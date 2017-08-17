«Байкалы» приблизились на тестах к современным процессорам Intel

Разработчики отечественных процессоров «Байкал» провели их развернутое тестирование по ряду метрик. Одна из них выгодно демонстрирует сопоставимость характеристик российского изделия с продукцией мировых лидеров рынка.

Позитивный тест для «Байкала»

Отечественные процессоры «Байкал» по ряду параметров продемонстрировали показатели производительности, сопоставимые с продукцией признанных мировых лидеров отрасли.

В августе 2017 г. компания-разработчик «Байкал электроникс» провела полноценное тестирование быстродействия своего процессора Baikal-T1, работающего с тактовой частотой 1,2 ГГц. Для оценки его свойств применялась методика, предусматривающая возможность систематизации полученных результатов вне зависимости от типа процессорной микроархитектуры и используемой программной платформы.

Измерения проводились в шести приложениях, определяющих производительность как вычислительных модулей процессора, так и пропускную способность реализованных функциональных блоков: CoreMark, Dhrystone, Whetstone, Stream, IPERF, SPEC CPU2006.

Условия тестирования (источник: «Байкал электроникс»)

«Бенчмаркинг показал, что реальные показатели быстродействия процессора Baikal-Т1 превосходят оценочные характеристики для процессорных ядер MIPS P-класса, а те, в свою очередь очень выгодно смотрятся по сравнению архитектурой х86», — прокомментировал CNewsитоги теста представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев. Из его пояснений можно было заключить, что речь идет об отношении производительности к энергопотреблению и производительности к площади кристалла.

Результаты тестирования Baikal-T1 (источник: «Байкал электроникс»)

При этом Малафеев отдает себе отчет в том, что Baikal-T1 архитектурно ориентирован в первую очередь на рынки коммуникационных решений и встроенных систем. Однако с точки зрения Малафеева, хорошая производительность позволяет использовать рассматриваемый Baikal-T1 как универсальный процессор «в обширной экосистеме, которая развивается уже более четверти века и имеет значительный потенциал на существующих и только возникающих рынках».

Условное сравнение

Как можно было понять из общения с Малафеевым, наибольшее значение его компания придает тесту на бенчмарке CoreMark (о его сравнении с другими метриками читайте ниже), который в большей степени ориентирован на процессоры для встраиваемых систем, хотя применяется и для других процессоров самого разного назначения.

На сайте кураторов теста Baikal-T1 официально на данный момент не представлен — «Байкал электроникс» еще не подавала в него полученные на ее тесты результаты.

Выборочное условное сравнение известных процессоров с Baikal-T1 на тесте CoreMark

Процессор Категория Дата разработки Количество ядер TDP (Рассчетная тепловая мощность), Вт Тактовая частота, МГц Результат, CoreMark CoreMark /MГц CoreMark/МГц/Ядро ARM Cortex-A9 (Exynos4 Quad) Мобильный 2007 4 2,5 1 400 22 243 3,97 Intel I7-7700 Десктопный 2017 4 65 3 600 1,51 Intel Core i3-330M Для ноутбуков 2010 2 35 2 130 19 547 4,59 AMD Phenom™ II X4 Десктопный 2009 4 125 2 600 19 143 1,84 NXP P2041 QorIQ Integrated Processor Коммуникационный 2014 4 3,7 1 500 18 620 3,1 ARM Cortex-A15 Мобильный 2010 8 4 1 700 15 908 1,17 AMD Athlon X2 5000+ Десктопный 2006 2 65 2 600 15 500 2,98 Intel Core i5-2400 Десктопный 2011 4 65 3 100 15 478 1,25 Samsung Exynos 4412 Мобильный 2012 4 4 1 400 15 399 2,74 Intel Xeon CPU E5-2690 v2 Серверный 2013 10 130 3 000 14 767 0,49 Intel i7-2640M Для ноутбуков 2011 2 35 2 800 14 513 2,59 AMD Opteron 254 (2P) * Серверный 2005 2x 1* 2x 68* 2 800 13 713 2,45 AMD AMD Athlon X2 7750 Десктопный 2009 2 95 2 700 13 482 2,49 Calxeda EnergyCore ECX-1000 Серверный 2012 4 5,26 1 400 13 446 2,4 Baikal-T1 Десктопный 2016 2 5 1 200 13 142 10,95 5,47 Intel Atom N2800 Десктопный, для ноутбуков 2011 2 6,5 1 860 12 286 3,3 Intel Core i5-2410M Для ноутбуков 2011 2 35 2 300 11 737 2,55 AMD E350 Десктопный, для ноутбуков 2011 2 18 1 600 10 987 1,71 Intel Xeon X5450 Серверный 2010 4 120 3 000 10 907 0,91 Intel Atom E3827 Десктопный, для ноутбуков 2013 2 8 1 743 10 820 3,1 VIA Technologies Nano x2 l4350 Десктопный, для ноутбуков 2011 2 18 1 600 9 104 2,84 Intel Atom D525 Десктопный, для ноутбуков 2010 2 13 1 800 9 076 2,52 Intel(R) Atom(TM) CPU 330 Десктопный, для ноутбуков 2008 2 8 1 600 9 049 2,83 intel Pentium Dual-Core E5300 Десктопный 2008 2 65 2 600 8 885 1,71

Источник: CNews Analytics

* тестировался сервер на базе двух одноядерных процессоров



В этой связи CNews Analytics для наглядности отобрал результаты тестирования нескольких актуальных процессоров известных марок и указал среди них предполагаемое место Baikal-T1 (см. таблицу).

На чем тестировался «Байкал»

По словам Малафеева, приведенные шесть бенчмарков представляют собой наборы синтетических тестов с определенной смесью инструкций, характерной для тех или иных приложений.

«Традиционные бенчмарки Dhrystone и Whetstone предназначены для оценки производительности центрального процессора на вычислениях в целочисленной арифметике и арифметике с плавающей запятой соответственно, — говорит Малафеев. — Они универсальны, и могут быть написаны на разных языках программирования (например, первые версии Dhrystone и Whetstone, вышедшие в 1960-1970 годах прошлого века, были написаны еще на языках Fortran и Algol 60). В то же время, они могут использовать разные библиотеки и, будучи собраны разными компиляторами, дают существенно различающиеся исполнительные коды, что в определенной степени обесценивает полученные с их помощью оценки быстродействия. В какой-то мере эти недостатки преодолеваются стандартизацией некоторых скомпилированных кодов (имеются ввиду версии для DOS, OS/2, Windows)».

Бенчмарк CoreMark, по заверению эксперта, ориентирован на встраиваемые системы и включает такие функции как обработка списков, манипуляции с матрицами, реализация автомата состояний и вычисление контрольного кода CRC (Check Redundancy Code). Он написан на стандартном языке «Си», и в отличие от других бенчмарков не включает никаких дополнительных библиотек и выдает одинаковый результат.

«Эти преимущества делают данный бенчмарк все более популярным, и он постепенно вытесняет конкурентов, — говорит Малафеев. — Тем не менее, Dhrystone и Whetstone по-прежнему достаточно широко используются».

Тест Stream, говорит эксперт, представляет собой простую синтетическую тестовую программу, которая измеряет устойчивую пропускную способность памяти (в МБ/с) и соответствующую скорость вычислений для простых векторных ядер.

IPERF — это инструмент с открытым исходным кодом, который можно использовать для тестирования производительности сети. SPEC CPU2006 содержит два набора тестов: CINT2006 для измерения и сравнения вычислительной интенсивности целочисленной производительности и CFP2006 для измерения и сравнения вычислительной интенсивности с плавающей запятой.

Baikal-T1, тиражи выпусков, стоимость разработки, потребители

Baikal-T1 представляет собой процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передал на фабрику TSMC так называемый RTL-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Тогда сообщалось, что разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретной суммы вложений в проект в «Байкал» тогда не раскрыл.

Далее образцы были вручную протестированы, и в «Байкале» убедились в их работоспособности. После этого компания в конце лета 2015 г. подала заявку в экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге на получение тематического займа для продолжения проекта — запуска серийного производства.

В октябре 2015 г. льготный займ был одобрен. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. На эти деньги «Байкал» в декабре 2015 г. разместили заказ на TSMC. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров.

В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии.

Основными потребителями Baikal-T1 выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках, по оценка ФРП, растет в пределах 7-15% в год.