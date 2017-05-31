Xerox начинает продажи принтеров и МФУ на обновленной платформе ConnectKey

Xerox официально объявила о начале продаж на российском рынке принтеров и МФУ на обновленной платформе Xerox ConnectKey с унифицированным интерфейсом. Инновационные технологии Xerox позволили расширить в новых печатных устройствах функции индивидуальной настройки и создать «открытую экосистему приложений».

Xerox объявила о начале продаж в России принтеров и МФУ на обновлённой платформе Xerox ConnectKey. Всего в новые семейства VersaLink и AltaLink входят 29 печатных устройств для малых, средних и крупных офисов. Сейчас уже доступны для заказа модели Xerox VersaLink B400/B405, Xerox VersaLink C400/С405 и Xerox VersaLink B7025/30/35. Вся линейка печатных устройств появится на рынке к концу третьего квартала.

«Цифровая трансформация всё сильнее влияет на эволюцию рабочего места и документооборота. По прогнозам IDC, к 2020 году почти все стратегические инвестиции предприятий в ИТ будут так или иначе связаны с третьей платформой, которая сформировалась на стыке облачных и мобильных технологий, больших данных и социальных сетей, — сказал Борис Дубов, директор по маркетингу компании Xerox Евразия. — В мире моментально доступной информации главным преимуществом принтеров и МФУ становится не скорость печати, а способность решать актуальные задачи каждого пользователя».

«Благодаря обновлённой платформе Xerox ConnectKey с расширенными возможностями персонализации мы сделали принтеры и МФУ полноценными бизнес-ассистентами, которые справятся с задачами любого офиса, — отметила Елена Теплушкина, руководитель отдела продуктового маркетинга офисного оборудования компании Xerox Россия. — Запуская в продажу линейки VersaLink и AltaLink, мы открываем ещё одну главу в истории Xerox и предлагаем рынку качественно новый опыт работы с информацией и документами».

Исследования Xerox показали, что офисные сотрудники тратят на документооборот около 20–40% рабочего времени. Принтеры и МФУ на базе обновлённой технологии Xerox ConnectKey позволяют сократить такие потери, упрощая выполнение стандартных задач, ускоряя и автоматизируя рабочие процессы.

Принтеры и МФУ линеек VersaLink и AltaLink обладают общими преимуществами, в основе которых лежат возможности обновлённой платформы Xerox ConnectKey:

В принтерах и МФУ на базе Xerox ConnectKey используются те же принципы управления, что и в смартфонах. Все 29 моделей из линеек VersaLink и AltaLink обладают единым сенсорным интерфейсом, который позволяет добавлять, перемещать и удалять иконки одним касанием, как на мобильных устройствах. При этом каждый пользователь может адаптировать интерфейс к своим задачам и настроить упрощённый доступ к наиболее востребованным функциям.

Благодаря сотрудничеству Xerox с McAfee, офисная техника на платформе Xerox ConnectKey может успешно применяться в организациях с самыми высокими стандартами безопасности. Печатные устройства Xerox поставляются с уже установленными решениями для многоуровневой защиты системных файлов и данных. В частности, эти инструменты способны отслеживать и предотвращать попытки неавторизованного доступа. Кроме того, безопасную передачу и обработку конфиденциальной информации гарантируют шифрование и автоматическая перезапись жёсткого диска.

Согласно опросу, проведённому Xerox в Западной Европе и Северной Америке, руководители высшего звена в крупных компаниях считают, что к 2018 году только 9% ключевых бизнес-процессов будут основаны на бумажном документообороте. Поэтому при обновлении платформы Xerox ConnectKey особое внимание уделялось функциям взаимодействия напрямую с облачными сервисами и мобильными устройствами. Документы, оцифрованные на принтерах и МФУ VersaLink и AltaLink, можно одним касанием передать в облачные хранилища, такие как Dropbox, Office 365 и Google Drive. Кроме того, новинки могут распечатывать файлы из «облака» и с мобильных устройств.

Каждый пользователь может индивидуально настраивать принтеры и МФУ Xerox VersaLink и AltaLink, устанавливая и удаляя приложения, как на смартфонах и планшетах. При этом оптимальная конфигурация приложения определяется автоматически в соответствии с характеристиками печатного устройства. Компании и отдельные сотрудники могут адаптировать печатные устройства к своим потребностям с помощью приложений из галереи Xerox App Gallery. Например, непосредственно на МФУ можно автоматически переводить документы более чем на 40 языков, запускать быструю поточную обработку медицинских карт, договоров купли-продажи недвижимости или счетов-фактур. Если необходимое приложение отсутствует в галерее, партнёры Xerox могут разработать его специально для организации, обратившейся с таким запросом.