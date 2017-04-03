Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей

Cервис мобильного эквайринга 2can&ibox объявил о том, что его оборот в первом квартале 2017 г. превысит 8 млрд руб., что на 25% превосходит показатели четвертого квартала прошлого года.

Мобильный эквайринг пока еще новая для России технология, появившаяся на отечественном рынке в 2012 г., благодаря которой безналичную оплату товаров и услуг можно производить с помощью любого смартфона или планшета — достаточно установить на него приложение и подсоединить mPOS-терминал (миниатюрный картридер).

«В 2017 году сервис 2can&ibox, который занимает 60% российского рынка мобильного эквайринга, рассчитывает на рост 300%», — сказал генеральный директор компании «Смартфин» (бренды 2can и ibox) Дмитрий Богдашев.

Изначально технология начала развиваться в США, пионером мобильного эквайринга стала американская компания Square, которая разработала ее специально для малого бизнеса. В России, как показала практика, mPOS-терминалы востребованы как у крупных компаний, так и у сегмента SME (малый и средний бизнес). Технология позволяет принимать платежи везде, где имеется мобильный интернет. Стоит mPOS-терминал для приема банковских карт примерно в 10 раз дешевле стационарного банковского POS-терминала, что очень удобно для курьерских служб магазинов, ресторанных сервисов по доставке еды на дом, агентов страховых компаний и т. д.

В начале 2017 г. клиентами сервиса стали такие крупные логистические компании, как СДЭК, «Курьер Сервис Экспресс» и «Стриж», которые и внесли значительный вклад в рост оборота 2can&ibox в первом квартале 2017 г.

Увеличение оборота компании значительно опережает рост рынка в целом, который, по оценкам «Смартфина», составил за последний год около 200%. Одна из причин возросшей популярности сервиса 2can&ibox — возможность его настройки под нужды клиента и интеграции с другими приложениями, используемыми компаниями (курьерскими приложениями, CRM-системами, сервисами для учета товаров, бухгалтерией «1С» и т. д.).

В структуре оборота сервиса 30% приходится на крупный бизнес, 30% занимают страховые компании, 30% — малый и средний бизнес. Среди клиентов сервиса 2can&ibox такие компании, как «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО», «ВСК», OZON, «Тануки», Lamoda, Wildberries и др.