Nokia возродит легендарный телефон Nokia 3310

В рамках форума Mobile World Congress компания HMD Global планирует возродить культовый телефон Nokia 3310, а также представить Android-смартфоны Nokia 3, 5 и 6.

Возвращение легендарной «неубивайки»

Финская компания HMD Global Oy, обладающая эксклюзивными правами на производство мобильных гаджетов под торговой маркой Nokia, планирует представить четыре новинки на Всемирном мобильном конгрессе, сообщил VentureBeat со ссылкой на слова анонимного источника, осведомленного о планах компании.

Согласно этой информации, на форуме Mobile World Congress (MWC), который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, помимо уже представленного в Китае смартфона Nokia 6 и двух других Android-новинок Nokia 5 и Nokia 3, HMD Global намерена анонсировать выпуск современной версии легендарного телефона Nokia 3310.

Мобильный двухдиапазонный (GSM 900/1800) сотовый телефон Nokia 3310, впервые представленный в IV квартале 2000 г. на смену модели Nokia 3210, является культовым аппаратом и одной из самых удачных моделей во всей истории мобильной связи.

Телефон отличался большой по тем временам продолжительностью работы от одного заряда – до 3-4 дней в ждущем режиме, или 2,5-4,5 часа в режиме разговора при питании от никель-металлгидридного аккумулятора 1250мА•ч, или до 2 ч. 20 мин. – 4 ч. 15 мин. при питании от появившегося чуть позже литий-ионного аккумулятора емкостью 850 мА•ч. Несмотря на меньшую емкость, этот аккумулятор не обладал «эффектом памяти», как никель-металлогидридный, зато значительно облегчал вес телефона – с 133 грамм до 107 грамм.

Телефон Nokia 3310

Телефон Nokia 3310 прославился у пользователей невероятной живучестью: о том, что аппарат продолжает работать после падения, удара и даже «утопления» ходили легенды, а сам аппарат благодаря этому стал полноценным интернет-мемом. Достаточно сказать, что телефон Nokia 3310 был продан в количестве порядка 126 млн экземпляров – впечатляющий результат для начала эры мобильной связи.

Монохромный дисплей Nokia 3310 с подсветкой и разрешением 48×84 точек был достаточно большим по тем временам, контрастным и полнографическим, мог отображать до 5 строчек текста с динамическим изменением шрифта и отображать графические символы. Благодаря использованию контроллера дисплея PCD8544 с простым интерфейсом управления, Nokia 3310 получил широкое распространение в любительских конструкциях для отображения текстовой и цифровой информации, несложной графики.

Новинки Nokia для Европы. Цены и характеристики

Анонс новинок HMD ожидается в рамках мероприятия компании, запланированного на 26 февраля. По данным анонимного источника VentureBeat, подготовленные компанией анонсы ориентированы главным образом на потребителей европейского рынка. Имеют ли они отношение к продажам новинок под маркой Nokia в других регионах планеты, пока неизвестно.

Ожидается, что «возвращенная легенда» Nokia 3310 будет предложена ностальгирующим фанатам по розничной цене 59 евро для использования в качестве второго телефона. Никаких достоверных подробностей об аппаратном исполнении новинки на данный момент не представлено.

Телефон Nokia 3310

Согласно данным источника VentureBeat, европейская версия Android-смартфона Nokia 6 будет иметь схожие характеристики с той, что была представлена месяцем ранее в Китае: тот же 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, интегрированный процессор Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 16-МП основная камера. В европейской рознице Nokia 6 будет представлен по цене порядка 249 евро.

Смартфон Nokia 6

Две других новых смартфона HMD – Nokia 5 и Nokia 3, также работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. По предварительным данным, Nokia 5 будет выполнена на том же процессоре, что и старшая Nokia 6, однако дисплей будет представлен меньшей диагональю 5,2 дюйма с меньшим разрешением 720p. Также ожидается, что Nokia 5 будет оснащена только 2 ГБ оперативной памяти и основной камерой с 12-МП сенсором. Розничная цена Nokia 5 в Европе ожидается на уровне 199 евро.

Об Android-смартфоне Nokia 3 начального уровня пока известно мало, цена этой модели ожидается на уровне 149 евро.