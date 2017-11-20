«Тайгер Оптикс» предложит решения BlueCat Networks в России и СНГ

«Тайгер Оптикс» и BlueCat Networks подписали дистрибьюторское соглашение о поставке и продвижении продуктов в России и странах СНГ.

Современные организации сталкиваются с необходимостью контролировать тысячи устройств на базе IP, включая гибридные облака, мобильные устройства и интернет вещей (IoT). Старомодные методы управления IP-адресами на основе файлов Excel или настольных баз данных не способны справиться с этой задачей, а также с масштабированием под тренды BYOD и IPv6. Решения BlueCat, используемые в сетях крупнейших компаний, позволяют решить эти проблемы.

«В условиях диджитализации и экспоненциального роста подключенных устройств, организациям важно обеспечивать защищенные и устойчивые сетевые сервисы. Команда Тайгер Оптикс рада предложить заказчикам в России и СНГ решения BlueCat Networks — вендора с мировым именем, который успешно помогает решать эти задачи таким компаниям, как Apple, Facebook, Toyota, SAP и многим другим», — отметил Никита Сильченко, генеральный директор «Тайгер Оптикс».

Продукты BlueCat Networks являются основой надежных и безопасных основополагающих сетевых сервисов, таких как DNS и DHCP. Они позволяют обеспечивать связь, управлять, отслеживать и защищать разнообразные подключенные устройства в масштабах крупных организаций и телекоммуникационных провайдеров.

Платформа BlueCat DNS Integrity объединяет сервисы DNS, DHCP и IPAM (DDI) и служит единым источником сетевой информации. Интегрированное DDI-решение BlueCat обеспечивает надежные основополагающие сетевые сервисы и позволяет безопасно подключать любые IP-устройства, в том числе M2M и IoT.

BlueCat Address Manager (BAM) — уровень управления архитектурой. Виртуальный или физический сервер BAM управляет несколькими серверами DNS/DHCP и обеспечивает единую точку менеджмента IP-пространства (IP Address Management). BAM — единый источник данных, система записи для определения, моделирования и создания каждой сети, контролируемой организацией.

BlueCat DNS / DHCP (BDDS) — уровень сервиса. BDDS отвечает критическим требованиям к сервисам DNS и DHCP организаций любого размера и гарантирует непрерывность деятельности. Централизованное управление множеством BDDS на базе BlueCat Address Manager позволяет управлять сервисами DNS, DHCP и IP-адресами в одном интерфейсе, что сокращает время простоя, повышает эффективность и снижает затраты на ИТ.

BlueCat Threat Protection — сервис по подписке, который интегрирует данные кибер-разведки для автоматического обновления рекурсивных и кэширующих DNS-серверов BlueCat актуальной информацией об угрозах. Встроенный DNS-файервол (DNS Firewall) позволяет выборочно блокировать или перенаправлять вредоносные DNS-запросы, что предотвращает доступ устройств к нежелательным сайтам.

BlueCat DNS Edge объединяет облачную платформу аналитики и управления с точками защиты, именуемыми DNS-шлюзами. DNS-шлюзы — это виртуальные сервисы, которые могут работать на различных платформах, в том числе в виде виртуальной машины, предоставляемой BlueCat. Решение использует активность DNS-запросов и анализирует уровень риска, основанный на множестве факторов. Анализ позволяет определить, соответствует ли потенциальное действие допустимому уровню риска. Если действие превышает порог риска, активность блокируется и создается сообщение об инциденте.

Решения BlueCat Networks успешно используют такие компании, как Apple, Facebook, Toyota, SAP, Nike, Volvo и другие.

«Тайгер Оптикс» является единственным авторизованным дистрибьютором BlueCat Networks на территории России и СНГ.