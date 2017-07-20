Госдума приказала мессенджерам фильтровать разговоры пользователей

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров. Теперь власти получат полномочия блокировать отдельных пользователей и запрещать определенного вида сообщения. Зато для российских мессенджеров упростится процесс авторизации пользователей по номерам сотовых телефонов.

Депутаты регулируют мессенджеры

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о регулировании деятельности онлайн-мессенджеров. Документ, представляющий из себя поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», был внесен в парламент в конце мая депутатами Марией Мукабенова («Единая Россия»), Олегом Николаевым (фракция «Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).

В первом чтении законопроект был одобрен в середине июня 2017 г. Ко второму чтению в законопроект внесли ряд изменений.

В частности, поменялась понятийная часть документа. Вместо термина «информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными сообщениями» было решено использовать термин «организатор распространения информации» (ОРИ), введенный в Закон «Об информации» еще в 2014 г. и относящийся к сайтам и программам для ЭВМ, предназначенными для обмена сообщениями пользователями.

В нынешнем законопроекте речь идет о регулировании ОРИ, которые предоставляют своим пользователям возможность обмениваться сообщениями исключительно друг с другом без возможности передачи сообщений неопределенному кругу лиц и размещения общедоступной информации в интернете. Также при отправке сообщений пользователь должен указывать их адресатов.

Российским мессенджерам будет проще идентифицировать пользователей

Владелец мессенджера должен работать только с пользователями, которые пройдут идентификацию с использованием их сотовых номеров. Порядок идентификации будет утвержден правительством. Для осуществления идентификации владельцу мессенджера нужно будет заключить договора с операторами связи.

У владельцев мессенджеров появляется обязанность отключать пользователей

и фильтровать сообщения, нарушающие российское законодательство

Данный пункт ранее вызвал критику со стороны правительства. В Белом доме указывали, что у операторов связи не будет обязанности заключать такого рода договоры.

Кроме того, министр связи Николай Никифоров говорил о неэффективности идентификации пользователей по номерам сотовымх телефонов, потому что пока не пресечены возможности для нелегального распространения SIM-карт.

В нынешнем варианте законопроекта делается послабление для владельцев мессенджеров из числа российских физических и юридических лиц: они смогут осуществлять идентификацию самостоятельно, без заключения договоров с операторами связи, в порядке, установленном правительством. При этом россияне-владельцы мессенджеров должны будут хранить авторизационную информацию о пользователях исключительно на территории России и не передавать ее без согласия самих пользователей.

Власти обяжут мессенджеры фильтровать передаваемые сообщения

В нынешней версии законопроект появился пункт о том, что владелец мессенджера по требованию уполномоченного органа исполнительной власти в течении суток обязан будет прекратить распространение конкретными пользователями сообщений, нарушающими российское законодательство, а также «информацию, распространяемую с нарушением российского законодательства». Соответствующий порядок будет определен правительством.

Ранее в законопроекте говорилось о обязанности блокировки по требованию властей массового распространения сообщений, нарушающих российское законодательство. Вместо этого в нынешней редакции законопроект присутствует пункт, обязывающий владельцев мессенджеров не допускать обмен сообщениями «в случаях и порядке, установленном правительством».

Кроме того, владелец мессенджера обязан будет обеспечивать конфиденциальность передаваемых сообщений, предоставлять органам власти возможность осуществлять массовые рассылки пользователям и обеспечивать пользователям возможность отказа от получения сообщений от других пользователей.

Санкции за неисполнения требований законопроекта

За невыполнение требований данного законопроекта предусмотрена блокировка доступа к мессенджеру со территории России. Блокировку будет осуществлять Роскомнадзор по решению суда.

Кроме того, в рамках отдельного законопроекта, в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы для владельцев мессенджеров. Согласно одобренному в первом чтении законопроекту, размер штрафа для физического лиц составит от 3 тыс до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн руб.

Источник CNews в телекоммуникационной отрасли считает требования данного законопроекта нереалистичными. «Депутаты просто не представляют себе, сколько в мире существует мессенджеров, - говорит собеседник издания. - Также не понятно, почему всех пользователей обязывают указывать свои номера телефонов. Возникают вопросы, как быть с детскими мессенджерами (такой продукт, делает, например, Disney) и с пользователями, ранее зарегистрированными в мессенджерах (например, многие пользователи Facebook не указывали свои номера телефонов)».