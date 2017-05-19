Путина просят вернуть в Россию уехавших айтишников

Согласно проекту программы «Цифровая экономика России», у всех россиян должны появиться цифровые записи персональных траекторий развития, в вузах должны быть повсеместно внедрены бесплатный Wi-Fi и электронные зачетки, а выпускные работы можно будет защищать в виде стартапов. Кроме того, планируется привлекать в Россию иностранных ИТ-специалистов и возвращать соотечественников.

Цифровая запись персональных траекторий развития россиян

CNews продолжает публикации о проекте программы «Цифровая экономика России», подготовленному Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина.

Внедрение цифровой экономики потребует подготовки соответствующих специалистов, в связи с чем авторы программы предлагают перестроить учебный процесс, реализовать стратегию обучения в течении всей жизни и ввести систему трудовых взаимоотношений, отвечающую цифровым реалиям деятельности граждан.

Соответствующий раздел программы называется «Кадры и образование». Основное предложение раздела – введение для россиян цифровой фиксации персональных траекторий развития, в которые будут включены трудовые и образовательные отношения граждан.

Открытый формат таких траекторий вместе с регламентом хранения персональных данных и независимым реестром оценки квалификации будут сформированы в 2018 г.

Сама система фиксации персональных траекторий будет сформирована в 2019 г. Система будет иметь открытый программный интерфейс для расширения и базовые сервисы для работы с описанием компетенций, их выявления, стандартизации, популяризации, оценивания и сертификации. Все это будет использоваться для представления работником потенциальному работодателю.

В 2025 г. персональные траектории развития будут у 80% россиян трудоспособного возраста, с их помощью будет осуществляться 60% экзаменов и оценочных работ. К тому моменту персональные траектории развития будут использоваться при принятии кадровых решений организациями, участвующими в цифровой экономике.

Тогда же появятся рейтинги образовательных учреждений, образовательных программ и преподавателей на основе репутационной оценки и обработки данных из системы фиксации персональных траекторий россиян.

Ожидаемые показатели проекта программы «Цифровая экономика России» по разделу «Образование»

Показатели и индикаторы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 Доля областей профессиональной деятельности, для которых созданы описания компетенций цифровой экономик, % 30 100 Доля трудоспособного населения, имеющая цифровую запись персональной траектории развития, % 10 80 Доля экзаменов и оценочных процедур, осуществляемых с использованием системы фиксации персональных траекторий развития онлайн, % 10 30 60 Доля обновленных ФГОС и примерных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования в соответствии с компетенциями цифровой экономики, % 30 100 Доля преподавательского состава образовательных организаций, переподготовленного для обучения компетенциям цифровой экономики, % 100 Доля выпускников образовательных организаций, которые проходят независимую оценку квалификаций по базовым компетенциям цифровой экономики, % 100 Количество выпускников высшего и среднего профессионального, обладающих навыками в сфере ИТ на среднемировом уровне 150 тыс. 500 тыс. Количество выпускников высшего образования - профессионалов в сфере ИТ 60 тыс 100 тыс. Количество созданных организаций среднего профессионального образования Минкомсвязи России по цифровой экономике 2 5 10 50 Количество студентов, получающих грантовую поддержку, предоставляемую институтами развития, по проектам в области цифровой экономики 100 200 500 Количество венчурных фондов, созданных с участием университетов, их выпускников, компаний-партнеров университетов для финансирования студенческих стартапов на посевной стадии 2 7 20 Количество обучающихся по программам высшего образования, осваивающих не менее 50% содержания (в зачетных единицах трудоемкости) в формате массовых открытых онлайн курсов 100 тыс. 1 млн. Доля документооборота образовательных организаций (в том числе зачетные книжки и ведомости студентов), осуществляемого в электронном виде, % 30 45 80 100 Доля текстов студенческих выпускных квалификационных работ или их рефератов размещаются в системе фиксации персональных траекторий с открытым доступом через сайты организаций профессионального образования, % 80 100 Доля образовательных организаций, имеющих в кампусах бесплатный широкополосный беспроводной доступ к сети Интернет, % 100 Доля обучающихся, выбирающих персонифицированные маршруты освоения ключевых компетенций, % 20 50 100 Доля общеобразовательных организаций образовательный процесс в которых ведется в цифровой образовательной среде, где фиксируется его ход и результаты, % 10 90 Доля учебного времени в основных образовательных программах общего образования, в котором обучающиеся используют и осваивают в образовательном процессе цифровые инструменты деятельности, используемые в профессиональной или повседневной деятельности, % 15 30 50 Доля государственной итоговой аттестации выпускников, проходящей с использованием цифровых инструментов деятельности, используемых в профессиональной или повседневной деятельности, % 10 20 40 Сокращение количества уезжающих за рубеж высокотехнологичных специалистов в возрасте до 40 лет, получивших образование в России, по отношению к 2017 г., во сколько раз 2 3 Вхождение российского сегмента цифровой экономики в верхние позиции рейтинге привлекательности работы высококвалифицированных специалистов, верхушка рейтинга, позиций 20 5 Доля зарубежных специалистов, от числа приезжающих для работы в России, участвующих в привлечении новых высококвалифицированных кадров из зарубежных стран, % 30 50 70 80

Источник: CNews Analytics

Также будет реализован пилотный проект анализа больших данных, накапливаемых в системе фиксации персональных траекторий развития, в том числе с применением технологий машинного обучения для автоматизированной оценки сформированности ключевых компетенций цифровой экономики. Запланировано и проведение когнитивных исследований, позволяющие сформировать методику и технологии оценивания стиля (когнитивного потенциала) личности.

Цифровой трудовой кодекс

В 2019 г. должен быть сформирован «цифровой трудовой кодекс». Он обеспечит переход к более гибким трудовым отношениям (включая дистанционный труд), а также обеспечит нормирование труда, оптимизацию непроизводственных затрат ресурсов (включая излишнюю отчетность) и регламентирует фиксацию персональных траекторий развития.

Топ-100 компетенций в области цифровой экономики

В 2018 г. будет проведен анализ актуальных и перспективных потребностей в работниках с компетенциями цифровой экономики и их обеспеченности и спроектированы рекомендуемые и контрольные цифры бюджетного приема на последующие годы в образовательные организации, обеспечивающие перспективные потребности цифровой экономики.

При переходе на следующий уровень образования будут учитываться достижения в соревнованиях, соответствующих потребностям цифровой экономики. В 2020 г. заработает система раннего выявления, поддержки и развития талантов на основе персональных траекторий развития, включающая оценивание стиля (когнитивного потенциала) личности.

В 2019 г. должна быть спроектирована система требований к описаниям компетенций цифровой экономики, в том числе выделены Топ-100 компетенций. Национальная система квалификаций, использующуюся в профессиональных и образовательных стандартах и квалификационных требованиях, будет интегрирована с системой компетенций в области цифровой экономики.

Системы аттестации должны быть вариативны и адекватны задачам цифровой экономики. В 2018 г. будет запущен бесплатный сервис по самооценки компетенций цифровой экономики. В 2019 г. будет создана государственная система аутентификации результатов аттестации компетенций цифровой экономики, в том числе, в рамках независимой оценки квалификаций, размещаемых гражданином в его персональной траектории развития.

Аттестующийся сможет использовать различные системы аттестации: экзамен, деятельность, избранные результаты в рамках национальной системы аттестации. В 2020 г. все студенческие квалификационные выпускные работы будут размещаться в системе фиксации персональных траекторий со свободным доступом, а в 2022 г. все выпускники вузов будут проходить независимую оценку квалификаций по базовым компетенциям цифровой экономики.

С помощью персональных цифровых траекторий будут разработаны способы прогнозирования и формирования персонифицированных образовательных маршрутов, обеспечивающих освоение ключевых компетенций с учетом различных систем аттестации. К 2025 г. их будут выбирать все обучающиеся компетенциям цифровой экономики.

Бесплатный Wi-Fi в общежитиях и электронные зачетные книжки

В 2021 г. будет реализована возможность с использованием цифровой инфраструктуры освоения обучающимися образовательных программ из различных источников, включая массовые онлайн-курсы. К 2025 г. 1 млн студентов будет с помощью онлайн-курсов осваивать не менее половины учебных материалов. Также будет реализована поддержка образования маломобильными группами граждан и гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

Условия обучения также должны быть полностью цифровизированы. В 2020 г. бесплатный Wi-Fi появится во всех студенческих кампусах. Тогда же будет создана единая информационно-образовательная среда, обеспечивающая планирование, организацию и управление образовательным процессов на всех уровнях непрерывного образования.

Взаимодействие студентов, преподавателей, администрации учебных заведений и работодателей будет происходить в информационной среде без привлечения бумажного носителя – к 2022 г. весь документооборот образовательных учреждений, включая зачетные книжки и ведомости студентов, будет электронным. К 2023 г. в 90% образовательных учреждениях учебный процесс будет идти в цифровой среде с фиксацией результатов.

Стартап вместо диплома

В 2018 г. абитуриенты при поступлении в вуз по специальностям информатика и вычислительная техника смогут использовать результаты ЕГЭ (единый государственный экзамен) по информатике и ИКТ.

В 2019 г. сведения о созданных учащимися вузов результатах интеллектуальной деятельности будут учитываться наряду с публикациями при оценки деятельности образовательных организаций. Также будет создана сеть центров трансфера технологий по управлению интеллектуальной собственностью в интересах цифровой экономики.

Будет введена система поощрения достижений как часть геймификации учебного процесса (запуска «игровых» венчурных фондов, проектов и стартапов и др). С участием университетов, их выпускников и компаний-партнеров будут созданы венчурные фонды для поддержки студенческих стартапов на посевной стадии – к 2022 г. их будет 20. А выпускные квалификационные работы можно будет выполнять в форме стартапов.

Авторы программы считают важным привлечение предприятий и профессиональных сообществ к обучению в сфере цифровой экономики. На базе 100 крупнейших компаний и госкорпораций ежегодно будет определяться не менее 1 тыс. специалистов, направляемых в образовательные учреждения для обучения использованию и применению в работе цифровых инструментов профессиональной и образовательной деятельности.

На базе этих же компаний будет проводиться аттестация преподавателей с применением персональных траекторий развития и будут открыты центры переподготовки специалистов по Топ-100 компетенциям цифровой экономики.

Цифровая экономика для школьников

Цифровая экономика затронет и школьную программу. В 2018 г. будет сформировано движение школьников, участвующих в обучении старших в поддержке школьной ИТ-инфраструктуры. В 2019-2020 г.г. будут обновлены все ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) и примерные образовательные программы в соответствии с требованиями цифровой экономики.

Для всех уровней общего образования, в том числе в текущей и итоговой аттестации (включая ЕГЭ), будет введено использование цифровых инструментов деятельности, используемых в профессиональной или повседневной деятельности, информационных источников и сред. В 2025 г. обучающиеся будут использовать такие инструменты 50% учебного времени в основных образовательных программах.

Планируется разработка вариативного содержания предметной области «Технологии», для преподавания которой будут привлекаться специалисты из реального сектора экономики. Школьные учителя к 2021 г. полностью пройдут переподготовку для обеспечения ими современных моделей образовательного процесса, также будут сформированы примерные персонифицированные образовательные маршруты и способы учета результатов освоения школьниками дополнительных программ и онлайн-курсов.

В 2025 г. количество выпускников среднего и высшего образования, обладающих навыками в сфере ИТ на среднемировом уровне, составит 500 тыс. человек. А количество выпускников высшего образования – профессионалов в сфере ИТ – составит 100 тыс. человек. К тому моменту Минкомсвязи создаст 50 организаций среднего профессионального образования по цифровой экономики, а институты развития по проектам в области цифровой экономики будут предоставлять грантовую поддержку 500 учащимся.

Привлечение в Россию иностранных ИТ-специалистов и возвращение соотечественников

Авторы программы считают необходимым не только обучать цифровой экономики, но и стимулировать граждан осваивать компетенции в данной сфере. С 2019 г. на федеральном уровне будет постоянно ввестись информационная кампания по развитию карьеры в условиях цифровизации с охватом потенциальной аудитории 20-40 млн специалистов.

Для компаний, которые трудоустраивают специалистов после прохождения обучения по компетенциям цифровой экономики, будут введены налоговые льготы. Аналогичные льготы появятся и для работодателей, направляющих своих сотрудников преподавать, и для самих преподающих сотрудников.

В 2020 г. будут введены механизмы выдачи лицензий на определенные типы профессиональной деятельности, требования к занятию должностей, механизмы доплат, льгот, в том числе для пенсионеров. Также будет введена система аттестационных нормативов компетентности для цифровой экономики, дающих поступающим в вузы преимущества, аналогичные нормативам ГТО (комплекс «Готов к труду и обороне»).

Помимо подготовки в России кадров для цифровой экономики, авторы программы намерены и привлекать в Россию высококвалифицированных иностранных ИТ-специалистов. С 2018 г. начнет развиваться система позитивного информирования международного хайтек-сообщества о перспективах занятости в высокотехнологичных компаниях российского сегмента мировой цифровой экономики. Для специалистов, представляющих интерес для цифровой экономики, будут упрощены условия въезда и предоставления права на работу в России, а также проработан механизм предоставления двойного гражданства.

В 2019 г. в ИТ-кластерах будут созданы центры иностранных специалистов с мультиязыковой средой и средствами культурной интеграции, с инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

А в 2021 г. будут созданы анклавы потенциальных участников цифровой экономики за рубежом, как для организации работ в российском сегменте мировой цифровой экономики, так и для организации переподготовки с последующим переездом.

Необходимо будет задуматься и над возвращением в Россию уехавших ИТ-специалистов. В 2019 г. будет введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории России. Будет создана система оценки квалификации владельцев таких карт.