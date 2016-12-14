Появился первый «полностью российский чип»
Продукция «Микрона» признана российской
В распоряжении CNews оказался ответ Министерства промышленности и торговли на обращение зеленоградского микроэлектронного производителя «Микрон». В нем министерство в лице департамента международного сотрудничества подтверждает, что производимые заводом микросхемы К5016ВГ1 (MIK51SC72D) являются интегральными схемами первого уровня, произведенными в России. Данные микросхемы используются при создании банковских карт отечественной платежной системы «Мир».
Разница между российской продукцией первого и второго уровня
Обращение «Микрона» было вызвано тем, что летом Правительство России утвердило критерии отнесения отечественной продукции к интегральным схемам первого и второго уровней.
Для признания продукции интегральной схемой второго уровня необходимо, что его производителем было предприятие из Евразийского экономического союза, владеющее правами на конструкторскую и технологическую документацию, включая используемые сложнофункциональные блоки, не являющиеся предметом собственной разработки.
Такая документация должна позволять предприятию производить данную продукцию в течение не менее пяти лет. Кроме того, предприятие должно осуществлять на территории России проектирование, разработку и испытание интегральных схем.
Для признания же продукции интегральными схемами первого уровня, помимо названных требований, производитель также должен осуществлять в России следующие операции: разработку структуры, логической и электрической принципиальной схемы интегральных схем, топологии интегральных схем; разработку программного обеспечения для интегральных схем; изготовление пластин по полному циклу (за исключением фотошаблонов) с кристаллами и их измерение; сборку кристаллов в корпусе; измерение и испытание интегральных схем.
Кроме того, для интегральных схем первого уровня не допускается использование при их проектировании и разработке готовых схемотехнических решений иностранного производства.
Почему данный чип используется в картах «Мир»
В «Микроне» пояснили CNews, что интегральная микросхема К5016ВГ1 представляет собой специализированный контроллер с двумя типами интерфейса, изготовляемый по КМОП-технологии. Он предназначен для использования в защищенных системах в качестве идентификационных документов, банковских карт, системы защищенного доступа, системы цифровой подписи и передачи. Микросхема обеспечивает высокую степень защиты от мошеннических действий, в связи с чем она и используется в картах «Мир».
Этот же чип производства «Микрон» используется при создании отечественных электронных ключей (токенов). В этих случаях на чип устанавливается другое ПО.
Экспертизу заявки «Микрона» на признание данных микросхем отечественными осуществляла Торгово-промышленная палата. «Микрон» предоставил для проведения экспертизы всю необходимую информацию, включая: перечень основного оборудования, используемого в производстве микросхемы; спецификацию микросхемы; комплект конструкторской и технологической документации; маршрут на базовую технологию; маршруты изготовления изделия; документы, подтверждающие расходы, связанные с производством конечной промышленной продукции и пр.
Первый на первом уровне
В «Микроне» утверждают, что они стали первым предприятием, кто получил от Минпромторга подтверждение статуса отечественных интегральных микросхем первого уровня.
Ранее сообщалось только о признании продукции интегральными схемами второго уровня – такое подтверждение получил, в частности, отечественный производитель процессоров «Байкал». В пресс-службе Минпромторга к моменту публикации этого материала не ответили на запрос CNews, является ли данная продукция «Микрона» первой, получившей статус интегральных схем первого уровня.
«Если установленные критерии отнесения микросхем к категории товаров отечественного производства будут активно использоваться для создания преференций отечественной продукции при проведении государственных тендеров в рамках реализации принятого правительством плана гарантированных закупок российской микроэлектронной продукции, это защитит и национальный рынок, и национальных производителей, - заявила CNews гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова. - Новый государственный курс на импортозамещение, придавший качественный импульс развитию отечественной электронной отрасли, будет способствовать дальнейшему развитию российской электроники уже в рамках совершенно новых рыночных трендов – таких, как интернет вещей и индустриальный интернет».
Хасьянова говорит, что «Микрон» уже готовит необходимые документы для получения статуса интегральных схем российского производства первого уровня для своих изделий: микросхем для электронных документов, RFID-чипов и микроконтроллеров.