ-расходы для граждан

Российские регионы существенно отличаются друг от друга по числу проживающих в них граждан. Так, по данным Росстата на 01.01.2017 г. население Москвы составляло 12,4 млн человек, в то время как число жителей Чукотского автономного округа почти в 250 раз меньше – всего 50 тыс человек.

Топ 10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения

№ в 2016 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Численность населения на 01,01.2017 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2017 г., ₽ 2017 2016 1 Ненецкий АО 291,6 333,5 0,04 7 290 2 Сахалинская область 2 131,7 1 116,5 0,5 4 263,4 3 Москва* 45 710,8 32 140,8 12,4 3 686,4 4 Санкт-Петербург 11 360,3 7 799,7 5,3 2 143,5 5 Ямало-Ненецкий АО 1 063,6 1 019,3 0,5 2 127,2 6 Республика Саха (Якутия) 2 036,9 1 110,8 1 2 036,9 7 Чукотский АО 89,3 23,8 0,05 1 786 8 Севастополь 533,1 451,3 0,4 1 332,8 9 Магаданская область 112,2 141,3 0,1 1 122 10 ХМАО-Югра 1 816,7 1 689,8 1,7 1 068,6

Источник: CNews Analytics, 2017

Если при оценке величины региональных ИКТ-расходов исходить не из абсолютного показателя, а из затрат на душу населения, десятка регионов-лидеров существенно изменится. Так, первое место в ней займет Ненецкий автономный округ, который, обладая относительно скромным ИКТ-бюджетом (38 место в рейтинге), в итоге израсходует на каждого проживающего в нем гражданина ₽7290. На втором месте Сахалинская область, где ИКТ-затраты на душу населения составляют ₽4263. Бессменные лидеры всех рейтингов CNews Москва и Санкт-Петербург окажутся на 3 и 4 месте с показателями ₽3686 и ₽2143 соответственно.

Правда, такой подход не в силах изменить позицию Брянской области – она по-прежнему занимает одну их последних строчек с показателем ИКТ-расходов на душу населения ₽28 – в 250 раз меньше, чем уже упомянутый Ненецкий АО. Немногим лучше обстоят дела в Алтайском крае, где на каждого гражданина приходится около ₽31 регионального ИКТ-бюджета. Остается только надеяться, что столь низкие показатели являются следствием не отсутствия финансирования ИКТ-проектов как такового, а непрозрачности ИКТ-расходов в структуре региональных бюджетов.

С полным рейтингом «CNews: ИКТ в регионах» можно ознакомиться здесь.