Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack

Microsoft в рамках конференции Microsoft Inspire представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365, созданный на основе лучших продуктов компании: Office 365, Windows 10 и Enterprise Mobility + Security. Microsoft 365 позволит сотрудникам работать где угодно и использовать новые способы взаимодействия с коллегами, при этом информация и данные компании останутся под надежной защитой.

Microsoft 365 будет доступен в двух вариантах. В основе Microsoft 365 Enterprise – решение Secure Productive Enterprise. Предложение включает в себя Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise и Enterprise Mobility + Security. Комплекс технологий призван помочь сотрудникам в ежедневной работе.

Microsoft 365 Business станет широко доступен в предварительной версии со 2 августа и представляет собой полноценное решение для малого и среднего бизнеса, которое обеспечит производительность, безопасность, а также оптимизацию управления ИТ. Пакет включает в себя Office 365 Business Premium, а также функции безопасности и управления для приложений Office и устройств на Windows 10. Они объединены на централизованной панели управления администратора для развертывания приложений и обеспечения безопасности устройств и пользователей.

Microsoft 365 представляет новый целостный подход Microsoft к выводу на рынок предложений для бизнеса. Это результат прогресса, которого достигли наши партнеры и клиенты в вопросах производительности, безопасности и управления устройствами, а также в обеспечении безопасности для совместной работы. По данным Forrester Consulting, Microsoft 365 Enterprise помогает увеличить выручку партнеров более чем на 50%, в сравнении с продажами только пакета Office 365.

Также Microsoft совместно с партнерами по разработке устройств Dell EMC, HPE объявила о доступности решения Microsoft Azure Stack для заказчиков. Azure Stack – это расширение Azure, которое позволяет добиться гибкости, быстродействия и инновационности облачных вычислений в локальных ЦОД, и делает возможным появление абсолютно новых гибридных облачных сценариев.

Azure Stack – это полноценная гибридная облачная платформа. Она является идеальным решением для пользователей, которым нужна гибкость без необходимости иметь несколько версий одного и того же приложения. Azure Stack обеспечивает доступ к современным облачным приложениям, которые соответствуют всем требованиям бизнеса: от дата-центров Azure до конечных устройств. Интегрированные системы Azure Stack помогают бизнесу реализовывать облачную стратегию быстрее и наиболее удобным способом.

Azure Stack расширяет экосистему Azure и помогает партнерам развивать их облачный бизнес благодаря новым гибридным сценариям. Многие партнеры Microsoft уже начали использовать мощности Azure Stack, среди них компании Rackspace, Tieto и Resello.

Microsoft также представила новые подходы для работы с заказчиками и продвижения инновационных решений на рынок. В прошлом году Microsoft запустила в тестовом режиме новую программу по поддержке партнеров, создающих решения на Azure, помогая им в области продаж и маркетинга. В первые полгода работы программы партнеры Azure закрыли сделок на общую сумму более чем в $1 млрд. Кроме этого, в рамках программы уже ведется работа по 4500+ партнерских сделок на сумму более $6 млрд.

Microsoft облегчает модернизацию существующих бизнес-приложений и создание новых, благодаря программе под названием ISV Cloud Embed. С ее помощью партнеры могут приобрести со скидкой до 50% ключевые инструменты Dynamics 365, Power BI, Power Apps и Microsoft Flow в формате встраиваемых приложений. Теперь партнеры смогут использовать платформу бизнес-приложений Microsoft для того, чтобы добавить в свои приложения сервисы по автоматизации продаж, технической поддержке и другие функции. Это поможет снизить накладные расходы и затраты на разработку. Партнеры получат многоуровневую поддержку, возможность охватить 100-миллионную аудиторию пользователей Office 365 и растущее сообщество пользователей Dynamics 365 с помощью Microsoft AppSource.

Microsoft помогает компаниям в каждой отрасли расти быстрее и эффективнее, используя бизнес-инновации на базе облачных технологий: Интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные. Сегодня были также анонсированы новые возможности: интеграция LinkedIn Sales Navigator с Dynamics 365 и расширенная глобальная Партнерская программа в области смешанной реальности (Mixed Reality Partner Program). На Microsoft Inspire руководители KPMG, Schneider Electric, Sephora, Adobe, Track’em и многих других компаний продемонстрируют, как они проводят цифровую трансформацию в своих отраслях. В частности, KPMG сегодня объявила о том, что в сотрудничестве с Microsoft создает KPMG Digital Solutions Hub. После перевода решения Clara в Azure, KPMG станет первой компанией из «большой четверки», разместившей собственную платформу для аудита в публичном облаке.

Чтобы помочь партнерам создавать больше инноваций, быстрее выходить на рынок и предоставлять сервисы, которые необходимы заказчикам, Microsoft трансформирует способ взаимодействия со своим партнерским сообществом. Компания объединила все позиции, участвующие в коммуникациях с партнерами, по трем основным функциям: Совместное создание, Вывод на рынок и Совместные продажи. Это поможет упростить и оптимизировать сотрудничество, повысить уровень вовлеченности и сформировать культуру работы, где партнеры на первом месте.