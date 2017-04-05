BQ предложил новый бюджетный 5-дюймовый смартфон на базе Android 7.0

Российский бренд электроники BQ объявил о пополнении линейки смартфонов новой моделью — BQ-5057 Strike 2. Главной особенностью модели является последняя версия операционной системы Android 7.0. Благодаря работе этой версии ОС смартфон BQ Strike 2 оперативно справляется с многозадачностью, сообщили CNews в BQ.

Кроме того, устройство работает на 4-ядерном процессоре MT 6580 с тактовой частотой 1300 МГц. Он без труда справится со сложными задачами, легко откроет «тяжелые» игры и ресурсоёмкие приложения. Оперативная память составляет 1 ГБ, встроенная память для хранения фильмов формата HD, игр, книг и фотографий — 8 ГБ. Кроме этого, память устройства можно расширить до 64 ГБ с помощью карты памяти формата microSD.

Для любителей ярких и качественных фотографий в смартфоне установлена 13-МП основная камера и 8-МП фронтальная. При этом устройство оснащено 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280*720 точек и стеклом 2,5D.

Бюджетный BQ-5057 Strike 2 поддерживает до двух SIM-карт, работу в сетях GSM (850/900/1800/1900 МГц), 3G WCDMA (900/2100 MГц), GPRS, EDGE, оснащен беспроводными интерфейсами Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) и Bluetooth версии 4.0, модулем GPS и аккумулятором емкостью 2500 мАч.



BQ-5057 Strike 2

Габариты смартфона составляют 144х72х9,9 мм, вес — 162 гр. Стильный алюминиевый корпус устройства c эффектом Brushed охлаждает батарею устройства, не допуская перегрева при интенсивном использовании. Модель доступна в трех цветовых решениях: черном, серебряном и золотом.

Смартфон можно приобрести по цене p5790 в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.