Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что сегодня для иностранных граждан, которые въезжают на территорию России для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, открылся безвизовый въезд при предъявлении паспорта болельщика.

«Паспорт болельщика, или FAN ID — обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо получить после покупки билета на матчи. Гостям нашей страны паспорт болельщика дает право въехать в Россию без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и выехать из страны в течение десяти дней после окончания турнира», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно как для иностранных, так и для российских зрителей. Действует при наличии билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Подать заявку на оформление паспорта болельщика можно на сайте fan-id.ru.

После получения паспорта болельщика можно спланировать передвижение по РФ с учетом бесплатных маршрутов, которые предусмотрены для посетителей футбольных матчей. Подробная информация размещена на сайте tickets.transport2018.com.

Для иностранных болельщиков в некоторых воздушных, автомобильных и морских пунктах пропуска организуется техническая поддержка: в Москве (международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (международный аэропорт Пулково, морской порт «Пассажирский порт Санкт-Петербург»), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань); в Ленинградской и Псковской областях (многосторонние автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Ивангород и международный автомобильный пункт пропуска Бурачки соответственно).

Заявки на получение паспортов болельщиков, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Беларуси, Англии, Узбекистана, Казахстана и других.