AMD анонсировала широкий спектр продуктов и технологий в рамках долгосрочной стратегии роста

Компания AMD представила новую фазу своей долгосрочной стратегии, сфокусированной на продуктах и технологиях для рынков ПК, иммерсивных устройствах и ЦОД общей емкостью в $60 млрд. Об этом говорится в заявлении AMD, поступившем в редакцию CNews.

«Наша долгосрочная стратегия подразумевает, что AMD воспользуется преимуществами основных технологических сдвигов в отрасли, обеспечив значительные финансовые результаты, — сказала руководитель AMD, доктор Лиза Су. — Мы вступаем в следующую фазу нашей стратегии роста за счет поставок новых продуктов на различные рынки.

Новости ЦОД

AMD открывает новую эпоху высокопроизводительных серверных процессоров для ЦОД вместе с процессорами EPYC — c большим количеством ядер, высокой пропускной способностью памяти и поддержкой высокоскоростных каналов ввода/вывода на одном чипе. Семейство новых высокопроизводительных чипов для облачных и традиционных центров обработки данных, ранее известных под кодовым названием Naples, приносят архитектуру Zen x86, масштабированную до 32 физических ядер. Первые серверы на базе EPYC будут выпущены в июне и получат поддержку производителей (OEM) и партнеров из канала продаж.

Новости о пользовательских ПК

Высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen для потребителей и коммерческого использования используют высокопроизводительную архитектуру ядер x86 Zen, которая обеспечивает широкий набор функций, повышенную эффективность и высокую производительность в самых требовательных сценариях использования ПК.

Как заявил Джим Андерсон, старший вице-президент и руководитель подразделения AMD Compute and Graphics, «грядущая линейка процессоров AMD Ryzen основана на том самом базисе, который мы создали для дальнейшей экспансии на рынках высокопроизводительных ПК, премиальных ноутбуков и коммерческих систем».

В числе грядущих процессоров AMD для пользовательских систем: решения для потребительских настольных ПК. Ryzen Threadripper — это процессор, работающий на базе архитектуры Zen с 16 ядрами и 32 потоками, а также с новой платформой, которая отличается расширенной пропускной способностью памяти и системы ввода/вывода (I/O). Он был разработан для рынка настольных ПК класса High-End (HEDT), выход продукта запланирован на второй квартал 2017 г.

Процессоры Ryzen 3 для настольных ПК ожидаются в продаже в третьем квартале 2017 г.

AMD также представила обновление всей экосистемы для вышедших на рынок настольных процессоров Ryzen — Ryzen 7 и Ryzen 5. Таким образом, появление пользовательских систем с процессорами Ryzen на базе Windows от OEM-производителей запланировано на второй квартал 2017 г.

Мобильные гибридные процессоры Ryzen (кодовое название Raven Ridge) включают в себя CPU c 4 ядрами и 8 потоками Zen, а также высокопроизводительный графический чип Vega, обеспечивая ожидаемые 50% прироста производительности CPU и 40% улучшения производительности графики при половине энергопотребления по сравнению с предыдущим поколением гибридных процессоров. Запланированные к выпуску во второй половине 2017 г., мобильные гибридные процессоры Ryzen были разработаны специально для премиальных ультрапортативных систем, решений 2-в-1 и игровых устройств.

В свою очередь, нацеленные на коммерческие, корпоративные и общественные организации, процессоры Ryzen Pro были разработаны в стремлении к максимальной многопоточной производительности для премиальных бизнес-ПК с мощностью рабочих станций и современной системой защиты на уровне процессора. Они сопровождаются поддержкой корпоративного уровня и полным спектром инструментов управления.

Решения для настольных ПК Ryzen Pro запланированы к выпуску во втором полугодии 2017 г. Выход мобильных Ryzen Pro ожидается во второй половине 2018 г.

Новости о графических решениях

AMD анонсировала Radeon Vega Frontier Edition — свою первую видеокарту на базе передовой архитектуры Radeon Vega, которая представляет собой оптимальное решение как для машинного обучения, так и для продвинутых задач визуализации. Radeon Vega Frontier Edition содержит 64 вычислительных модуля (4096 потоковых процессоров) и обеспечивает оценочные результаты в 25 TFLOPS в FP16 и 13 TFLOPS в FP32 вычислениях при пиковой производительности. По информации компании, она была разработана, чтобы справляться с самыми сложными задачами дизайна, рендеринга и поддержкой машинного интеллекта. Radeon Vega Frontier Edition поступит в продажу во втором квартале 2017 г.

Новая видеокарта вместе с открытой программной платформой AMD ROCm позволяет разработчикам использовать мощь Vega для разработки алгоритмов машинного обучения. В то же время, Frontier Edition обладает мощностью, необходимой для создания все более крупных и сложных моделей визуализации в реальном времени, рендеринга на базе физических моделей и создания виртуальной реальности (VR) — как разработки, так и рендеринга при создании готового продукта. Кроме того, Radeon Vega Frontier Edition справляется с такими сценариями, как редактирование видео, анимация, пост-обработка и VR в дополнение к поддержке технологии AMD LiquidVR, которая открывает новые возможности за счет расширенных функций доставки захватывающего контента, продвинутого визуального комфорта и совместимости с VR-средами нового поколения.

Наконец, Radeon Vega Frontier Edition упрощает и ускоряет создание игр за счет оптимизации каждой стадии рабочего процесса разработчика для одного GPU: от создания моделей до тестирования и оптимизации производительности.

Новости технологий

Дорожная карта AMD включает в себя технологии нового поколения, которые, по задумке компании, смогут обеспечить значительный прирост производительности и повышение энергоэффективности, а также ускорить применение технологий AMD, расширяя вычислительные возможности широкого спектра систем.

Так, после внедрения текущей архитектуры Zen AMD продолжит разработки 7-нм архитектуры Zen 2 и Zen 3, которые будут отличаться оптимизированным дизайном и новыми технологиями изготовления. Они должны обеспечить значительный рост производительности и производительности в расчете на Ватт.

После выпуска продуктов с архитектурой Vega AMD планирует представить Navi, а также следующую версию архитектуры нового поколения. Оба направления планируется развивать вместе с технологическим процессом 7нм.

В дополнение к использованию продвинутых транзисторных узлов AMD также будет применять сочетание интеграций прямо на чипе, программного обеспечения и инженерных инноваций, чтобы продолжить создание более «разумной» архитектуры, обеспечивая повышение производительности и энергоэффективности в будущем.

Начиная с новых презентаций 2017 г., в будущих продуктах AMD также планируется использовать технологию AMD Infinity Fabric для создания масштабируемых SoC и платформы, которые могут удовлетворить растущую потребность в высокопроизводительных вычислительных и графических технологиях.