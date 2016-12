Google обвинили в обмане властей и создании «супер-профилей» пользователей

Сплошной обман

В Федеральную торговую комиссию США (FTC) подана жалоба на действия корпорации Google, нарушающие права пользователей. Организации Consumer Watchdog и Privacy Rights Clearing House утверждают, что Google некорректно обращается с пользовательскими данными и нарушает прежние обещания не комбинировать идентифицирующие личность данные о пользователях и сведения о том, какие ресурсы они посещают.

Данные о посещении сайтов собирает компания интернет-рекламы DoubleClick, которую Google приобрел в 2008 г. Авторы жалобы в Федеральную торговую комиссию утверждают, что Google создал «супер-профили» пользователей, поскольку имеет возможность отслеживать их активность через все мобильные устройства на базе ОС Android, а также «через любой веб-сайт, на котором используется Google Analytics, размещены видео с YouTube, или демонстрируется реклама от DoubleClick или AdSense».

Жалобщики утверждают, что при покупке сервиса DoubleClick Google обещал не комбинировать в одной базе данные, позволяющие установить личность пользователей, со статистикой посещений веб-сайтов. Однако в июне 2016 г. Google поменял свою Политику конфиденциальности, незаметно убрав из документа обязательство не совмещать эти данные без ведома пользователя.

Авторы жалобы считают действия Google обманными и указывают, что корпорация регулярно предпринимает шаги, направленные на нарушения прав пользователей. От Федеральной торговой комиссии они требуют провести расследование и запретить Google использовать статистику DoubleClick в комбинации с персональными данными пользователей без прямого и явного согласия последних. В жалобе также содержится требование к Google вернуть все доходы, полученные в результате комбинирования данных DoubleClick с информацией, собранной другими сервисами Google.

На что жалуются правозащитники

В 2007 г., когда Google приобрёл DoubleClick, основатель компании Сергей Брин (Sergey Brin) заявил, что тайна личной информации для Google останется приоритетом номер один, о каких бы новых рекламных продуктах ни шла речь в будущем.

Сразу две общественные организации пожаловались на Google в

Федеральную торговую комиссию США за создание «супер-профилей» пользователей

В своей нынешней жалобе правозащитники указывают, что представители Google пообещали и Конгрессу, и Федеральной Торговой Комиссии не комбинировать данные, позволяющие идентифицировать личность пользователя, и информацию о его перемещениях по Сети. То есть, статистика, которая собирается в разных сервисах (Gmail, Google Maps и т.д.) должна была храниться и использоваться порознь.

Именно это обещание и стало залогом тому, что Федеральная Торговая Комиссия одобрила слияние Google и DoubleClick.

Внося изменения в политику Google фактически отказался от выполнения данного в 2007 г. обещания. В 2012 г. компания уже произвела некоторые изменения в политике пользования, «разрешив» себе комбинировать всю статистику, собранную со всех своих сервисов. Однако пользовательские данные и статистика посещений веб-сайтов по-прежнему хранились и использовались раздельно. Для рекламодателей пользователь оставался анонимной единицей.

Теперь же Google с лёгкостью может идентифицировать каждого отдельного пользователя ПК или мобильного устройства - в первую очередь, на базе ОС Android (ныне занимающей 88% на мобильном рынке), и речь идёт о полной деанонимизации и непрерывной слежке за пользователями со стороны Google. Теперь корпорация знает о каждом пользователе больше, чем, возможно, он знает сам, и эти данные теперь могут попадать - как минимум, гипотетически, - и в распоряжение рекламодателей.

«Скомбинировав всю эту информацию, Google осуществляет угрожающе инвазивное присвоение пользовательских данных, имеющее далеко идущие последствия. Манера, в которой Google производит это присвоение, вызывает ещё большее раздражение и даёт основания для применения юридических мер: по сути Google постепенно, украдкой, но совершил все те действия, которые, будь они совершены все разом, оказались бы просто-напросто преступными», - пишут правозащитники.

Их жалоба содержит в себе обоснования для вероятного судебного преследования Google, а также объяснения, почему FTC обязана наказать нарушителя. В частности, за нарушение прежних обещаний и за обман пользователей: слишком неявными и малоосмысленными были объяснения корпорации, сопровождавшие последние изменения в её политике.

Правозащитники прямо называют Google «рецидивистом», пользующимся своим доминирующим положением на рынке.

Чем это грозит Google?

Как минимум, расследованием со стороны Федеральной Торговой Комиссии. Правда, оно вряд ли будет иметь для Google сколько-нибудь ощутимые финансовые последствия в силу размеров компании.

Если FTC сочтёт, что Google действительно нарушает свои прошлые обещания, то вероятнее всего, дело ограничится крупным штрафом. FTC также может заставить «откатить» изменения в информационной политики к состоянию до июня 2016 г. или даже до 2012 г.

Отреагировать также может и Еврокомиссия (особенно, если соответствующие жалобы подадут правозащитники в Европе), и также принять меры финансового воздействия на корпорацию.

С другой стороны, пользователи аккаунтов Google вполне могут поменять некоторые настройки, так что системы Google не смогут отслеживать их действия в Сети: в настройках My Account следует отключить чекбокс напротив строки Include Chrome browsing history and activity from websites and apps that use Google services.

То, что эта возможность сохраняется, может послужить смягчающим обстоятельством для Google.

Сделка века

Слияние Google и DoubleClick с самого начала сопровождалось многочисленными скандалами. DoubleClick стремилась купить корпорация Microsoft, однако Google предложил больше: $3,1 млрд.

Microsoft обвинила соперника в попытке монополизации рынка рекламы и пообещала подать иск в Федеральную торговую комиссию; другие игроки рынка тоже были не в восторге от перспективы появления рекламного сверхгиганта.

Правозащитники требовали запретить объединять базы Google с базами DoubleClick и помешать созданию компанией «интимного портрета» каждого пользователя.

Когда Федеральная торговая комиссия США начала собственное расследование, возникли предположения о возможном срыве слияния Google и DoubleClick. Однако со временем и в США, и в Европе сделка получила одобрение властей.

В начале 2008 г., когда слияние было официально завершено, распоряжении Google оказались 69% мирового рынка онлайн-рекламы.

Приходится констатировать, что несмотря на доблестную борьбу за тайну личной информации, от нее мало чего осталось, - комментирует генеральный директор компании «Монитор безопасности» Дмитрий Гвоздев. – Рано или поздно Google или кто-то еще неизбежно начал бы комбинировать личные данные пользователей с их поисковыми запросами и сведениями о поведении в Сети для повышения доходов от рекламы. Даже очень крупный штраф от Федеральной торговой комиссии или Еврокомиссии вряд ли остановит движение в этом направлении.

Цена ошибки

В 2016 г. Американский аккредитационный совет MRC приостановил лицензию двух рекламных метрик Google, которые завышали количество просмотров рекламы пользователями. Мера MRC затронула две метрики сервиса DoubleClick for Publishers – SaaS-приложения, предназначенного для управления рекламой в интернете, в частности, для подсчета просмотров каждого объявления и кликов на нем.

При этом Google не стали обвинять в умышленных манипуляциях. Более того, MRC пообещал восстановить статус метрик, как только Google приведет механизм действия сервиса в соответствие с нормами. Компания сообщила, что рассчитывает решить проблему к концу года.