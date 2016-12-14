Появился первый «полностью российский чип»

«Микрон» получил подтверждение признания микросхем, разработанных для банковских карт «Мир», отечественными интегральными схемами первого уровня. Это первое известное подтверждение соответствия такого уровня от Минпромторга.

Продукция «Микрона» признана российской

В распоряжении CNews оказался ответ Министерства промышленности и торговли на обращение зеленоградского микроэлектронного производителя «Микрон». В нем министерство в лице департамента международного сотрудничества подтверждает, что производимые заводом микросхемы К5016ВГ1 (MIK51SC72D) являются интегральными схемами первого уровня, произведенными в России. Данные микросхемы используются при создании банковских карт отечественной платежной системы «Мир».

Разница между российской продукцией первого и второго уровня

Обращение «Микрона» было вызвано тем, что летом Правительство России утвердило критерии отнесения отечественной продукции к интегральным схемам первого и второго уровней.

Для признания продукции интегральной схемой второго уровня необходимо, что его производителем было предприятие из Евразийского экономического союза, владеющее правами на конструкторскую и технологическую документацию, включая используемые сложнофункциональные блоки, не являющиеся предметом собственной разработки.

Такая документация должна позволять предприятию производить данную продукцию в течение не менее пяти лет. Кроме того, предприятие должно осуществлять на территории России проектирование, разработку и испытание интегральных схем.

Чип, разработанный на «Микроне» для карт «Мир», стал первой отечественной интегральной схемой первого уровня

Для признания же продукции интегральными схемами первого уровня, помимо названных требований, производитель также должен осуществлять в России следующие операции: разработку структуры, логической и электрической принципиальной схемы интегральных схем, топологии интегральных схем; разработку программного обеспечения для интегральных схем; изготовление пластин по полному циклу (за исключением фотошаблонов) с кристаллами и их измерение; сборку кристаллов в корпусе; измерение и испытание интегральных схем.

Кроме того, для интегральных схем первого уровня не допускается использование при их проектировании и разработке готовых схемотехнических решений иностранного производства.

Почему данный чип используется в картах «Мир»

В «Микроне» пояснили CNews, что интегральная микросхема К5016ВГ1 представляет собой специализированный контроллер с двумя типами интерфейса, изготовляемый по КМОП-технологии. Он предназначен для использования в защищенных системах в качестве идентификационных документов, банковских карт, системы защищенного доступа, системы цифровой подписи и передачи. Микросхема обеспечивает высокую степень защиты от мошеннических действий, в связи с чем она и используется в картах «Мир».

Этот же чип производства «Микрон» используется при создании отечественных электронных ключей (токенов). В этих случаях на чип устанавливается другое ПО.

Экспертизу заявки «Микрона» на признание данных микросхем отечественными осуществляла Торгово-промышленная палата. «Микрон» предоставил для проведения экспертизы всю необходимую информацию, включая: перечень основного оборудования, используемого в производстве микросхемы; спецификацию микросхемы; комплект конструкторской и технологической документации; маршрут на базовую технологию; маршруты изготовления изделия; документы, подтверждающие расходы, связанные с производством конечной промышленной продукции и пр.

Первый на первом уровне

В «Микроне» утверждают, что они стали первым предприятием, кто получил от Минпромторга подтверждение статуса отечественных интегральных микросхем первого уровня.

Ранее сообщалось только о признании продукции интегральными схемами второго уровня – такое подтверждение получил, в частности, отечественный производитель процессоров «Байкал». В пресс-службе Минпромторга к моменту публикации этого материала не ответили на запрос CNews, является ли данная продукция «Микрона» первой, получившей статус интегральных схем первого уровня.

«Если установленные критерии отнесения микросхем к категории товаров отечественного производства будут активно использоваться для создания преференций отечественной продукции при проведении государственных тендеров в рамках реализации принятого правительством плана гарантированных закупок российской микроэлектронной продукции, это защитит и национальный рынок, и национальных производителей, - заявила CNews гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова. - Новый государственный курс на импортозамещение, придавший качественный импульс развитию отечественной электронной отрасли, будет способствовать дальнейшему развитию российской электроники уже в рамках совершенно новых рыночных трендов – таких, как интернет вещей и индустриальный интернет».

Хасьянова говорит, что «Микрон» уже готовит необходимые документы для получения статуса интегральных схем российского производства первого уровня для своих изделий: микросхем для электронных документов, RFID-чипов и микроконтроллеров.