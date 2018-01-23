Доходы группы компаний Abbyy в 2017 году выросли на 25%

Abbyy объявила итоги работы в 2017 году. Общие доходы группы компаний выросли на 25% – такой рост компания показала впервые за последние пять лет. Наибольшим спросом пользовались решения в области интеллектуальной обработки информации, в том числе с использованием технологий машинного обучения. В России выручка компании увеличилась на 12%.

Основную часть доходов – около 60%, Abbyy принесли представительства в США и Европе. В 2017 году группа компаний завершила ряд значимых проектов для корпоративных заказчиков в США, Европе, Австралии и других странах. Существенным источником дохода Abbyy в мире также является лицензирование технологий для таких компаний как Fujitsu, Epson, Hewlett-Packard, Panasonic, Samsung, Xerox.

На российском рынке Abbyy усилила позиции как разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации для корпоративных заказчиков. В 2017 году компания завершила десятки крупных проектов в банках, нефтегазовом секторе, энергетике, промышленности, ритейле и других отраслях. В числе клиентов компании – PwC, Модульбанк, АО «Татэнергосбыт» и другие. Кроме того, Abbyy перестроила процесс обработки первичной документации в МОЭК. Компания объединила на интеллектуальной платформе процессы бухгалтерского учета и финансового контроля в 13 филиалах. В год решение обрабатывает более 2,6 млн страниц документов.

«Сегодня весь мир говорит о цифровой трансформации, технологиях искусственного интеллекта, набирает популярность тренд роботизированной автоматизации процессов (RPA). Технологии и решения Abbyy играют значимую роль во всех этих растущих областях», – отметил генеральный директор Abbyy Россия Дмитрий Шушкин.

Согласно отчету Gartner о зрелости технологий, искусственный интеллект станет массовым явлением в бизнесе уже в ближайшие 3-5 лет. По оценке McKinsey, к 2036 году в мире будет автоматизировано до 50% рабочих процессов.

«Если год назад многие из этих технологий воспринимались как тренд, то сегодня клиенты уже внедряют конкретные решения для задач бизнеса, – сказал Дмитрий Шушкин. – Мы видим это по росту числа наших проектов – компаниям интересны интеллектуальные решения, которые позволяют автоматически обрабатывать и анализировать различные типы текстовой информации. Например, чтобы принимать решения о регистрации клиентов, оценивать риски, работать с запросами в техническую поддержку».

В январе 2017 года генеральным директором группы компаний Abbyy стал Ульф Перссон, ранее занимавший пост председателя совета директоров. Под его руководством была создана новая глобальная структура управления компанией. Abbyy интегрировала между собой все 16 представительств в 13 странах, выстроила глобальные функции всех ключевых департаментов компании: разработки продуктов, продаж, маркетинга. Новая структура управления отражает международный подход бизнеса Abbyy, позволяет следовать единой глобальной стратегии, комплексно оценивать рынки и продуктовые линейки, координировать и концентрировать усилия на развитии решений и реализации проектов в области интеллектуальной обработки информации (Intelligent Capture).