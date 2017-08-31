HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство

HP Inc. и Deloitte объявили о создании альянса, который ускорит переход промышленных компаний на цифровые технологии. HP и Deloitte будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати, которые помогут предприятиям ускорить разработку и выпуск продукции, создать более гибкие цепочки поставок и оптимизировать эффективность на протяжении всего цикла производства.

В рамках альянса будут объединены решения и инструменты HP JetFusion 3D Printing, ведущая в отрасли партнерская экосистема и методы цифровой трансформации производства. Глобальный охват клиентов Deloitte и прочные деловые отношения, опыт цифровых операций и поставок помогут новому альянсу преобразовать работу крупнейших мировых компаний.

«Четвертая промышленная революция уже началась. Сегодня ни один сектор мировой экономики не претерпевает более радикальных преобразований, чем производство, оцениваемое в 12 трлн долларов, — отметил Дион Вейслер (Dion Weisler), президент и главный исполнительный директор HP Inc. — Организации, инвестирующие в цифровые технологии, стремятся опередить своих конкурентов. Революционная технология 3D-печати HP помноженная на уникальный опыт компании Deloitte помогут нашим клиентам трансформировать свое производство и победить в конкурентной борьбе».

«Цифровизация глобальных производственных операций и практик повлияет на компании и потребителей во всем мире. 3D-печать будет играть важную роль в кардинально меняющемся производстве, — сказал Пунит Реньен (Punit Renjen), генеральный директор компании Deloitte. — Альянс двух исключительных брендов объединяет ведущую платформу 3D-печати HP с достижениями компании Deloitte в сфере цифрового производства и формирования глобальной клиентской базы».

Скорость, экономичность, качество и надежность решений HP в области 3D-печати повышают эффективность бизнес-операций ведущих мировых компаний, включая BMW Group, Jabil, Johnson & Johnson, Nike и многие другие, а также широкий спектр производственных сервисных бюро в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Комплексная технологическая экосистема HP включает в себя инженерные, программные, корпоративные и производственные решения для рабочих процессов, такие как SAP, Siemens, Autodesk и Materialize, а также открытые платформы 3D-материалов, включая Arkema, BASF, Evonik, Henkel, Lehman & Voss и Sinopec Yanshan Petrochemical Co.

Deloitte оказывает помощь в применении цифровой бизнес-стратегии к производственным инициативам. Так, Deloitte создала экосистему партнеров, которая объединяет компании Amazon Web Services (AWS), Cloudera, Dassault Systèmes, Google Cloud, SAP и Siemens, и это позволяет значительно ускорить переход клиентов на цифровые технологии. В рамках нового альянса Deloitte поможет организациям внедрять технологии 3D-печати в производственные процессы и процессы поставок, что позволит заказчикам модернизировать весь процесс вывода продуктов на рынок.

Благодаря сокращению затрат, увеличению скорости и гибкости производства, расширению дистрибуции и созданию совершенно новых рынков во всем мире 3D-печать стоит во главе новой всемирной промышленной революции.

Альянс, который начнет свою работу на территории США и со временем охватит другие регионы, является частью постоянного сотрудничества HP и Deloitte, направленного на ускорение перехода предприятий на цифровые технологии. Компании предложат методы преобразования бизнеса Deloitte и новейшие решения от HP – такие, как аутсорсинг печати (MPS), DaaS, мобильность и решения в области кибербезопасности.