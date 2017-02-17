Microsoft испытывает новый Skype для Android. Обзор возможностей

Компания Microsoft разработала новый Skype для Android, который содержит ряд существенных отличий от текущей версии. В Skype Preview пользователь может прямо во время видеозвонка делать фотографии на камеру смартфона и осуществлять поиск в интернете. Интеграция эмодзи и картинок в сеанс видеосвязи сделал этот Skype похожим на Snapchat, пишут СМИ.

Microsoft представила Skype Preview

Компания Microsoft выложила в Google Play приложение Skype Preview, которое представляет собой новую версию Skype для Android, значительно измененную в сравнении с нынешней. Приложение доступно пока что только участникам программы Skype Insiders, созданной Microsoft в ноябре 2016 г. для тестирования предварительных версий Skype. Поучаствовать в программе могут все желающие.

Отличия от нынешнего Skype

Как и текущая версия Skype для Android, Skype Preview позволяет совершать голосовые и видеозвонки, организовывать конференции и обмениваться текстовыми сообщениями и файлами. Но система поиска Bing в нем встроена прямо в чат – получить доступ к ней можно с помощью выделенной вкладки. То есть, теперь пользователь может осуществлять поиск в интернете прямо во время беседы в чате или сеанса видеосвязи. Результаты поиска можно отправить другим пользователям.

Также прямо во время беседы в чате или видеозвонка пользователь может воспользоваться камерой своего смартфона, доступ к которой интегрирован в Skype Preview. «Отодвинув» экран со Skype влево, участник беседы сразу попадает в приложение камеры и видит то, что хочет сфотографировать. Фото можно мгновенно отправить собеседникам.

Кроме того, в Skype Preview интегрирован сервис поиска GIF-изображений Giphy, что облегчает поиск картинок и отправку их собеседникам. Также в Skype Preview появилась возможность «отреагировать» с помощью эмодзи или «проголосовать» за различные сообщения в общем чате. Функции добавления эмодзи, различных изображений и текста были добавлены также в сеанс видеосвязи. Это сделало Skype Preview больше похожим на соцсеть Snapchat, чем на корпоративный мессенджер, который используется в том числе и бизнесом, отмечает ресурс Android Police.

Протестировать Skype Preview можно, приняв участие в программе Skype Insiders

Интерфейс Skype Preview также претерпел изменения, как и иконка приложения, причем дизайн сдвинулся в сторону версии Skype для Windows 10. Примечательно, что новое приложение разработано на основе платформы React Native от Facebook, которая позволяет писать мобильные приложения исключительно на JavaScript. Это значит, что вскоре должна появиться еще одна версия нового Skype, рассчитанная на работу с iOS, пишет MSPoweruser.

Skype под руководством Microsoft

Сервис Skype был создан группой шведских, датских и эстонских программистов в 2003 г. Компания Skype Technologies, отвечавшая за его развитие и распространение, была в 2011 г. приобретена Microsoft за $8,5 млрд. На тот момент Skype уже был самым популярным VоIP-сервисом в мире с аудиторией в 660 млн пользователей. По состоянию на 2016 г. приложением хотя бы раз в месяц пользовались 300 млн человек.

С момента приобретения сервиса Microsoft значительно его модифицировала. В частности, в 2014 г. компания выпустила версию Skype для браузера, в 2015 г. – бизнес-версию. Из последних изменений следует отметить добавление в Skype для браузера возможность создания 24-часового гостевого аккаунта, который позволяет совершать звонки без регистрации в системе. В октябре 2016 г. в Skype появилась опция синхронного звукового перевода голосовых сообщений на русский язык. Русский стал девятым языком, доступным для синхронного перевода.

В свете отмеченного сходства Skype Preview со Snapchat, примечательно, что в 2014 г. Microsoft запустила собственный мессенджер Skype Qik, предназначенный для отправки коротких видеороликов (длительностью не более 42 секунд) и объединяющий в себе черты Skype, Coub и Snapchat.