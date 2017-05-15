В России узаконят телемедицину с электронными справками и рецептами

Многострадальный законопроект о телемедицине и электронных справках, а также создании уже и так не первый год существующей единой медицинской ГИС окончательно сформирован и внесен в Госдуму.

Легитимизация телемедицины

Власти намерены узаконить в России понятие телемедицины. В Госдуму внесен подводящий правовую основу под это понятие законопроект, который был разработан Минздравом и прошел затянувшуюся и трудную процедуру общественного обсуждения.

В пояснительной записке к законопроекту написано, что в целом документ направлен на создание правовых основ использования ИКТ в сфере охраны здоровья граждан. «В частности, предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента».

Для идентификации участников телемедицинского взаимодействия планируется планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а информационный обмен между используемыми ИС осуществлять посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Телемедицина в России вот-вот официально может стать реальностью

Также законопроектом вводится возможность выдачи рецептов и справок в форме электронного документа. Цифровые рецепты будут направляться непосредственно в аптечные организации. При этом право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться — рецепт можно будет получить как по-прежнему в бумажной, так и в электронной форме.

Само понятие «телемедицинские технологии» определяется документом как «применяемые при оказании медицинской помощи информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие участников информационного обмена в процессе оказания медицинской помощи, в том числе их идентификацию и обмен медицинской документацией в электронном виде».

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 11 мая 2017 года.

Узаконивание существующей ЕГИСЗ

Документ также лигитимизирует существующую уже несколько лет (но не в полной мере законченную) Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

На ЕГИСЗ возлагается информационное обеспечение в сфере здравоохранения, а целями ее создания указаны поддержка принятия решений и управления ресурсами, организация оказания медицинской помощи, а также информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской

помощи. «Единая система состоит из федерального и регионального сегментов», — указано в законопроекте.

Поставщиками информации в ЕГИСЗ определены федеральные органы власти, федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, уполномоченные органы госвласти субъектов России, органы местного самоуправления, медицинские организации, регуляторы образовательных медицинских и фармацевтических программ.

Цена вопроса

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что согласно экспертным расчетам создание и ведение ЕГИСЗ в период 2017—2018 гг. потребует p1,45 млрд, в том числе на оказание услуг основного и резервного ЦОДов системы по p372 млн, эксплуатацию тестовой площадки основного ЦОДа — p153 млн, поддержку прикладных подсистем ЕГИСЗ федерального уровня — p281,7 млн, развитие прикладных подсистем — p266,6 млн. Кроме того, на организацию каналов связи от федерального ЦОДа ЕГИСЗ до ЦОДов субъектов России в период на 2017-2019 гг. потребуется p360 млн.

В документе отмечается, что в связи с необходимостью обеспечения непрерывного функционирования ЕГИСЗ расчеты относительно дополнительного финансирования с 2019 г. будут представлены при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

При этом стоит отметить, что с учетом фактического существования ЕГИСЗ бремя расходов на большую часть вышеперечисленных нужд бюджет страны и так несет все последние годы. Распоряжением Правительства от 19 декабря 2013 г. были определены единственные исполнители Минздрава по проекту поддержки федерального ЦОДа ЕГИСЗ, а также по проекту поддержки и развития ключевых систем ЕГИСЗ на период с 2014 по 2018 гг. В частности ФГУП НИИ «Восход» безальтернативно отвечает за основную площадку ЦОДа для ЕГИСЗ, «Ростех» — за тестовую, «Ростелеком» — за резервную.