Программа для Путина: Как россиян заставят полюбить цифровую экономику

Утвержденная правительством программа «Цифровая экономика» предполагает целый ряд мер по стимулированию граждан к получению компетенций в данной сфере. На обучение детей и взрослых будут выдаваться цифровые ваучеры, работники и их работодатели, при условии сдачи «цифрового ГТО», получат различные льготы, а у преподавателей и научных сотрудников появятся творческие отпуска для работы в компаниях цифровой экономики.

Для изучения цифровой экономики выберут специальные организации

Программа «Цифровая экономика», написанная Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина, прошла значительные изменения после утверждения правительством. В числе прочего был изменен раздел «Кадры и образование», посвященный обучению населения компетенциям в сфере цифровой экономики.

Финальный вариант программы предполагает, что в начале 2018 г. будет выбрана организация, на базе которой из представителей бизнеса, образования и органов власти будет действовать рабочая группа по формированию модели компетенций цифровой экономики. Пилотное внедрение этой модели произойдет в IV квартале 2020 г.

Параллельно будет определена организация, отвечающая за выбор операторов по аттестации граждан по отдельным компетенциями из перечня, разработанного в рамках модели компетенций. Механизм независимой аттестации компетенций будет разработан до конца 2019 г. Также на конкурсной основе будут запущены интернет-сервисы, в том числе бесплатные, по самооценке гражданами своих компетенций.

Образование перестроят под потребности цифровой экономики

Для выпускников и учащихся системы общего, профессионального и дополнительного образования для всех специальностей будут выработаны требования к сформированности базовых компетенций цифровой экономики. Вместе с ними под компетенции в области цифровой экономики будут изменены федеральные государственные образовательные стандарты для всех уровней образования.

Для преподавания раздела «Технологии» будет разработан отдельный правовой режим, предусматривающий непрерывное обновление с учетом компетенций цифровой экономики. На основе атласа новых профессий будет разработана система рекомендация для профориентации обучающихся. А для быстрого освоения компетенций цифровой экономики к концу 2020 г. будет развернута система «элитного» профессионального образования.

В России могут появиться «цифровые ваучеры» и «цифровое ГТО»

Высокотехнологические компании будут участвовать в формировании стратегий развития организация профессионального образования, а сотрудники ИТ-компаний на «комфортных условиях» будут привлекаться для преподавания информационных технологий. Для поддержки перспективных образовательных проектов цифровой экономики на условиях частно-государственного партнерства будет запущен венчурный фонд. Будут создана и система повышения цифровой грамотности для представителей старшего поколения.

Цифровые ваучеры для детей и цифровое ГТО для взрослых

Авторы программы считают важным стимулировать граждан осваивать базовые компетенции цифровой экономики. С этой целью до конца 2020 г. будет сформирована государственная система индивидуальных цифровых ваучеров, предназначенных для обучения детей и взрослых.

Для отдельных профессий будет введена система аттестационных нормативов уровня сформированности компетенций, которая будет давать преимущества при поступлении в вуз - авторы программы назвали это цифровым аналогом ГТО (комплекс «Готов к труду и обороне»). Также поступающим в вуз по специальностям информатике и вычислительной техники можно будет зачитывать результаты ЕГЭ (Единый государственный экзамен) по информатике и ИКТ.

Совместно с бизнесом будет создан бесплатный онлайн-ресурс непрерывного образования взрослых для широких слоев населения, направленный на формирование базовых компетенций по цифровой экономики. Для отдельных типов профессий - например, госслужащие и сотрудники госкомпаний - будет введено обязательное наличие базовых компетенций с использованием данного ресурса.

Для компаний, которые обучают и трудоустраивают людей с базовыми компетенциями в области цифровой экономики, будет введена система льгот. Сотрудники, которые сдали цифровой ГТО, также смогут пользоваться системой нематериальных льгот.

Творческий отпуск для изучения цифровой экономики

Для сотрудников научно-исследовательских организаций и вузов до конца 2019 г. будут сформированы критерии предоставления творческого отпуска, исходя из количества имеющихся у них публикаций и опыта преподавания. Данный отпуск будет использоваться для поддержания двухстороннего обмена с компаниями, работающими в области цифровой экономики (sabbatical).

К 2021 г. весь преподавательский состав образовательных организаций пройдет переподготовку для преподавания компетенций цифровой экономики. К 2024 г. вся государственная итоговая аттестация будет проходить с использованием цифровых информационных технологий. К тому моменту система профессионального образования выпустит 800 тыс. специалистов с базовыми компетенциями в области цифровой экономики, количество выпускников вузов по ИТ-специальностям составит 120 тыс., а переобучение в рамках дополнительного образования пройдет 1 млн человек.

В Россию привлекут иностранных специалистов, а россиян отправят учиться за рубеж

Авторы программы хотят наладить связи с соотечественниками, владеющими компетенциями в области цифровой экономики и уехавшими зарубеж. Также для специалистов в области цифровой экономики, хорошо владеющими русским языком, будет разработана специальная «карта» с правом въезда и работы в Россию.

Кроме того, для иностранных студентов и специалистов, желающих работать в России, будет создана система грантов и стипендий. Кроме того, российские специалисты будут проходить обучение за рубежом по 10 отобранным «сквозным» направлениям цифровой экономики с последующим возвращением в страну - до конца 2014 г. число таких специалистов составит 500.

У россиян появятся персональные траектории развития граждан

Основное предложение раздела - создание механизма индивидуальных профилей компетенций граждан и траекторий их развития. В такие аналоги трудовых книжек будут записаны результаты образовательной и трудовой деятельности граждан и достигнутые ими результаты.

Персональная траектория развития будет заводиться еще в учебных заведениях. С их помощью учащийся сможет выбирать индивидуальный способ формирования базовых компетенций цифровой экономики (формальные, неформальные, информальные). В 2019 г. заработает пилотный облачный сервис по формированию персонального маршрута обучения, а в 2020 г. будет запущена информационная система поддержки индивидуального профиля компетенций учащихся.

Персональные траектории помогут в решении задачи выявления талантов на ранней стадии в процессе обучения. С этой целью будет создана система грантовой поддержки организаций и педагогов, работающими с высокомотивированными талантливыми людьми и молодежью, с адаптацией под нужды цифровой экономики.

По окончании учебных заведений персональные траектории будут передаваться в организации, в которых будет работать выпускник. В случае увольнения работника его персональная траектория будет передаваться следующему работодателю. У потенциальных работодателей, учебных заведений и других организаций будет возможность с согласия гражданина и с соблюдением требований законодательства о персональных данных, получить доступ к его персональной траектории.

Организация, ответственная за выработку формата индивидуальных профилей компетенций граждан и траекторий их развития, будет выбрана в IV квартале 2018 г. Открытый формат профилей и траекторий будет разработан и нормативно закреплен до конца 2019 г. Тогда же на конкурсной основе будут определены операторы, имеющие право работать более чем с 50 тыс. профилей компетенций граждан.

К 2024 г. все обучающиеся будут выбирать индивидуальные траектории для освоения компетенций, а доля граждан, использующих данные компетенции, составит 60%. Тогда же половина крупных и средних компаний будут использовать персональные траектории для найма сотрудников.