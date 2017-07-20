ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи
Госдума приняла поправки в законопроект о телемедицине, которые запретили врачам удаленно ставить диагнозы и назначать лечение. Консультации по видеосвязи и дистанционное назначение лекарств врач может практиковать только после того, как поставил диагноз на очном осмотре. Полностью удаленной медицины, которую ждал рынок, в стране не будет.
Запрет на постановку диагноза
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об использовании ИТ в медицинском обслуживании граждан. Новый закон позволяет врачам применять телемедицину, то есть консультировать пациентов удаленно, по видеосвязи. Однако ставить диагноз во время такой консультации врач не имеет права, как и назначать лечение — по крайней мере, если видит пациента впервые.
В черновике законопроекта, подготовленного Минздравом, также не разрешалось ставить диагноз удаленно. Однако перед подачей документа в правительство министерство добавило в него пункт, который это разрешал. В этой редакции законопроект был внесен в Госдуму и рассмотрен ею в июне 2017 г. в первом чтении, после чего депутаты предложили ряд поправок. Одна из поправок опять запретила возможность удаленной постановки диагноза, что и было одобрено во втором чтении. В части телемедицины новый закон вступит в силу с начала 2018 г.
Ход лечения
Согласно законопроекту, врачи могут проводить телемедицинские консультации и консилиумы друг с другом, с пациентами и с официальными представителями пациентов. Свою личность участники сеанса подтверждают с помощью цифровой подписи или авторизации на портале госуслуг. Действия, предпринятые на таких консультациях, документируются. Также по видеосвязи может быть выписана справка или рецепт, в том числе на медикаменты наркотического или психотропного свойства.
Во время самого первого обращения по видеосвязи пациент должен записаться на очный прием. Конкретные рекомендации по улучшению состояния в процессе этой консультации он не получит. Во время очного приема врач проведет осмотр, поставит диагноз и назначит лечение — делать это удаленно он не имеет права. После этого наблюдать за состоянием пациента и корректировать методику лечения он сможет по видеосвязи.
Телемедицина в России и за рубежом
Некоторые медицинские учреждения в России практикуют консультирование пациентов по видеосвязи. В их число входят сеть клиник «Доктор рядом», Европейский медицинский центр, клиника «Невро-мед» и другие. Однако эти консультации никак не регулировались законодательством и носили дополнительный характер. Рынок медицинских услуг ожидал, что новый закон сделает легитимной полностью удаленную медицинскую помощь, что существенно повысит ее доступность и поспособствует развитию отечественного рынка телемедицины.
В США, например, существуют компании, специализирующиеся именно на телемедицине: Teladoc, MDLive, Amwell и Doctor on demand — и зарабатывающие сотни миллионов долларов ежегодно. Американская телемедицина более чем наполовину сократила количество визитов в клиники для диабетиков. В США даже лечебную марихуану врач может выписать дистанционно, ни разу не увидев пациента очно. Приобретают популярность также международные телемедицинские сервисы Retail Alibaba, в которых для диагностики используется искусственный интеллект.
Ситуацию в России по просьбе CNews прокомментировал Дмитрий Одинцов — директор по развитию компании TrueConf, разработчика систем видеоконференцсвязи. «На сегодняшний день решения TrueConf активно используют около ста медицинских организаций по всему миру, в их числе ФМБА РФ, МНИОИ им. П.А. Герцена, ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Российское Общество Фтизиатров, Российское Общество Хирургов, ZTM Bad Kissingen (Германия), Maccabi (Израиль), Ortenau Klinikum (Германия) и др. Но если в России это преимущественно системы для организации видеоконференцсвязи между врачами, то на западе отечественные разработки используются как полноценные телемедицинские системы для консультации пациентов», — отмечает Одинцов.
Юрий Хомяк, директор по продажам VideoMost, говорит, что «дистанционные врачебные консультации позволяют повысить доступность медицинской помощи. Современные телемедицинские подходы позволяют проводить удаленные консультации врачей и их пациентов, находящихся в самых отдаленных районах. В мире телемедицина уже давно заняла свою нишу в сфере медицинского обслуживания». VideoMost уже реализовал проекты по телемедицине в «Клинике кибернетической медицины», «Национальной медицинской сети», АМИАЦ, а также имеет ряд проектов в стадии разработки.
Другие нововведения
Законопроект вводит возможность выдачи рецептов и справок в форме электронного документа. Цифровые рецепты будут направляться непосредственно в аптечные организации. При этом право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться — рецепт можно будет получить как по-прежнему в бумажной, так и в электронной форме. Положение об электронных рецептах вступит в силу с начала 2019 г.
Документ также узаконит существующую уже несколько лет, но пока не доработанную до конца Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На ЕГИСЗ возлагается информационное обеспечение в сфере здравоохранения. Задачи системы — поддержка принятия решений и управления ресурсами, организация оказания медицинской помощи, а также информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицинской помощи.