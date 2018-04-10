Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds

Банк ТКБ объявил о внедрении централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры банка с помощью решений SolarWinds. ИТ-специалисты банка могут в круглосуточном режиме оперативно реагировать на все возникающие инциденты, благодаря чему сервисы организации работают бесперебойно 24/7.

ИТ-инфраструктура банка включает в себя более 700 виртуальных и физических серверов, более 3000 пользователей. С целью повышения качества обслуживания клиентов, повышения эффективности работы ИТ-систем банка встал вопрос о внедрении централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры: серверного и телеком-оборудования, систем хранения, баз данных.

Перед центром эксплуатации ИТ-инфраструктуры банка встала задача по выбору и внедрению системы мониторинга. Было проанализировано несколько решений, при выборе ИТ-специалисты банка опирались на имеющийся опыт. В распоряжении центра имелся ряд лицензий на модули системы мониторинга SolarWinds, которые перешли к банку в результате санации «Инвестторогбанка».

Силами ИТ-специалистов финансовой организации были проведены инсталляция и тестирование системы Solarwinds. Анализ решения выявил ряд преимуществ перед другими системами – скорость развертывания, высокий уровень технической поддержки, единый интерфейс управления, а также сохранение ранее сделанных инвестиций в лицензии. Это позволило сделать выбор в пользу SolarWinds.

Банком был закуплен широкий спектр решений SolarWinds, позволяющий полностью закрыть задачи, связанные с построением централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры. В частности, продукт SolarWinds Network Performance Monitor (NPM), который быстро обнаруживает, диагностирует и разрешает проблемы производительности динамических сетей. Диспетчер SolarWinds Server & Application Monitor обеспечивает безагентный мониторинг производительности и доступности для сотен типов приложений и оборудования. IP Address Manager устраняет IP-конфликты и экономит время, управляя DHCP, DNS и IP-адресами. NetFlow Traffic Analyzer предоставляет подробные сведения о пользователях, приложениях и протоколах, потребляющих большую часть пропускной способности сети. Network Configuration Manager обеспечивает исчерпывающее автоматизированное резервное копирование, управление изменениями и конфигурациями оборудования различных поставщиков.

Диспетчер SolarWinds VoIP & Network Quality Manager осуществляет мониторинг производительности VoIP путем анализа записей с подробными сведениями о вызовах и помогает автоматически выявить, устранить и исключить искажения, задержку сигнала и помехи.

ИТ-дистрибутором проекта выступила компания Axoft. Развертывание решений SolarWinds было проведено силами ИТ-специалистов банка. В настоящий момент ведется проактивный мониторинг ИТ-систем организации, большинство проблем в ИТ-инфраструктуре устраняются до их влияния на бизнес.

Этапы развития системы мониторинга: июль 2016 г. – завершено пилотное развертывание системы SolarWinds; февраль 2017 г. – завершен проект внедрения системы; февраль 2017г. до настоящего времени – эксплуатация SolarWinds.

«Цель, которую мы ставили при реализации данного проекта, – поставить на мониторинг все оборудование банка – серверное и телеком-оборудование, системы хранения, базы данных – достигнута. Благодаря внедренным решениям ведется централизованный мониторинг состояния ИТ-инфраструктуры. Интеграция системы мониторинга с системой Help Desk позволяет автоматически создавать инциденты по возникающим проблемам. Сообщения о проблемах в инфраструктуре также отправляются администраторам в специализированный чат, что позволяет в круглосуточном режиме максимально оперативно реагировать на инциденты. Благодаря этому мы стремимся обеспечить бесперебойную работу ИТ- сервисов банка в режиме 24/7, – сказал Александр Жильцов, директор центра эксплуатации ИТ-инфраструктуры банковской группы ТКБ. – Наша задача – обеспечить круглосуточную работоспособность критических систем, вся инфраструктура должна работать как часы. Сводный отчет системы мониторинга, выведенный на отдельном мониторе, позволяет в онлайн-режиме видеть текущее состояние всей ИТ-инфраструктры в целом. Если возникает какая-то проблема, система отправляет сообщения в чат администраторов и заводит инциденты в системе HelpDesk, подразделения центра их обрабатывают. Благодаря решению SolarWinds мы получили рабочий инструмент, который позволяет эффективно управлять ИТ-инфраструктурой компании, собирать и накапливать телеметрические данные ее объектов для дальнейшего анализа и применения в процессе управления мощностями. Система позволяет минимизировать время на поиск и диагностику проблем, проактивно реагировать на происходящие в ней изменения и оперативно устранять сбои в ИТ-инфраструктуре».

Александр Жильцов – директор центра эксплуатации ИТ-инфраструктуры банковской группы «ТКБ Банк».

ИТ-директор группы «ТКБ Банк» Александр Жильцов

Общий стаж работы в банковской IT-сфере – более 14 лет, из них на руководящих должностях – более 10 лет. В 2016 г. получил степень MBA по специализации «Информационный менеджмент (CIO)» в РАНХиГС.