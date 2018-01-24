Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 формата «2-в-1»

Fujitsu представила новейшую флагманскую модель планшетного компьютера Stylistic Q738 формата «2-в-1». Прочный корпус планшетного ПК в сочетании с высокой производительностью и многофункциональностью ноутбука делают Stylistic Q738 идеальным решением для продуктивной работы в мобильном режиме.

Планшетный ПК Stylistic Q738 выдерживает случайные удары и толчки благодаря прочному корпусу из магниевого сплава и усиленным боковым граням. Широкоформатный сенсорный Full HD экран с диагональю 13,3 дюйма и антибликовым покрытием сохраняет четкое изображение даже в условиях прямого солнечного света.

Процессоры Intel Core 8 поколения обеспечивают высокую скорость работы устройства на уровне традиционных ноутбуков. Имея минимальный вес 789 г, Stylistic Q738 представляет собой портативное и одновременно мощное устройство. Возможность работы без подзарядки на протяжении всего рабочего дня позволяет сотрудникам быть мобильными и использовать планшет в любом месте и в любое время.

Fujitsu Stylistic Q738 отлично подходит и для работы в офисе. Новая модель будет востребована в таких сферах, как медицина и финансовые услуги, для мобильной работы в разных средах. Новинка поставляется с двумя версиями ОС – Microsoft Windows 10 Pro и Windows 10 Домашняя – и реализует инновационные функции обеспечения безопасности корпоративного уровня, включая опциональные датчики считывания отпечатков пальцев и считыватель смарт-карт.

Новый планшетный ПК поддерживает различные варианты подключения. Он оснащается опциональным модулем 4G/LTE и разъемом USB-C для использования с репликаторами портов. С помощью док-станции и клавиатуры с подсветкой можно максимально быстро и просто интегрировать устройства в корпоративные сети

Рюдегер Ландто (Rüdiger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств Fujitsu в регионе EMEIA, отметил: «Мощные и универсальные мобильные устройства – основа трансформации цифровых рабочих сред. Согласно прогнозам аналитиков, устройства формата 2-в-1 в 2018 году станут одним из ключевых направлений инвестиций ИТ-отделов. Подобного рода планшетные ПК не только позволяют создать новые методы работы в офисе, но за его пределами. Они обеспечивают защищенную совместную работу и обмен информацией между несколькими группами сотрудников. Fujitsu предлагает широкий ассортимент высокопроизводительных устройств, объединяющих в себе современный внешний вид и богатую функциональность».

Fujitsu также представила новые модели планшетных ПК формата 2-в-1, созданные на базе новейших процессоров Intel Core 8-го поколения: Lifebook T938 и Lifebook P728 со складывающимся на 360 градусов экраном.

В модели Lifebook T938 установлена 5-мегапиксельная камера, которая позволяет делать фотографии и записывать видео как при использовании обычного смартфона. Фронтальная камера новых Lifebook оптимизирована для видеоконференций.

Модели Stylistic Q738 и Lifebook P728 будут доступны для приобретения во всем мире с 18 января 2018 года. Модель Lifebook T938 можно заказать в странах Европы, Ближнего Востока, в Индии и Африке. Стоимость зависит от модели, конфигурации и региона.