Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области

Spirit объявила о том, что администрации Городецкого района, всех сельских поселений и города Заволжья теперь использует видеоконференции VideoMost в ежедневной работе.

Город Заволжье, а также 10 сельских поселений входят в Городецкий район Нижегородской области, при этом администрации района, города и поселений находятся в постоянном контакте, как для решения стратегических задач и исполнения долгосрочных планов, так и для ежедневной работы по всем возникающим вопросам. Администрация Городецкого района и администрация города Заволжья принимают участие в реализации программы модернизации моногорода Заволжья.

Основными задачами программы являются: стабилизация на рынке труда; модернизация и перепрофилирование производства; диверсификация производства, создание комфортных условий для жизни населения. Кроме того, главы администраций регулярно проводят личный прием населения для рассмотрения обращений жителей района и города. Для работы по этим и многим другим направлениям деятельности и координации деятельности всех структурных подразделений, которых только в администрации Городецкого района более 25, необходима качественная и современная система коммуникации, которую обеспечивает VideoMost на всей территории района.

VideoMost – это видеоконференции на ПК и смартфонах для безопасного проведения совещаний между сотрудниками администрации, позволяющие ускорить процесс принятия управленческих решений, повысить эффективность коммуникаций с удаленными подразделениями и подрядчиками, экономить время на личные встречи и командировки, осуществлять подбор персонала и проводить дистанционное обучение сотрудников. VideoMost включает такие инструменты групповой работы как корпоративный мобильный мессенджер, совместная работа с документами, доска для рисования, проведение опросов и голосований и др. Сервер VideoMost легко интегрировать в мобильные приложения и интернет-порталы для повышения качества обслуживания и получения обратной связи от населения.

VideoMost поддерживает множество популярных открытых протоколов и международных стандартов связи, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC и другие, и обеспечивает совместимость с аппаратными системами ВКС, уже ранее закупленными в организации (Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др.), а также с Microsoft Skype. Сервер VideoMost работает под ОС Linux, РС-клиентом ВКС является любой популярный веб-браузер, и VideoMost еще дополнительно интегрирован с Microsoft Exchange, Active Directory и Outlook для импорта контактов и календарей.